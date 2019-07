Mandarić ni ponovil napake #video

Nogometaši Olimpije so pripotovali na vzhod Turčije, kjer bodo v četrtek (19.00) proti Malatyasporu poskušali iztržiti čim bolj ugodno izhodišče pred povratnim obračunom drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa v Ljubljani. Delo bo malce lažje tudi zaradi tega, ker tokrat na potovanju ni bilo takih nevšečnosti kot prejšnji teden na poti v Latvijo. Predsednik ljubljanskega kluba Milan Mandarić je spoznal napako in prižgal zeleno luč za drag najem posebnega letala proti precej oddaljeni turški Malatyi.

Spomnimo. Ker je ljubljanski klub pred napovedanim odhodom Milana Mandarića znižal stroške, je na povratno tekmo z Rigasom svoje nogometaše poslal z redno linijo. Zaradi tehničnih težav letalskega prevoznika je večina članov zeleno-bele odprave v Rigo potovala skoraj 20 ur. Čeprav so ostali brez treninga na prizorišču tekme, med nogometaši pretirane slabe volje ni bilo.

"Skušali smo ostati pozitivni, kar nam je na koncu pomagalo na tekmi v Rigi. Tokrat smo imeli prijeten let, tako da smo spočiti," je za Planet TV povedal Mario Jurčević.

Mario Jurčević je že pozabil kalvarijo med potovanjem v Rigo. Tokrat je pot potekala brez težav. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Mandarić, ki je prav tako odpotoval v Turčijo, tako ni ponovil napake. Proti 2500 kilometrov oddaljeni Malatyi so zmaji poleteli s čarterskim letalom z Brnika, po dobrih treh urah in pol pa so že bili v svojem hotelu. "Razlika je, ali prideš na kraj dogodka psihično in fizično spočit ali ne," je besede Jurčevića dopolnil tudi Miral Samardžić.

Samardžić dobro ve, kaj čaka šestkratne slovenske prvake pred vročimi turškimi navijači. Nekdanji slovenski reprezentant je namreč pol sezone igral tudi v prvi turški ligi. ''Turki so zelo goreči navijači. Pričakujem poln štadion. Gorelo bo," še pove nekdanji član Rijeke.

Četrtkov obračun na modernem, leta 2017 zgrajenem štadionu za 27 tisoč gledalcev bo sploh prvi v zgodovini Olimpije proti turškemu klubu.

