"Zadovoljni ali nezadovoljni, to je bonus za celoten klub"

Po sedmih letih bodo nogometaši Mure spet zaigrali v evropskem tekmovanju. Edini slovenski klub, ki v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo ni bil nosilec, jo je pri žrebu odnesel najslabše. V Prekmurju se bo ustavil zahteven tekmec, 12-kratni izraelski prvak in aktualni podprvak Maccabi iz Haife.

Želijo si dobrega rezultata v gosteh

"Od petih nasprotnikov so bili štirje izredno težavni. Morda je bil albanski Kukësi še najlažji nasprotnik. Zavedamo se težavnosti evropskega tekmovanja, verjamemo pa, da bomo uspešno predstavljali Slovenijo," o nasprotniku pravi trener Ante Šimundža, ki bo z varovanci 11. julija gostoval v tri tisoč kilometrov oddaljeni Sveti deželi. Povratna tekma bo 18. julija.

Šimundža o Maccabiju:

"Zadovoljni ali nezadovoljni, pripraviti se moramo na to tekmo. To je bonus za igralce in za ves klub. Pripravljamo se zelo dobro, vemo pa, da gre za velik klub. Želimo si čim boljšega rezultata na prvi tekmi v gosteh. Vse ekipe so lahko premagljive, tako da se na žreb nismo preveč ozirali," pa je po žrebu za uradno spletno stran kluba dejal kapetan Alen Kozar.

V čimbolj optimalnem stanju priti na tekmo

Črno-beli so misli ob pripravah že usmerili tudi na dolgo potovanje do stadiona Sammy Ofer: "Vsekakor je logistika pri takšnih tekmah zelo pomembna. Že od žreba naprej urejamo, kako vse skupaj izpeljati, kako zagotoviti čim manj fizično obremenilno potovanje za igralce. Pripravili se bomo na daljše potovanje in naredili vse, da bi bili na tekmi v čimbolj optimalnem stanju."

Poskušali se bodo pokazati v najboljši luči

Klub iz Haife je v preteklosti dvakrat zaigral v skupinskem delu lige prvakov, dvakrat pa tudi v zaključnem delu evropske lige. V prejšnji sezoni je v izraelskem prvenstvu zasedel drugo mesto, tako da je pred Muro zelo zahtevna naloga.

"Osnovne stvari že poznamo, vemo, po kakšnem sistemu so igrali v prvenstvu. Kje so Murine možnosti? Prepotentno bi bilo govoriti, glede na to, da je Mura po dolgem času v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo … Preprosto bomo poskušali narediti vse, da se prikažemo v dobri luči, da prikažemo Mursko Soboto na evropskem nogometnem zemljevidu. Verjamem, da bomo z dokaj pozitivnim rezultatom lahko privabili veliko število gledalcev v Fazanerijo," je o možnostih Mure razmišljal Šimundža.

Na vprašanje, ali bi bilo to, da Izraelci šele 24. avgusta začnejo s prvenstvom, lahko voda na mlin Murašev oziroma hendikep za Maccabi, pa odgovarja: "Oni so dvanajstkratni prvaki Izraela, poleg tega so v zadnjem krogu osvojili uvrstitev v Evropo. Zagotovo se pripravljajo na to, da bi v Evropi šli čim dlje. Poznega začetka izraelskega prvenstva ne moremo jemati kot njihov hendikep. Glede na veličino kluba se bodo s tem znali spopasti."

Muraši bi se v primeru napredovanja v drugem krogu kvalifikacij pomerili s francoskim Strasbourgom.

