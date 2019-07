Bravo vrnil Ganca, ki je navduševal v Kidričevem

Po mladem, 19-letnem napadalcu Aljoši Matku, ki je prišel iz Maribora, in še leto mlajšemu branilcu Marku Spanringu, ki je prišel iz Krškega, so pri ambicioznem ljubljanskem novopečenem prvoligašu Bravu predstavili še enega novinca. Pogodbo je podpisal Ibrahim Mensah, ganski napadalec, ki se je v prvi slovenski ligi v preteklosti že izkazal.

V Slovenijo je prišel pred štirimi leti prav k Bravu in zanj v sezoni 2015/16 odigral 13 tekem v tretji slovenski ligi, v tem času pa dosegel 14 prvenstvenih golov. To je bilo dovolj, da je na njegova vrata potrkalo Krško, tako da je v sezoni 2016/17 za zdaj že nekdanje prvoligaše Krčane odigral 27 prvenstvenih tekem in dal štiri gole. V pokalu se je v treh nastopih med strelce vpisal enkrat. V sezoni 2016/17 je v Prvi ligi Telekom Slovenije igral pri Aluminiju in se izkazal. V 30 prvenstvenih tekmah je zadel trikrat, pri pohodu do finala pokala pa je na petih tekmah zadel trikrat. V sezoni 2018/19 je v Kidričevem odigral štiri tekme (en gol), potem pa se napotil na Norveško.

Kot član norveškega se ni ravno naigral. Za tamkajšnjega prvoligaša Start je zbral le dva nastopa in 12 minut igre, en polčas pa je zanj odigral v pokalnem tekmovanju. Zdaj se je vrnil v Slovenijo, kjer bo poskušal biti napadalna moč novinca med slovenskimi prvoligaš, ki ga že v prvem prvenstvenem krogu čez teden dni čaka ljubljanski obračun z Olimpijo.

Mensah naj bi sicer nastopil že na današnji zadnji pripravljalni tekmi Brava proti Tuzli City v Brežicah.