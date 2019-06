Islandski rekorderji proti Mariboru z vratarjem, ki jo je zagodel Messiju #video

Valur je islandski nogometni rekorder po številu državnih naslovov. V vitrinah jih ima kar 22, pokal pa je osvojil 11-krat. Nogometaši, ki so leta 2017 gostovali v Domžalah, se čakajo na odmevnejši evropski dosežek, povsem drugače pa je z rokometno ekipo, ki se je leta 1980 uvrstila v veliki evropski finale in ponesla v Evropo slavo imena Valur.

Valur Reykjavik Ustanovljen: 11. maj 1911

Stadion: Hlidarendi (kapaciteta 1.524 mest)

Trener: Olafur Johannesson (Isl) – od leta 2014

Valur, po slovensko ''lestvica'', je klubski velikan na Islandiji. V nogometu, rokometu in košarki se lahko tako v moški in ženski kategoriji pohvali skupno kar s 115 lovorikami. Je najbogatejši islandski športni klub, prihodnji mesec pa ne bo prvič gostoval v Sloveniji. Leta 2017 ga je žreb v kvalifikacijah za ligo Europa združil z Domžalami, rumeni pa so bili dvakrat boljši.

Valur je leta 2017 gostoval v Domžalah in izgubil z 2:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej v gosteh z 2:1, ko sta v polno zadela Jan Repas in Senijad Ibričić (z bele točke), drugič pa s 3:2. Takrat je Valur pokazal zobe, dobil prvi polčas z 2:1, v nadaljevanju pa sta Jure Balkovec in Senijad Ibričić z zadetkoma v pičlih dveh minutah preobrnila rezultat na stran slovenskega predstavnika in zagotovila rumenim še drugo zmago nad tekmecem s severa Evrope.

Lani je spravil v slabo voljo Messija in Olimpijo Najbolj znan posameznik Valurja je zagotovo dolgoletni vratar islandske izbrane vrste Hannes Halldorsson, ki je lani na SP 2018 v Rusiji ubranil strel z bele točke Lionelu Messiju in se po kratkem izletu v Azerbajdžan (s Qarabagom je izločil Olimpijo) vrnil v domovino. Pri 35 letih je trdno odločen, da nadaljuje kariero. V tej sezoni je prvi vratar Valurja. Tako je Hannes Halldorsson ubranil 11-metrovko Lionelu Messiju. Foto: Reuters

Prvič napredovali šele v 18. poizkusu

O tem, kako žilavi tekmeci so nogometaši Valurja, bi znal več povedati trener Domžal Simon Rožman. Foto: Grega Valančič/Sportida Islandski nogomet je z reprezentanco v zadnjem desetletju skokovito napredoval, klubi pa še vedno zaostajajo za evropskim povprečjem, tako da ne dosegajo omembe vrednejših dosežkov. Najboljši Islandci kmalu zapustijo domovino. Valur ima v ekipi večino domačih igralcev, slačilnico pa sestavljajo tudi redki tujci iz Švedske, Danske, Ferskih otokov in Anglije.

V zgodovini je igral tudi proti številnim evropskim velikanom (Juventus, Benfica, Monaco, Celtic …) in beležil visoke poraze. Prvič je slast napredovanja občutil šele v 18. sezoni tekmovanja v Evropi, ko je v predkrogu pokala pokalnih zmagovalcev izločil finski MyPa. Nato je občutek napredovanje izkusil le še dvakrat. Proti Ventspilsu iz Latvije in Šerifu iz Tiraspola.

Lani so nogometaši Valurja nastopili v kvalifikacijah za ligo prvakov in v uvodnem krogu namučili najboljši klub iz Norveške. Rosenborg je napredoval (3:1 in 0:1), a je uresničil cilj težje od načrtovanega. Valur je nato v kvalifikacijah za evropsko ligo upravičil vlogo favorita proti Santi Colomi iz Andore (3:0 in 0:1), nato pa zaradi pravila o številu doseženih zadetkov v gosteh ostal praznih rok proti Šerifu iz Tiraspola (2:1 in 0:1).

Maribor ima prijetne spomine na islandskega prvaka, saj je leta 2017 izločil Hafnarfjardar. Nekoliko manj prijetne spomine ima Zlatko Zahović, ki si je na tekmi v Mariboru prislužil hudo disciplinsko kazen Uefe. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tej sezoni niso v najboljši formi, saj po osmih krogih zasedajo komaj deveto mesto. V islandskem prvenstvu, ki traja tudi čez poletje, nastopa 12 klubov. Slabša forma lahko predstavlja dobrodošlo spoznanje mariborskemu klubu, malce manj pa dejstvo, da je Valur za razliko od slovenskega prvaka že v pravi tekmovalni formi. Vijolice so za primerjavo priprave na sezono začele šele prejšnji teden.