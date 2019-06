Dare Vršič zameril Mariboru in razkril drzen cilj

Kje bo nadaljeval kariero Dare Vršič? To je vroče vprašanje, na katero pa izkušeni Apačan, ki bo jeseni dopolnil 35 let, še nima pravega odgovora. "Pošteno povedano še nisem prejel nobene konkretne ponudbe. Me pa zelo zanima igranje. Verjamem v svoje sposobnosti, verjamem v to, da sem lahko še vedno najboljši," nam je povedal 34-letni Apačan, ko smo ga zmotili po partiji tenisa.

Z njim v dneh, ko še ne ve, v katero smer se bo obrnila njegova kariera, ohranja svežino duha. Mariboru je v sezoni 2018/19 pomagal do naslova državnega prvaka, a se je počutil zapostavljenega. Na igrišču ni prebil toliko minut, kot bi si želel. Pomagal ni niti evrogol v Fazaneriji, s katerim so si vijolice priigrale finale pokalnega tekmovanja.

Odprt je za marsikaj, tudi vrnitev v Ljubljano

Pred leti je bil ljubljenec navijačev Olimpije in najboljši strelec 1. SNL, nato pa je nosil vijoličasti dres pri dunajski Austrii in Mariboru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Motile so ga številne stvari, zlasti odnos vodstva kluba in pomanjkanje spoštovanja. V takšnih okoliščinah ni mogel pokazati tega, kar bi sicer. Tako razmišlja le nekaj tednov po tem, ko je končal sodelovanje z Mariborom in se znašel na nogometni borzi dela. Nikakor ne prvič. Tako je bilo že leta 2017, ko je bil v izjemni formi, stanovski kolegi pa so ga razglasili za najboljšega v Prvi ligi Telekom Slovenije. Še drugič v karieri je prejel priznanje SPINS XI za igralca sezone. Prvič ga je leta 2012, ko je blestel v dresu ljubljanske Olimpije, drugič pa pri večnih rivalih zmajev, česar mu navijači zeleno-belih niso nikoli oprostili.

Ko je oblekel vijoličasti dres, so mu najglasnejši privrženci Olimpije namenjali le še žvižge in žaljivke. Ali zaradi tega ne bi nikoli več zaigral za zmaje?

O nadaljevanju kariere pri Celju, ki ga vodi njegov nekdanji trener pri Olimpiji Dušan Kosić, ni razmišljal. Foto: Vid Ponikvar

"Poglejte, odprt sem za vse," je nekoliko presenetil z odgovorom in podkrepil razmišljanje z besedami: "Nogomet je služba, sam pa si ga želim še igrati. Če si tega ne bi želel, bi iskal kaj drugega ali pa celo rekel, da končujem kariero. A tega ne bom storil, saj sem prepričan, da lahko še igram na vrhunski ravni. Če se dobro spomnim, je minilo nekaj let, odkar sem zadnjič igral pravi nogomet. Bilo je leta 2017. Verjamem, da sem zmožen osvojiti naslov najboljšega (SPINS XI, op. p.) še tretjič. Res to čutim," vstopa v nadaljevanje kariere z visoko zastavljenimi cilji.

Kmalu sestanek s Koprom

Zadnji reprezentančni zadetek je dosegel leta 2011 za zmago Slovenije nad Srbijo. Foto: Vid Ponikvar Pri Mariboru je v zadnji sezoni dobival malo priložnosti, na večini tekem se je moral zadovoljiti z obrobno vlogo. Pričakoval je več pozornosti in podpore. Zdaj jo išče drugje, a še ni dobil prave ponudbe. Ne skriva pa, da se že dogaja nekaj med njim in koprskim klubom, ki bo v prihodnji sezoni tekmoval v drugi ligi in se želi ekspresno vrniti med najboljše.

Bi se lahko Vršič po desetletju vrnil na Bonifiko in okrepil klub, s katerim je v sezoni 2009/10 pisal zgodovino, saj so se kanarčki takrat povzpeli na slovenski prestol in postali prvaki? "S Koprom v prihodnjih dneh pričakujem sestanek. Želja po igranju je velika. Če ne bi bila tako velika, me Koper ne bi zanimal, ker igra v drugi ligi. A je. Koper me zanima, ker bi imel tam podporo. Le na tak način pa lahko pokažem kvalitete," ne ovinkari nekdanji slovenski reprezentant, ki ga na Koper vežejo prelepi spomini. "Bilo je čudovito. Pomagal sem k naslovu, čeprav je bila moja pripravljenost na nizki ravni," ne bo nikoli pozabil spomladanskega dela pred devetimi leti, ko se je iz Romunije preselil na Obalo in mešal štrene tekmecem Kopra.

Za Muro je prestar

Prvoligaški adrenalin v Sloveniji je občutil v kar petih klubih. Poleg Maribora in Kopra je nosil še dres Mure, Celja in Olimpije. Bi ga poleg Kopra zanimal še kakšen nekdanji klub? "V Muri sem dobil odgovor, da delajo z mlajšimi igralci in da bi s svojim prihodom enemu izmed njih odvzel mesto," nam je razkril sporočilo, ki ga je prejel od črno-belih. S tem so mu dali vedeti, da kariere ne bo mogel nadaljevati v Fazaneriji, kjer je nekoč že igral.

Zadnji trener Maribora, ki ga je po njegovih besedah znal pohvaliti, je bil Hrvat Krunoslav Jurčić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaj pa Celje, ki je s prihodom njegovega nekdanjega reprezentančnega soigralca Roberta Korena zažarelo v novi, bolj ambiciozni luči? "O Celju nisem razmišljal, a sem odprt za vse ponudbe. Za vse klube, kjer mi bodo znali povedati, da sem dober. Tam bi rad igral. V Mariboru mi je to znal povedati Krunoslav Jurčić. On ni delil igralcev na starejše in mlajše, ampak na boljše in slabše," se rad spominja odnosa s hrvaškim strategom, s katerim je pred leti sodeloval v mestu ob Dravi.

Maribor ne potrebuje niti sekunde pozornosti

Na povratni tekmi polfinala pokala Slovenije je dosegel evrogol v Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida O Mariboru in stvareh, ki niso šle po njegovih načrtih, ni hotel razpredati. Rane so še sveže, občutek razočaranja se še ni polegel, saj je verjel, da si je v Ljudskem vrtu zaslužil več. "O Mariboru res ne bi govoril. Ne potrebuje niti sekunde pozornosti. Pač, preprosto nisem imel podpore. Sam pa želim igrati za klub, kjer bom lahko računal na podporo in me bo lahko sin spremljal, kako igram nogomet z zadovoljnim obrazom," noče preveč pogrevati zadnjega obdobja v Ljudskem vrtu, kjer mu je po koncu sezone 2018/19 potekla pogodba z mariborskim klubom.

Zdaj trenira v Mariboru, ohranja kondicijsko pripravljenost, športne urice pa dopolnjuje tudi z igranjem tenisa. Nikakor naključno, saj je tenis njegova druga športna ljubezen. Ne nazadnje ga je treniral do 16. leta, nato pa srce podaril nogometu in si ustvaril odmevno kariero. Preizkusil se je tudi v tujini, na Slovaškem, v Romuniji in nazadnje v Avstriji.

Igrati želi vsaj še nekaj let

Leta 2017 so ga stanovski kolegi izbrali za najboljšega igralca prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Ga tujina, v kateri je tako zelo želel nadaljevati kariero leta 2017, a se je nato po nekaj mesecih predal in ponižano priključil mariborski ekipi, zanima tudi letos?

"Prisluhnil bi tudi kakšni ponudbi iz tujine. Čakam in treniram, zanima me tudi kakšna preizkušnja pri tujih klubih, ki se zdaj pripravljajo v bližini. Če se bo odprla kakšna možnost …'' verjame, da še ni rekel zadnje, tudi kar zadeva igranje v tujini. "Nimam težav s poškodbami, zato želim igrati vsaj še nekaj let," je odločen. Zanima ga marsikaj, celo morebitna vrnitev k Olimpiji, a le če bi bil deležen podpore klubskega vodstva.

"Verjamem, da se bo nekaj našlo," si ni postavljal posebnih časovnih rokov, a čuti, da bi lahko konkretno ponudbo, ki bi ga zadovoljila, prejel že v kratkem. Do takrat bo treniral, vsem morebitnim snubcem pa s prostimi papirji samozavestno pošiljal sporočilo, da namerava ponovno postati najboljši igralec na sončni strani Alp. O tem, koliko resnično zmore, bo več pokazal čas. In predstave na zelenici.