Spodrsljaj Domžal že takoj na začetku nove prvenstvene sezone

Nogometaši Domžal in velenjskega Rudarja so se v 1. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1).

Domžale so po evropski zmagi na Malti gostile Rudar. Potem ko so se dvakrat znašle v zaostanku, so na koncu izvlekle točko. Izbranci Simona Rožmana imajo znova visoke ambicije v prvenstvu, na drugi strani pa si Rudar želi biti "zgolj" stabilen prvoligaš. Pri izpolnjevanju cilja so bili tako nocoj bolj zadovoljni gosti, pri katerih se je z dvema goloma izkazal Žiga Škoflek.

Prvi polčas je minil v terenski prevladi domačinov, ki so si ustvarili kar nekaj priložnosti, a prvi del igre končali poravnani z gosti.

Te je že v prvi minuti v vodstvo popeljal Žiga Škoflek, ki je od sredine prodrl do kazenskega prostora in s 17 metrov zadel spodnji desni kot domačih vrat.

Vodstvo Velenjčanov pa je trajalo le dve minuti, saj je Gregor Sikošek z leve prodrl v sredino in zadel z roba kazenskega prostora.

V nadaljevanju so si več priložnosti pripravili domači, med drugim je v 17. minuti Adam Gnezda Čerin z glavo meril malo mimo vrat, v 21. minuti je Senijad Ibričič s 14 metrov zadel vratnico, V 27. minuti je Josip Ćorluka zadel zunanji del mreže, v 44. pa je bil Gnezda Čerin znova premalo natančen.

Na drugi strani velja omeniti še poskus Elvedina Džinića s 30 metrov, izvrstno pa je posredoval Grega Sorčan.

Uvod drugega polčasa je spet ponudil po zadetek na vsaki strani. V 51. minuti je Škoflek Velenjčane popeljal do novega vodstva, potem ko je v mrežo pospravil odbito žogo Sorčana po strelu Milana Tučića.

V 62. minuti pa je Ibričič zadel z bele točke za 2:2, prav nad strelcem zadetka so gosti tudi naredili prekršek. V 82. minuti je bilo spet vroče pred velenjskimi vrati.

Najprej je Shamar Nicholson sam stekel proti vratom, a je Tomaž Stopajnik obranil njegov strel, zatem je Nicholson streljal z glavo, zadel Davida Kašnika, tako da je žoga zletela mimo vratnice. Sledil je še strel Slobodana Vuka, ki je prav tako za malo zgrešil cilj.

Domžalčani bodo v 2. krogu v nedeljo gostovali pri Olimpiji, Velenjčani pa bodo dan prej gostili Maribor.

Domžale : Rudar 2:2 (1:1)

Športni park, gledalcev 450, sodniki: Glažar, Skok in Burjan.



Strelci: 0:1 Škoflek (1.), 1:1 Sikošek (3.), 1:2 Škoflek (51.), 2:2 Ibričić (62./11 m).



Domžale: Sorčan, Klemenčič, Ibričić, Mujan (od 79. Repas), Sikošek, Käit (od 86. Dobrovoljc), Ćorluka, Podlogar, Nicholson, Ilić, Gnezda Čerin.

Rudar: Stopajnik, Krefl, Kašnik, Džinić, Pušaver, Hrubik, Črnčič (od 87. Vošnjak), Kobiljar (od 90. Pijava), Radić, Tučić (od 85. Lovenjak), Škoflek.



Rumeni kartoni: Podlogar, Mujan, Ćorluka, Ilić; Krefl, Kobiljar.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Delitev točk v Domžalah, od koder zadovoljnejši zagotovo odhajajo Velenjčani, pa čeprav so dvakrat zapravili vodstvo.



82. minuta: velika priložnost za Shamarja Nicholsona. Jamajčan v vrstah Domžal se je znašel sam pred nasprotnikovim vratarjem, a ni zadel.



GOOOL! V 62. minuti je najstrožjo kazen v gol spremenil Senijad Ibričić. Domžale 2, Rudar 2.



61. minuta: enajstmetrovka za Domžale po igranju Aljaža Krefla z roko v svojem kazenskem prostoru.



GOOOL! Po veliki napaki Branka Ilića je goste v vodstvo z drugim golom na tekmi v 51. minuti popeljal Žiga Škoflek.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Domžalah so začeli z drugim delom igre, kaj bo ponudil?



POLČAS! Po ognjevitem začetku tekme, ko smo v prvih minutah videli kar dva gola, se izid do konca polčasa ni spremenil. Ekipi na odmor odhajata rezultatsko poravnani. Kako pa bo v drugem delu igre?



42. minuta: od daleč je s strelom poizkusil Elvedin Džinić in precej dobro opravil svoje delo, a se je z obrambo izkazal novinec med vratnicama Domžal Gregor Sorčan.



21. minuta: ni veliko manjkalo in Domžale bi že v prvi polovici prvega polčasa prišle do preobrata. Po preigravanju in strelu znotraj kazenskega prostora je vratnico zadel Senijad Ibričić.



13. minuta: Velika priložnost za Rudar, Žiga Škoflek bi skorajda zadel še drugič na tekmi, a ni bil dovolj natančen.



GOOOL! Komaj 3. minuta, pa smo v Domžalah videli že drugi zadetek. Izid je poravnal Gregor Sikošek.



GOOOL! Kakšen začetek tekme v Domžalah. Rudar je že v prvi minuti zadel za 1:0, potem ko je v polno meril Žiga Škoflek.



Začetek tekme! Kako se bo razpletla zadnja tekma 1. prvenstvenega kroga sezone 2019/20?



Pozdrav iz Domžal, kjer evropske Domžale gostijo Rudar.