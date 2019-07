Mandarić noče oditi, Italijan ima na voljo še nekaj dni

"Ta trenutek ne vidim nikogar, ki bi stopil v moje čevlje in lahko nadaljeval ter nadgradil moje delo," so besede Milana Mandarića, ki jih ne bo najbolj vesel italijanski poslovnež Gabriele Nardin. Mar to pomeni, da v zmajevem gnezdu ne bo zamenjave na vodilnem položaju?

Čeprav je Milan Mandarić že nekajkrat povedal, da se spogleduje z odhodom iz Ljubljane, resnega kupca Olimpije še vedno ni na vidiku. Italijanski poslovnež Gabriele Nardin očitno še ni prepričal 80-letnega Američana srbskih korenin, da bi mu v zameno za zajeten kupček evrov predal predsedniško žezlo ljubljanskega kluba.

Morda bo usoda znana čez nekaj dni

Gabriele Nardin v tej sezoni redno spremlja dvoboje Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Čeprav o tem v slovenski prestolnici čivkajo že vrabci, očitno še vedno ni bil sklenjen sporazum, ki bi zeleno-belim prinesel novega lastnika. "Ne morem končati svojega dela, dokler ne bom vedel, kako se bo nadaljevalo. Tega v tem trenutku na žalost ne vem. Ne morem kar oditi, obveznosti do kluba so velike. Sezona je v polnem teku, ta trenutek pa ne vidim nikogar, ki bi stopil v moje čevlje in bi lahko nadaljeval ter nadgradil moje delo," je dal Mandarić vedeti, da mu je še kako mar za Olimpijo in da jo želi predati v roke kupcu šele takrat, ko bo prepričan, da s tem projekt krepitve zeleno-belega kolektiva ne bo ogrožen.

Tega, da ga želi na čelu Olimpije naslediti Italijan, ki mu ob strani stoji nekdanji slovenski reprezentant Alfred Jermaniš, ne skriva. "Še vedno se pogovarjamo s tem gospodom, ki ga to zelo zanima, vendar še ne morem delati zaključkov. Mogoče čez dva ali tri dni. V vsakem primeru pa Olimpija ne bo ostala brez vodje," je potrdil, da pogovori z italijanskim snubcem še potekajo. Nardin tako očitno še ni prepričal Mandarića, a bo imel v prihodnjih dneh novo priložnost, da dobi soglasje prvega moža Olimpije in v roke enega vodilnih slovenskih nogometnih klubov.

S Hadžićem ni stresa in nereda

Safet Hadžić je trener po okusu predsednika Mandarića. Foto: Grega Valančič/Sportida V nasprotju z odprtim vprašanjem prodaje je veliko bolj konkretno polje športnih uspehov. Olimpija je po uvodnem spodrsljaju, ko je v Stožicah nepričakovano izgubila proti Rigasu (2:3), na zelenici dobila tri zaporedne tekme. Po zmagah nad Bravom, Rigasom v Rigi in Domžalami je uresničila več ciljev in osrečila navijače.

V domačem prvenstvu se je znašla na vrhu razpredelnice, v Evropi pa si je priigrala napredovanje. V 2. krogu kvalifikacij bo poskušala presenetili turški Malatyaspor, hkrati pa poskrbeti, da se vrednost igralcev Olimpije na nogometni tržnici še poviša. Samozavest igralcev je na zavidljivo visoki ravni, poletni novinci so vedno bolj uigrani z najboljšimi igralci, v slačilnici pa vlada dobro in sproščeno vzdušje.

V nasprotju z uvodnim šokom proti Latvijcem ni čutiti stresa, kar velja pripisati tudi zaslugam glavnega trenerja Safeta Hadžića. Predsednik Mandarić priznava, da se je pred meseci odločil pravilno, ko je na vroči stolček postavil zagretega klubskega delavca in z njim podpisal dolgoročno pogodbo. "Mogoče je bila napaka, da tega nismo naredili že prej. Safet pozna igralce, z njimi se zna pogovarjati, ima dober nastop, pozna nogomet, ima dobre pomočnike. Vse deluje tako, kot mora. Ni stresa, nereda, gremo v pravo smer," je zadovoljen z delom 50-letnega trenerja, ki je lahko prvič, odkar opravlja odgovorno vlogo pri Olimpiji, z izbranci opravil poletne priprave, zdaj pa mu gre odlično tako na slovenski kot tudi evropski sceni.

Takega primitivizma kot v Mariboru še ni doživel

Ko je Olimpija nazadnje gostovala v Ljudskem vrtu (11. maja), je premagala Maribor kar s 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Olimpija ima v nedeljo priložnost, da nadaljuje odličen začetek prvenstvene sezone. Po zmagah nad drugoligaškim prvakom Bravom in enim največjih tekmecev, Domžalami, so se zmaji znašli na vodilnem položaju. Branilec naslova NK Maribor si je na drugi strani privoščil dva spodrsljaja in za zmaji zaostaja že pet točk. Če bi Ljubljančani v nedeljo nadaljevati zmagoviti niz na večnih derbijih v mestu ob Dravi, bi vijolicam zadali boleč udarec in še povečali naskok. Štajerskega izziva se bodo zeleno-beli podobno kot v spomladanskem delu prejšnje sezone (takrat je Olimpija zmagala s 3:0) lotili brez prisotnosti predsednika.

"Zelo sem razočaran nad Mariborom in njegovimi navijači. Takega primitivizma v nogometu še nisem doživel. 55 let sem v nogometu, imel sem veliko svojih klubov, moji prijatelji so imeli klube, pa česa takega nisem nikoli doživel. Tega ne morem dopustiti, zato ne bom šel na derbi," je v Turčiji pojasnil, zakaj se v nedeljo ne bo odpravil na Štajersko. Spomini na nelagodje, ki ga je okusil na lastni koži pred poldrugim letom, so še zelo živi, zato bo ostal doma in stiskal pesti za zeleno-bele pred zaslonom.

