Celjani od 0:2 do točke

Celjani so uvodni krog novega prvenstva začeli s točko, ki so si jo priborili z nepopustljivostjo. Ta jih je v drugem polčasu nagradila z dvema zadetkoma in izničila prednost Mure iz prvega dela. Oboji so sicer novo sezono začeli brez nekaterih ključnih igralcev minule sezone, Celjani brez Rudija Požega Vancaša, Sobočani pa brez prvega strelca Roka Sirka. Slednji ob tem niso mogli računati na poškodovana Nika Lorbka in Nina Koutra, pri Celjanih je zaradi poškodbe izostal Amedej Brecl.

Čeprav so gostitelji večkrat streljali, pa so prvi polčas končali v globokem zaostanku. Pred tem dokaj nenevarni Sobočani so udarili v 32. in 34. minuti, najprej je zadel Luka Bobičanec iz bližine, potem ko je do njega žoga nekoliko srečno prišla z leve strani, nato pa je bil po lepi akciji črno-belih uspešen še novinec Andrija Bubnjar, ko je zadel z roba kazenskega prostora.

Izbranci Dušana Kosića so imeli več kot dvakrat več strelov, med njimi dva Mitja Lotrič, enega Žan Zaletel in Jure Travner, še najnevarnejši pa je bil poskus Jakoba Novaka v sedmi minuti, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal le malo mimo vrat.

Ante Šimundža je novo prvenstveno sezono začel z remijem. Foto: Mario Horvat/Sportida

Po nekaj polpriložnostih v uvodu drugega polčasa so v 51. minuti Celjani prišli blizu izenačenju, ko je z leve strani kazenskega prostora sprožil Tadej Vidmajer, Matko Obradović pa je žogi toliko spremenil smer, da je ta zadela vratnico.

Že v 53. minuti pa so Celjani le znižali zaostanek, ko je po podaji Lotriča zadel Novak s približno 14 metrov. V 72. minuti je imel lepo priložnost za izenačenje Žan Benedičič, ki je prišel do strela z desetih metrov, a se je izkazal Obradović.

Prav Benedičič pa je razveselil domače navijače v 88. minuti, ko je odbito žogo s 14 metrov spravil za Obradovićev hrbet in poskrbel za remi.

Celjani bodo v 2. krogu v soboto gostovali pri novincu v Sežani, Sobočani pa bodo dan pozneje gostili drugega novinca Bravo.

Celje : Mura 2:2 (0:2)

Stadion Arena Z'dežele, sodniki: Antič, Kasapović in Gabrovec.



Strelci: 0:1 Bobičanec (32.), 0:2 Bubnjar (34.), 1:2 Novak (53.), 2:2 Benedičič (88.).



Celje: Jurhar, Vidmajer, Stojinović, Zaletel, Travner, Pišek (od 67. Benedičič), Pungaršek (od 79. R. Štraus), D. Štraus, Novak (od 67. Kerin), Lotrič, Vizinger.

Mura: Obradović, Pucko, Karamarko, Maruško, Karničnik, Šporn, Kozar, Horvat (od 76. Šturm), Bobičanec, Bubnjar (od 61. Šušnjara), Maroša (od 89. Cipot).



Rumena kartona: Pišek; Šporn.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura je v Celju vodila z 2:0, a ni uspela priti do zmage. Tekma se je končala brez zmagovalca.



VIDEO: gol Žana Benedičiča:





GOOOL! Izenačenje v 88. minuti. Na 2:2 je poravnal Žan Benedičič, ki je na igrišče vstopil s klopi.



VIDEO: priložnost Žana Benedičiča



71. minuta: Celjani lovijo izenačenje in zdaj so bili povsem blizu temu, da bi do njega tudi prišli. Meril je Žan Benedičič, a je streljal preveč po sredini, tako da Matko Obradović.



VIDEO: gol Jakoba Novaka:





GOOOL! Celjani so v 53. minuti znižali zaostanek na 1:2, potem ko je v polno meril Jakob Novak. Lahko Celjani pridejo do preobrata?



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Se lahko Celjani vrnejo v igro, ali bodo gostje tekmo mirno pripeljali do konca?



POLČAS! Mura na polčas z vodstvom z 2:0 in je na dobri poti, da uspešno začne z novo prvenstveno sezono.



VIDEO: gol Andrije Bubnjara:





GOOOL! V dveh minutah je Mura prišla do dveh golov prednosti. V polno je v 34. minuti Andrija Bubnjar dosegel drugi gol za goste.



VIDEO: gol Luke Bobičanca:



GOOOL! Mura je v 32. minuti prišla do vodstva, do katerega jo je popeljal Luka Bobičanec.



15. minuta: za zdaj še brez spremembe izida v Celju. V prejšnji sezoni je na eni tekmi v Celju zmagala Mura, in sicer z 2:0, na eni pa je zmaga ostala doma. Z 1:0 so zmagali Celjani.



Začetek tekme! Kdo bo boljši? Mura, ki je bila v prejšnji sezoni četrta in si kot zadnja zagotovila uvrstitev v Evropo, ali Celje, ki je sezono v prvenstvu končalo mesto za njo?



Javljamo se iz Celja, kjer bo Mura, ki je med tednom z 0:2 izgubila v Izraelu v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa, gostovala pri Celjanih.