Najboljši strelec ne trenira zaradi službe #video

Na ljubljanskem ŽAK se na novo nogometno sezono že vneto pripravljajo nogometaši NK Bravo. Prvak druge lige pred debijem v prvi ligi ni bistveno povišal proračuna, ki je do zdaj znašal 300 tisočakov. Vseeno brez strahu pričakujejo tekme z bogatejšimi tekmeci in imajo jasen cilj: obstanek v prvi ligi.

Konec maja so nogometaši Brava dvignili pokala za prvaka druge lige, danes že zagnano delajo za debi v prvi ligi. "Gremo naprej, za nas je to stopnička višje. Nov izziv za nas in upamo na najboljše," pred začetkom nove sezone pravi vezist Brava Luka Žinko. Podobno razmišlja tudi napadalec Mitja Križan. "Seveda je neka dodatna motivacija. Vemo, da je to za nas nov izziv, delamo s polno paro," razlaga Križan.

Nogometaši ljubljanskega prvoligaša na dopoldanskih treningih zaradi službenih obveznosti pogrešajo najboljšega strelca ekipe Mustafo Nukića. "Mustafa bo, mislim, konec meseca končal službo in bo od takrat naprej profesionalno igral nogomet. Potem je tu samo še kapetan Milan Džajić, ki pa ima prilagodljiv delovni čas. Kar zadeva to, bodo vsi fantje od prvega julija v polnem procesu," razlaga trener Brava Dejan Grabič.

Okrepitev še ni

Okrepitev v klubu še ni, na preizkušnji je nekaj igralcev. "Ti igralci, posebej če so iz tujine, morajo biti boljši od naših. To je naše vodilo. Tisti, ki naj bi prišli, bi morali biti dovolj kakovostni, da igrajo v prvi postavi," pravi Grabič, ki posebnega pritiska ne čuti. Cilj je obstanek, a z najnižjim proračunom ne bo lahko.

"To bo za nas prava umetnost, plavati v prvi ligi med velikimi morskimi psi," meni Grabič. Eden od njih, Olimpija, trenira na sosednjem igrišču. Kaj pogledajo čez ograjo? "Ne. Mogoče pogledajo oni, ampak mi zagotovo ne," v smehu pravi Križan, Grabič pa dodaja: "Pravzaprav smo v prijateljskih odnosih. Včasih se pred treningom ali po njem kaj pogovorimo, sicer pa vsak dela svoje," razlaga trener Brava.

Prvo priložnost za dokazovanje bodo nogometaši Brava imeli že drugi konec tedna v juliju, ko se vrača prva liga, seveda v prenosih na Planet TV.

