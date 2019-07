Ne le Olimpijo, Kronaveter bo preskočil tudi Muro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Bojan Kitel je v obrazložitvi zapisal, da je Rok Kronaveter žalil sodnika, kot olajševalno okoliščino pa je upošteval nogometaševo opravičilo po tekmi.

Napadalec Celja Dario Vizinger je dobil dva rumena kartona in bo počival eno tekmo.

Maribor bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 300 evrov. Tabor Sežana in Celje sta zaradi nešportnega vedenja več igralcev dobila vsak po 300 evrov kazni. Olimpijo pa je Kitel kaznoval z ukorom zaradi neupoštevanja protokola pred začetkom tekme ter s 150 evri zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.