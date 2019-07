Mura v poplavi zadetkov boljša od novincev #video

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Čeprav so imeli Sobočani v četrtek še evropsko preizkušnjo, po kateri so izpadli v 1. krogu kvalifikacij evropske lige proti Maccabiju Haifi, in kopico poškodovanih ali zdravstveno načetih igralcev, so svojo nalogo proti sicer všečnemu novincu v ligi opravili po pričakovanjih.

Točko iz Celja so igralci Anteja Šimundže nadgradili z zmago v Fazaneriji. Na drugi strani so izbranci Dejana Grabića po porazu proti Olimpiji ničlo vpisali tudi proti Muri, a tudi tokrat pokazali, da se lahko kosajo s tekmeci.

Prvi polčas je minil v razburljivi in živahni predstavi. To so odločneje začeli Ljubljančani. Novinci v ligi so zagrozili v četrti minuti prek Alena Krcića, nato pa še v šesti prek Ovbokhe Agboyija, obakrat je bil na mestu Matko Obradović.

Murin vratar pa je klonil v 20. minuti, ko je Agboyi podal z leve strani, na drugi vratnici pa je mladi Aljoša Matko z glavo zadel za vodstvo gostov. Toda to je trajalo le minuto, saj je že v naslednjem napadu Žiga Kous podal z desne strani pred Murina vrata, tam je najvišje skočil Luka Šušnjara, žoga pa je nato Domnu Grilu spolzela čez golovo črto.

Šušnjara je imel zatem še eno priložnost, ko je zgrešil žogo pred vrati, v 30. minuti pa je nase opozoril Luka Bobičanec, ki je malce z desne strani kazenskega prostora zadel nasprotno vratnico. Mladi Murin napadalec Kai Cipot je v 33. minuti meril mimo gola, minuto pozneje pa je Bobičanec z 20 metrov močno sprožil in zadel za 2:1. To je bil njegov drugi gol v sezoni.

Bravo je v 20. minuti povedel, a je sledila hitra kazen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zanimiv tudi drugi polčas

Takoj po začetku drugega polčasa je Jon Šporn lepo podal v prazen prostor, kamor je stekel Šušnjara in dosegel svoj drugi gol na tekmi in v sezoni za vodstvo Mure s 3:1. Drugi gol na tekmi in v sezoni pa je v 50. minuti dosegel tudi Matko, ko je po novi podaji z leve strani spet gol dosegel na drugi vratnici.

Matko je bil nevaren tudi v 71. minuti, ko je sprožil od daleč, Obradović pa je žogo v nalivu odbil. V 74. minuti pa je za povišanje Murine prednosti poskrbel Žan Karničnik, ko je z zgornjega levega kota kazenskega prostora žogo poslal v nasprotni zgornji kot za 4:2.

Ante Šimundža je z Muro po dveh krogih pri štirih točkah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Razburljivih trenutkov pa s tem še ni bilo konec. V 83. minuti so se namreč gosti vrnili v igro, ko je najprej od daleč močno streljal Agboyi, Obradović je žogo odbil, a le do rezervista Mihe Kancilije, ki jo je nato pospravil v mrežo za končnih 4:3.

Mura bo v 3. krogu gostovala v Domžalah (predvidoma bo na sporedu septembra, saj so slednje zaprosile za preložitev tekme zaradi evropskih obveznosti), Bravo pa bo prihodnjo nedeljo gostil Tabor iz Sežane.

Mura : Bravo 4:3 (2:1)

Stadion Fazanerija, sodniki: Vinčić, Šumer in Sužnik.



Strelci: 0:1 Matko (20.), 1:1 Šušnjara (21.), 2:1 Bobičanec (34.), 3:1 Šušnjara (46.), 3:2 Matko (50.), 4:2 Karničnik (74.), 4:3 Kancilija (83.).



Mura: Obradović, Šturm, Karamarko, Maruško, Kous, Šporn, Kozar, Bubnjar (od 55. Karničnik), Bobičanec (od 65. Maroša), Šušnjara, Cipot (od 85. Pucko).



Bravo: Gril, Kurtović, Zec, Brekalo, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Krcić (od 60. Mensah), Kirm, Matko (od 81. Kancilija), Nukić (od 76. Križan).



Rumena kartona: Šporn; Mensah.



Rdeči karton: /.

