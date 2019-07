Cirkuški vložek igrivega Ganca, ki bo šel v zgodovino #video

Bravo je v nedeljo v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije dosegel zmago z 1:0 nad Taborom iz Sežane. Za njo je poskrbel povratnik v moštvo Ljubljančanov Ibrahim Mensah. Ta je v drugem polčasu zabil edini gol na tekmi, ki ga je proslavil na spektakularen način. Ganec bo v zgodovini Brava ostal zapisan kot nogometaš, ki je poskrbel za zgodovinske prve prvoligaške točke Brava. Tudi sicer je bil zelo razpoložen in v prvem polčasu poskrbel za sijajno akcijo, v kateri pa sta mu veselje preprečili najprej prečka in potem še vratnica.

Bravo, ki prvič nastopa v najmočnejši slovenski ligi, je po domačem porazu proti Olimpiji v prvem krogu in porazu proti Muri v Murski Soboti v drugem v nedeljo gostil Tabor iz Sežane, s katerim se je v prejšnji sezoni meril v drugoliaški konkurenci. Tokrat sta se kluba prvič pomerila v prvi ligi, veliko boljši pa je bil Bravo, ki nikakor ni mogel unovčiti velike premoči. Po izključitvi branilca Primorcev Klemna Nemaniča na začetku drugega polčasa so Ljubljančani pritisnili še bolj in v 61. minuti le dosegli zadetek.

Gol Ibrahima Mensaha v 61. minuti:



V prednost jih je po podaji Jake Ihbeisheha z desne strani popeljal Ibrahim Mensah, ki je zadel na spektakularen način in poskrbel za pravcati cirkuški vložek. Ganec, ki se je pred kratkim iz Norveške vrnil v Slovenijo, kjer je v majicah Krškega in Aluminija pred časom zabil 14 prvoligaških zadetkov, je tako dosegel prvi zadetek za Bravo, v katerega se je vrnil po treh letih. Njegove barve je namreč branil še, ko je bil ta klub v tretji slovenski ligi.

Štiriindvajsetletnika, ki je na prvih dveh tekmah proti Olimpiji in Muri na igrišče vstopal s klopi, je trener Brava Dejan Grabić tokrat prvič uvrstil v začetno postavo in zadel v polno. Mensah, ki bo očitno zelo velika okrepitev za Ljubljančane, je bil namreč zelo razigran, kar je dokazal tudi z akcijo iz prvega polčasa, v kateri je nanizal dva nasprotnikova branilca in skoraj zadel. Pravzaprav je precej neverjetno, da ni. Po njegovem strelu se je žoga najprej odbila od prečke in potem še od vratnice, a ni končala v mreži.

Preigravanje in velika priložnost v 35. minuti: