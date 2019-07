V morju evrogolov je lahko zmagal samo en. Kateri?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 2. krogu nogometne Prve lige Telekom Slovenije smo na petih tekmah videli 19 golov, med katerimi je bilo kar nekaj takšnih, ki jih lahko brez težav označimo za evrogole. V izboru novinarjev Planet TV in Sportala smo izbrali najlepše tri in tudi zmagovalca. To je postal nogometaš Mure Žan Karničnik, ki je postavil končni izid pri zmagi Mure nad Bravom s 4:3.