Triglav najprej zapravil dva gola prednosti, a potem unovčil dva igralca več

Čeprav Gorenjci v dosedanjih dvobojih niso imeli prav veliko uspeha proti Velenjčanom, saj so na 30 prvoligaških tekmah dobili zgolj pet obračunov, pa so tokrat le povečali zbirko zmag proti knapom.

Velenjčani, ki so se v Kranju veselili kar devetkrat, so tokrat sicer kar dolgo držali korak z domačini v tekmi z veliko dogajanja in veliko streli, a na koncu sta se jim le poznala dva rdeča kartona. Triglav se je z drugo zmago povzpel pod vrh lestvice, Rudar pa po dveh remijih in porazu ostaja pri dveh točkah.

Prvi polčas je ponudil kar pestro dogajanje na Gorenjskem. Po 45 minutah so bili v vodstvu domači, ki so prvič zagrozili v 16. minuti, ko je Tomaž Stopajnik brez težav ustavil poskus Elvedina Herića od daleč.

Povedli pa so v 22. minuti, ko je po podaji Kristjana Arha Česna z leve strani iz bližine zadel Luka Majcen. Slednji je svoj drugi zadetek sezone dosegel v 40. minuti, ko je unovčil najstrožjo kazen. To je s prekrškom nad njim zakrivil David Kašnik, ki je dobil tudi rdeči karton.

Sicer pa so imeli domači še nekaj priložnosti, med drugimi je v 45. minuti David Tijanić sprožil z roba kazenskega prostora, velenjski vratar pa je bil na mestu. Precej dela je imel tudi domači čuvaj mreže Luka Čadež.

David Tijanić je z mojstrskim golom zlomil številčno oslabljene Velenjčane. Foto: Vid Ponikvar

Že v prvi minuti je dobil dvoboj z Rijadom Kobiljarjem, v 20. minuti je ustavil poskus Žige Škofleka iz bližine, v 32. minuti je bil uspešnejši še od Milana Tučića, v 45. pa še od Dominika Radića.

Škoflek je v 19. minuti iz ugodnega položaja slabo streljal in žogo poslal visoko čez gol, edini zadetek v prvem delu pa so gosti dosegli v 45. minuti, ko je Aljaž Krefl podal z leve strani, Leon Črnčič pa je z glavo zadel za 2:1.

V 47. minuti je z več kot 20 metrov poskusil Tilen Mlakar, Stopajnik pa je žogo odbil čez gol. Kljub igralcu manj so knapi izenačili v 55. minuti, ko je po podaji Dominika Radića sam proti golu stekel Tučić in na koncu matiral še Čadeža.

V 59. minuti je bilo vroče pred velenjskimi vrati, ko so bili v akciji Majcen, Victor Aliaga in Tijanić, a nikomur ni uspelo dovolj dobro streljati za novo vodstvo. V 68. minuti pa so Velenjčani doživeli nov hud udarec, saj je Škoflek dobil svoj drugi rumeni karton, tako da je na igrišču ostala le deveterica gostov.

Kmalu sta sledila nenatančna poskusa Gorenjcev, v 78. minuti pa je Tijanić vendarle unovčil številčno prednost, ko je sprožil s 25 metrov in poskrbel za 3:2. Tudi on je dosegel svoj drugi gol sezone. V 85. in 87. minuti je Stopajnik ustavil še dva poskusa domačinov, v 89. minuti pa je Gašper Udovič za malo zgrešil cilj s strelom od daleč.

Že v sodniškem dodatku je Majcen zapravil novo veliko priložnost, ko je iz bližine žogo poslal čez prečko.

Kranjčani bodo v 4. krogu prihodnjo nedeljo gostovali pri Olimpiji, Velenjčani pa dan prej v Kidričevem.

Triglav : Rudar 3:2 (2:1)

Športni center, sodniki: Žganec, Kasapović in Habibović.



Strelci: 1:0 Majcen (22.), 2:0 Majcen (40./11 m), 2:1 Črnčič (45.), 2:2 Tučić (55.), 3:2 Tijanić (78.).



Triglav: Čadež, Arh-Česen, Kumer, Mertelj, Rogelj, Kryeziu, Herić (od 71. Udovič), Tijanić, Mlakar (od 76. Žurga), Aliaga (od 90. Hasanaj), Majcen.

Rudar: Stopajnik, Krefl, Kašnik, Vošnjak, Filipović, Hrubik, Črnčič (od 84. Pljava), Radić (od 72. Tomašević), Kobiljar (od 71. Lovenjak), Škoflek, Tučić.



Rumeni kartoni: Herić; Črnčič, Škoflek.

Rdeča kartona: Kašnik (39.), Škoflek (68.).

KONEC TEKME! Po petkovi uvodni tekmi 3. kroga v Celju, ki ni ponudila zadetkov, je bilo v edini sobotni tekmi povsem drugače. Triglav in Rudar sta poskrbela za razburljivo dogajanje, ob katerem so gledalci videli pet golov in tudi dva rdeča kartona, na koncu pa zmago Triglava s 3:2. Kranjčani so zdaj pri šestih točkah, Rudar pa pri dveh.



90. minuta: še ena izjemna priložnost za Luko Majcna, da bi zabil hat-trick, a je žogo od blizu poslal čez gol.



GOOOL! V 78. minuti še tretji gol Triglava. V polno je z mojstrskim strelom od daleč za vodstvo Kranjčanov zadel David Tijanić.



75. minuta: lepa priložnost za Luko Majcna, ki še naprej išče hat-trick, a ga ni dosegel. Meril je čez gol.



71. minuta: priložnost za Triglav. Do strela je prišel Španec Victor Aliaga, a za las zgrešil cilj.



68. minuta: no, pa so se nogometašem Triglava odprla vrata do zmage. Po prekršku je Žiga Škoflek prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Velenjčani so zdaj na igrišču s kar dvema igralcema manj. Bodo Kranjčani znali unovčiti kar dva igralca prednosti?



60. minuta: lepa priložnost za Triglav, da bi spet prišel do vodstva. Po lepi akciji je do strela prišel Luka Majcen, a je vratar Rudarja njegovo žogo odbil. Do nje je prišel David Tijanić, a za las zgrešil gol.



GOOOL! Po hitrem protinapadu je prednost dveh zadetkov Triglava izničil Milan Tučić in zabil prvi prvenstveni gol v novi sezoni. Od 55. minute na semaforju v Kranju 2:2.



47. minuta: strelec evrogola v prejšnjem krogu Tilen Mlakar je bil blizu novega spektakularnega zadetka. Po njegovem strelu od daleč je vratar Rudarja žogo stežka odbil v kot.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Kranju se je začel drugi polčas. Zaključek prvega je bil nadvse razburljiv, kakšno pa bo nadaljevanje?



POLČAS! Po odličnem začetku Rudarja, ki ni izkoristil nekaj priložnosti, so Kranjčani prišli do prvega in potem še drugega gola, potem pa je tik pred odhodom na odmor zadel še Rudar. Obeta se zanimivih drugih 45 minut.



47. minuta: še kar ni konec razburjenj v Kranju. Tik pred odhodom na odmor je bil spet nevaren Luka Majcen, a ne dovolj iznajdljiv.



46. minuti: noro, še ena priložnost. Za Rudar bi skoraj zadel Žiga Škoflek, a ni bil dovolj natančen.



46. minuta: kakšen zaključek prvega polčasa! Zdaj je bil spet v akciji Triglav, z mojstrsko potezo je do strela prišel David Tijanić, a se je z novo obrambo izkazal vratar Rudarja.



GOOOL! No, pa je končno zadel tudi Rudar. V zadnji minuti prvega polčasa je zadel Leon Črnčič.



45. minuta: skoraj bi Luka Majcen zabil hat-trick, imel je namreč sijajno priložnost, a tokrat ni zadel.



GOOOL! Po prvem je Luka Majcen zabil še drugi gol. Kapetan Kranjčanov je bil pri izvajanju enajstmetrovke zelo zanesljiv in povišal prednost Triglava na 2:0.



Enajsmetrovka! Po prekršku nad Luko Majcnem je glavni sodnik Mitja Žganec v 39. minuti pokazal na belo točko v korist Kranjčanov, ob tem pa pokazal še rdeči karton Davidu Kašniku v vrstah gostov.



GOOOL! Kdor ne da, dobi. Nepisano pravilo, ki ga je spet potrdil Luka Majcen, ki se je odlično znašel pred golom po podaji Kristjana Arha Česna. Kapetan in tudi najboljši strelec Kranjčanov je dosegel prvi prvenstveni gol sezone, Triglav od 22. minute vodi z 1:0.



20. minuta: še ena priložnost za goste. Od blizu je do strela prišel Žiga Škoflek, a se je z novo obrambo izkazal vratar Rudarja.



17. minuta: zdaj je prvič poizkusil še Triglav. Od daleč je streljal Elvedin Herić, a vratar Rudarja ni imel težav.



7. minuta: spet je bil nevaren Rudar. Poizkusil je srbski branilec David Hrubik, a je žoga po njegovem strelu zletela malce mimo vratnice.



1. minuta: kakšna priložnost za goste, ki bi po napaki domače obrambe po manj kot minuti igre skoraj prišli do vodstva, a se je po strelu Rijada Koblijarja izkazal vratar Triglava.



Začetek tekme! V Kranju, v edini sobotni tekmi, se merita Triglav, ki ima po dveh krogih tri točke, in Rudar, ki je v prvih dveh prvenstvenih tekmah nove sezone zbral dve točki.