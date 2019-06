Zlatko Zahović je po žrebu trikrat ponovil eno in isto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Samozavest, samozavest in samozavest," je žreb kvalifikacij za ligo prvakov, ki je Mariboru namenil islandskega prvaka Valur Reykjavik, komentiral športni direktor slovenskega prvaka Zlatko Zahović. "Moramo biti zelo spoštljivi do nasprotnika," opozarja trener Darko Milanič.

Predvsem zato, ker so se izognili poljskemu prvaku, Piastu iz Gliwic Uroša Koruna, so nogometaši Maribora s prvim evropskim nasprotnikom v sezoni 2019/20 zadovoljni. Islandski Valur, ki je lani do 22. naslova državnega prvaka prišel z dvema točkama prednosti pred najbližjim zasledovalcem, se zdi dobra izbira, kar sta dala ob komentiranju žreba v Nyonu vedeti tudi dva glavna člana strokovnega štaba slovenskega prvaka.

Previdno in samozavestno

Tudi Darko Milanič je zadovoljen. Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Žreb je takšen, kakršen je. Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti in je izredno pomembna za slovenska moštva v evropskih kvalifikacijah, je - samozavest, samozavest, samozavest. Pri NK Maribor pa je enakega pomena tudi pravilo, da je podcenjevanje strogo prepovedano, ne glede na to, da smo v tem dvoboju favoriti. Če bomo te segmente dali skupaj, gremo naprej. Samozavestno in brez podcenjevanja bo naša osnova za kvalifikacije ter za vsako tekmo posebej," je povedal Zlatko Zahović.

Podobno kot športni direktor Maribora je govoril tudi njegov trener. Previdno, a samozavestno.

"Ker je bil v tej ožji skupini tudi bistveno močnejši nasprotnik za 1. krog, prvak Poljske, smo lahko zadovoljni z žrebom, toda moramo biti zelo spoštljivi do tekmeca, ki je prvak Islandije. Lani smo že imeli izkušnjo z islandskim prvakom, pozitivno, v tistih obeh tekmah smo pokazali več kvalitete, vendar predvsem zaradi spoznanja, da smo bili zelo dobro pripravljeni na dvoboj. Takšno načelo velja tudi tokrat, trenutni podatki so nam na voljo, osnovne informacije o moštvu Valurja imamo, sledi še natančna analiza. S tem je konec debate o žrebu, začenja pa se temeljita priprava na otvoritev sezone," je povedal Darko Milanič.

Ko so nazadnje preskočili Islandce, so se uvrstili v ligo prvakov

Maribor se bo z Valurjem pomeril prvič v svoji zgodovini, ni pa to prvi islandski nasprotnik, s katerim se je do zdaj udaril v Evropi. Proti islandskim klubom je odigral tri tekme, njegov izkupiček pa je pozitiven, saj ob dveh zmagah poraza že ne pozna.

Maribor je pred dvema letoma brez težav odpravil Hafnarfjordur. Dvakrat je Islandce premagal z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej je v pokalu intertoto v sezoni 1996/97 brez zadetkov remiziral proti Keflaviku.

Drugi tekmi proti islandskim klubom pa sežeta v bližnjo preteklost. Ob zadnji sezoni, v kateri je nastopal v ligi prvakov, sezoni 2017/18, je Maribor v tretjem krogu kvalifikacij brez večjih težav odpravil takratnega islandskega prvaka Hafnarfjordur.