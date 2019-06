Celjani podaljšali še s tremi, spremembe tudi v Velenju in Sežani

Slovenski nogometni prvoligaši pridno sestavljajo ekipo za prihodnjo sezono Prve lige Telekom Slovenije. V zadnjih dneh so najaktivnejši Celjani, ki so po Dušanu Stojinoviću, Deniju Štrausu, Jakobu Novaku, Žanu Benedičiču in Amadeju Breclu podaljšali sodelovanje še z Mitjo Lotričem, Rokom Štrausom in Luko Kerinom.