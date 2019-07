Hadžić pelje Olimpijo v neznano, a ga ni strah #video

Nogometaše Olimpije v četrtek čaka zahteven evropski izpit. Na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske lige bodo ob 19. uri gostovali v Turčiji. "Malatyaspor je glede na močno turško ligo in finance favorit, a verjamem v svoje igralce," je trener Safet Hadžić prepričan, da lahko zmaji presenetijo enega najboljših turških klubov in nadaljujejo zmagoviti niz.

Pred Olimpijo je najtežja tekma sezone. Po uvodnem domačem spodrsljaju proti Rigasu so nanizali tri zmage. Premagali so Bravo, Rigas v gosteh z ravno pravšnjim rezultatom za napredovanje (2:0) in Domžale, zdaj pa se podajajo v Turčijo, kjer je kakovost državnega prvenstva na višji ravni kot v deželi pod Triglavom.

Prispevek Tomaža Cudra/Planet TV:

"Glede na močno turško ligo in glede na njihove finance je Malatyaspor favorit, a verjamem v svoje igralce. Vse bomo naredili, da presenetimo tekmeca in se uvrstimo v 3. krog," je trener Olimpije Safet Hadžić, ki mu je v nedeljo proti Domžalam uspelo spočiti nekatere najboljše igralce, razmišljal pozitivno pred odhodom v Turčijo.

Priznava, da na papirju vloga favorita pripada turškemu tekmecu, ki pa bo moral to dokazati tudi na zelenici, kjer gre Hadžićevim izbrancem vedno bolje. V zadnjem tednu so osrečili navijače z dvema zmagama v prvenstvu, s katerima so zasedli vrh razpredelnice, v Evropi pa so kljub neprepričljivi predstavi v Latviji popravili tisto, kar so delali narobe na uvodni preizkušnji z Rigasom.

Ne ve, kakšna je dejanska forma

Če je zeleno-bela odprava že vajena evropskih izzivov, vsaj tistih v kvalifikacijah, pa bo imel Malatyaspor z njimi opravka prvič. To je njegova krstna evropska sezona. Prislužil si jo je s petim mestom v močnem prvenstvu, v katerem je v boju za Evropo prehitel tudi zvezdniški Fenerbahče Mihe Zajca.

Najdražji nogometaš Malatyasporja je Guilherme:

Proti Olimpiji se bo predstavil v spremenjeni podobi, kar je Ljubljančanom otežilo delo v pripravah na srečanje. "Ekipa tekmeca je za nas neznanka. Igralski kader je doživel veliko sprememb, zamenjal se je tudi trener. Sistem je drugačen. Neke obrise imamo, a ne vemo, kakšna je dejanska forma Malatyasporja v tem trenutku," se strateg Olimpije spopada s težavo, saj se bo o realni moči tekmeca lahko prepričala šele v četrtek, ko na tribunah Malatya Arene, ki sprejme 27 tisoč gledalcev, pričakujejo vroče navijaško vzdušje.

Olimpija se želi vrniti v domovino z ugodnim rezultatom, ki bi pomagal prihodnji četrtek napolniti Stožice, šele po vrnitvi iz Turčije pa bodo zmaji razmišljali o nedeljskem spektaklu, večnem derbiju v Ljudskem vrtu, na katerem se lahko od branilcev naslova Maribora po treh krogih oddaljijo že na skoraj nepredstavljivih osem točk razlike.

Novinec iz Hercegovine navdušen nad Olimpijo

Bo Luka Menalo zadel v polno tudi v četrtek? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Med aduti Olimpije za ugoden rezultat v Turčiji bo tudi Luka Menalo. Na prvih evropskih tekmah je dosegel dva zadetka, trener Hadžić ga doživlja kot pomembno okrepitev, s katero lahko lažje uresniči zadane cilje.

"Za zdaj je vse v najlepšem redu. Zelo sem zadovoljen s tem, kako smo začeli sezono. Na začetku smo naredili napako proti Rigasu, a smo se odkupili navijačem in napredovali. Tudi proti Domžalam smo pokazali karakter in preobrnili rezultat. Vesel sem, da sem del tega in da mi trener zaupa," priznava 23-letni krilni napadalec iz Hercegovine, ki v Ljubljani nastopa kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama.

Dalmatinec želi pomagati mlajšim

Ante Vukušić je v nedeljo postavil končni rezultat na derbiju z Domžalami (4:2). Foto: Grega Valančič/Sportida V Sloveniji nabira izkušnje. Ko je v Rigi v sodnikovem podaljšku popeljal Olimpijo v 2. krog, je v mrežo preusmeril žogo, ki je pred tem po strelu Anteja Vukušića zatresla vratnico. Dalmatinec, ki šteje 28 let, postaja vedno bolj pomemben člen napada slovenskih podprvakov.

"Mladim je na takšnih tekmah težko. Ko sem imel 20 let, sem s Hajdukom igral evropske tekme proti močnim tekmecem. Pomagali so mi starejši soigralci, zdaj pa upam, da bom jaz pomagal mlajšim," razmišlja napadalec, ki je v prejšnji sezoni branil barve Krškega. S Posavci je izpadel v drugo ligo, nato pa je sledil klic iz Ljubljane in poskrbel, da se po daljšem času vrača tudi na evropsko sceno. V četrtek bodo njegove izkušnje v Turčiji še kako dragocene, česar se zadeva tudi strokovno vodstvo zmajev.