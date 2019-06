Hadžić potrdil stike z Vombergarjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanska Olimpija, ki se na novo sezono pripravlja pod vodstvom Safeta Hadžića, se bo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomerila z latvijskim Rigasom. Čeprav so Ljubljančani nosilci, kar jim je odprlo pot do lažjega tekmeca, v klubu poudarjajo, da bodo obračuna z mladim klubom iz Latvije vzeli skrajno resno.

Favoriti, a ...

"Po eni strani je ugoden, po drugi neugoden. Vsaka ekipa te, če jo podcenjuješ, lahko kaznuje. V prvenstvu se borijo za prvo mesto. Vsekakor bosta težki dve tekmi, a upam, da bomo dali vse od sebe, da napredujemo. Veliko informacij o njih nimamo, saj nismo vedeli, koga nam bo žreb namenil, a jih bomo še dobili. Tudi prek selektorja Slaveta (Slaviše Stojanovića, op. a.), če bo želel povedati, imamo pa tudi Maksimenka. Maksimalno se bomo pripravili, da ne bi bilo presenečenja, saj smo objektivno favoriti mi," o tekmecu razmišlja Hadžić.

Foto: Vid Ponikvar

Z realnimi cilji

Najboljši dosežek Olimpije v Evropi je četrti predkrog lige Evropa, kar je Ljubljančanom uspelo lani.

"Poskušali bomo priti čim dlje. Ponavljam, Rigas ni slab nasprotnik, maksimalno bomo morali biti pripravljen nanj." Foto: Vid Ponikvar

"Jaz želim do finala, ampak na stvari je treba gledati realno. Vedno obstajajo realni cilji, vemo, da je razlika med večjimi in manjšimi državami ogromna. Poskušali bomo priti čim dlje. Ponavljam, Rigas ni slab nasprotnik, maksimalno bomo morali biti pripravljen nanj."

Zmaji bodo v prvi tekmi 11. julija gostili Rigas, nato pa se teden dni zatem odpravili v Latvijo. S kakšno zasedbo? Olimpija namreč še ni potrdila nobene okrepitve za novo sezono, pa čeprav so do evropske tekme z Rigasom le dobri trije tedni.

"Veliko dejavnikov je, ki vplivajo na to, da bi se končalo z njegovo vrnitvijo. Rad bi ga imel v ekipi. Vem, kakšen je, kako funkcionira, vem, da bi ustrezal Olimpiji," o primeru Vombergar pravi Hadžić. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Vombergar? "Rad bi ga imel, ustrezal bi Olimpiji ..."

Hadžić je pred dnevi dejal, da si želi napadalca, kakršen je bil Andres Vombergar, ki bi dosegal 15 golov na sezono. V torek je trener zeleno-belih dejal, da se morda vrne sam Vombergar.

"Če se piše, potem nekaj je. Neki stiki so. A na to, da bi se ta stvar uresničila, vpliva veliko dejavnikov. Moramo biti realni, Vombergar ima še vedno pogodbo z Ufo. Ni samo tu težava. Vprašanje je, kaj si sam želi. Se želi vrniti? Veliko dejavnikov vpliva na to, da bi se končalo z njegovo vrnitvijo. Rad bi ga imel v ekipi. Vem, kakšen je, kako funkcionira, vem, da bi ustrezal Olimpiji," ne skriva navdušenja nad morebitno vrnitvijo argentinskega Slovenca.

Hadžić o potencialni vrnitvi Vobmbergarja:

Nanj je pripravljen počakati nekoliko dlje. "Vombergar bi lahko imel malo več zamude, saj pozna sistem Olimpije, tukaj je že igral. Za igralce, ki še niso bili tukaj, bi bilo pa seveda bolje, da bi bili tu čim prej. Najraje bi videl, da bi bili že jutri tukaj. Sicer pa imam okostje iz lanskega leta, to je zelo podobno, moj načrt je tudi, da ne menjam veliko. Če ne drugega, bomo poskušali z enako ekipo kot lani, z izjemo Kronavetra in Štigleca," je ob koncu o tem, kdaj lahko pričakujemo okrepitve, še dejal Hadžić.

Hadžić o tem, kdaj bodo okrepitve:

Pogovori Mandarića in potencialnih vlagateljev potekajo "Časopis EkipaSN je v zadnjih dneh objavil več člankov z ugibanji o prodaji NK Olimpija. Navedbe, objavljene v omenjenih člankih, izhajajo iz nekredibilnih virov, zato jih ne moremo označiti drugače kot navadna medijska natolcevanja. Razumemo interes javnosti za dogajanje v NK Olimpija, a glede prihodnosti kluba ta hip ne moremo sporočiti nobenih novosti. Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je v pretekli sezoni večkrat izpostavil, da se bliža čas, ko bo zaključil svoje poslanstvo v klubu. V ta namen je predsednik v preteklih mesecih opravil več pogovorov s potencialnimi interesenti za vlaganje v Olimpijo. Pogovori o tem so odprti in potekajo tudi v teh dneh," so se danes s sporočilom za javnost odzvali pri NK Olimpija. Sportal Bo Mandarić Olimpijo prodal Italijanu?

