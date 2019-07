Maribor že zaslužil milijon evrov, Uefa jih ponuja več kot 15

Evropska krovna zveza, ki ji predseduje Aleksander Čeferin, je zelo ponosna na svoj največji in najbolj prepoznaven produkt. To je liga prvakov, tekmovanje, v katerem se udeležencem cedita med in mleko, klubi pa prejemajo visoke prejemke. Tako visoke, da je liga prvakov deležna statusa najbogatejšega športnega tekmovanja na svetu, vrednejšega celo od svetovnega prvenstva.

Uefa bo razdelila dve milijardi evrov!

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin pogosto poudarja, da je liga prvakov najboljši športni produkt na svetu. Foto: Reuters Evropska klubska elita si bo v sezoni 2019/20 razdelila kar dobri dve milijardi evrov (2,04). To sta skoraj dve tretjini celotnega zaslužka Uefe v vseh treh tekmovanjih (liga prvakov, liga Europa in superpokal), ki znaša vrtoglavih 3,25 milijarde evrov! Višina zbranih sredstev sama po sebi priča o neverjetni moči in odgovornosti, ki ju ima Uefa, najbogatejša športna organizacija na svetu.

V želji, da bi zadostila tako potrebam največjih klubov, vajenih lova na silne milijone evrov, kot tudi tistih udeležencev, ki prihajajo iz manj bogatih oziroma razvitih nogometnih okolij in jim omenjene nagrade omogočajo ''preživetje'', bo tudi v tej sezoni večino zaslužka namenila klubom.

Če bi se med ''elitneži'' znašel tudi Maribor, njegovi sreči in zadovoljstvu ne bi bilo videti konca, saj bi si pošteno napolnil klubsko blagajno in si omogočil bistveno lažje in manj stresno uresničevanje poslovnih ciljev v prihodnjih sezonah. To pa bi bilo za klub, ki večino sredstev pridobiva z naslova evropskih uspehov in prodaje igralcev, izjemnega pomena.

Maribor nazadnje bogatejši za 18,44 milijona evrov

Tako so se leta 2017 v mestu ob Dravi družili navijači Maribora in Liverpoola, aktualnega evropskega prvaka. Foto: Matjaž Vertuš Če bi Maribor še četrtič v klubski zgodovini presenetil evropsko javnost in se uvrstil v skupinski del lige prvakov, bi bil deležen do zdaj najvišje neposredne nagrade za udeležbo. Vsak udeleženec skupinskega dela je namreč upravičen do 15,25 milijona evrov. Toliko jih Maribor v preteklosti (1999/2000, 2014/14 in 2017/18), ko se je že družil z evropsko klubsko smetano, zgolj za udeležbo v tekmovanju ni prejel.

Ker Uefa postopno zvišuje finančne nagrade, je imel z največjim zaslužkom za zdaj opravka ob zadnjem nastopu v skupinskem delu lige prvakov. Takrat je vsega skupaj – ob upoštevanju še nagrad za osvojene točke in sredstev z marketinškega bazena (market pool) – zaslužil kar 18,44 milijona evrov. Rekordni zaslužek bi lahko zaradi tega v tej sezoni še izboljšal, saj bi naletel na mikavne nagrade za rezultatske dosežke, vsaka osvojena točka v skupinskem delu namreč prinaša kar 0,9 milijona evrov, ogromen finančni priliv pa bi na njegov račun prišel tudi iz marketinškega bazena, kjer se upošteva vrednost televizijskega marketinškega trga. Nazadnje, ko je Maribor igral z najboljšimi, je po zaslugi marketinških in televizijskih pravic denimo prejel 2,24 milijona evrov.

Pred Mariborom je evropski dvoboj z zelo pomembnim vložkom. V sredo bo v Ljudskem vrtu v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij lige prvakov gostoval švedski prvak AIK. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zato bi Maribor, če bi v kvalifikacijah preskočil vse ovire, padel v zlato jamo. Temu primerna je tudi stopnja motivacije, s katero v nadaljevanje kvalifikacij vstopajo izbranci Darka Milaniča. Liga prvakov namreč po zaslugi Uefe razpolaga s tako razkošnimi nagradami, da si lahko vsak udeleženec tekmovanja, zlasti tisti iz manj bogatih nogometnih okolij, hitro in učinkovito napolni žepe.

Evropski zaslužek NK Maribor: Če zaigra v skupinskem delu lige prvakov: 15,25 milijona evrov*

Če zaigra v skupinskem delu lige Europa: 2,92 milijona evrov*

Če izpade v 4. krogu kvalifikacij za ligo Europa: 1,5 milijona evrov

Če izpade v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa: 1,2 milijona evrov * končni znesek bo višji, saj je treba prišteti nagrado za osvojene točke in sredstva iz marketinškega bazena

Udeležencem evropske lige skoraj tri milijone evrov

Maribor je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov brez težav izločil islandski Valur. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Nogometaši Maribora se pripravljajo na evropski vrhunec tedna, domači kvalifikacijski dvoboj s švedskim prvakom AIK Solna. V sredo bodo skušali ob 20.15 izkoristiti prednost domačega igrišča in si v Ljudskem vrtu priigrati ugodno popotnico za gostovanje v Skandinaviji. Če bi se uvrstili v 3. krog kvalifikacij lige prvakov, bi se nato pomerili z boljšim iz obračuna med norveškim (Rosenborg) in beloruskim (BATE Borisov) prvakom. Če bi po Valurju in Aiku izločili še enega prvaka, bi se znašli pred vrati nebes.

Ne le, da bi si podaljšali evropsko sezono vsaj do začetka decembra, saj bi si že zagotovili nastop v enem izmed skupinskih delov tekmovanj, priigrali bi si tudi izjemno finančno nagrado. Če bi bili neuspešni v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, bi Uefa Mariborčanom podarila tolažilno nagrado z nastopom v skupinskem delu evropske lige, kjer bo vsak udeleženec prejel 2,92 milijona evrov. Omenjeni znesek predstavlja lepo popotnico tudi evropskim nastopom Olimpije in Domžal.

Uefa bo udeležencem skupinskega dela lige Europa, v kvalifikacijah slovenske barve branita Olimpija in Domžale, nakazala 2,92 milijona evrov finančne nagrade. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če pa bi Mariborčani v kvalifikacijah vzeli mero tudi četrtemu zaporednemu tekmecu (po Valurju, Aiku in Rosenborgu/Borisovu), bi se v Ljudskem vrtu dvoboji skupinskega dela lige prvakov igrali že četrto sezono, Maribor pa bi bil v trenutku bogatejši vsaj za 15 milijonov evrov. To pa še zdaleč ni vse, saj bi bil bogatejši tudi za spoznanje, da bo končni znesek, ki ga bo Uefa nakazala z nagradnega sklada, še bistveno višji!

Takšen bi bil idealen scenarij. Ker pa je "treba najprej skočiti, šele nato pa reči hop", Maribor možnosti vnovičnega zaslužka (še) noče obešati na veliki zvon. Najprej bo skušal spraviti v slabo voljo AIK in podaljšati evropsko sezono, nato pa z dobrimi predstavami izzvati Uefo, da bi jim namenila konkretno denarno nagrado.

Sredstva iz solidarnostnega sklada Uefe: Nagrada za naslov prvaka: 260 tisoč evrov

Udeležba v 1. krogu kvalifikacij LP: 280 tisoč evrov

Udeležba v 2. krogu kvalifikacij LP: 380 tisoč evrov

Udeležba v 3. krogu kvalifikacij LP: 480 tisoč evrov

Udeležba v 3. krogu kvalifikacij LE: 280 tisoč evrov

Poraz v 4. krogu kvalifikacij LE: 300 tisoč evrov Le v primeru, če Maribor ne zaigra v skupinskem delu lige prvakov in lige Europa.

Vijolice že zaslužile več kot milijon evrov

Maribor bo v primeru napredovanja v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov imel opravka z boljšim iz obračuna med Rosenborgom in Borisovom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kakšni pa bi bili zaslužki Maribora, če jim na evropskih prizoriščih ne bi šlo vse po načrtih?

Če se ne bi uvrstil v kateregakoli izmed skupinskih delov (liga prvakov oziroma liga Europa), bi mu pripadlo kar nekaj sredstev iz solidarnostnega sklada Uefe. Kot prvak Slovenije bi bil upravičen do 260 tisoč evrov, kot udeleženec prvega kroga kvalifikacij, v katerem je izločil islandski Valur, bi prejel 280 tisoč, kot udeleženec drugega kroga kvalifikacij, kjer se bo dvakrat pomeril s švedskim prvakom, bi prejel še 380 tisoč evrov.

Če bi tako Maribor izpadel proti Švedom, bi evropsko pot nadaljeval v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa, kjer bi se nameril na slabšega iz obračuna 2. kroga kvalifikacij evropske lige med prvakoma Moldavije (Šerif Tiraspol) in Albanije (Partizani Tirana). Če bi Maribor obstal v tem delu tekmovanja, bi za nastop v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa prejel 280 tisoč evrov in nato končal evropsko sezono, v kateri bi vseeno zaslužil 1,2 milijona evrov.

Če pa bi se uvrstil v play-off kvalifikacij za evropsko ligo, bi naskakoval priložnost, da se uvrsti v skupinski del in zasluži še slabe tri milijone evrov. Če se mu to ne bi posrečilo v odločilnem krogu kvalifikacij, bi končal evropsko sezono s končnim zaslužkom 1,5 milijona evrov, saj bodo poraženci play-offa kvalifikacij za ligo Europa upravičeni do 300 tisoč evrov.

Vijolice so v prejšnji sezoni končale evropsko pot v kvalifikacijah za evropsko ligo. V tej evropski sezoni bodo zagotovo odigrale vsaj še štiri tekme in poskušale doseči nov zgodovinski uspeh slovenskega nogometa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navijači Maribora bi veliko raje pozdravili možnost, v kateri bi slovenski prvak, ki je v uvodnih dveh krogih Prve lige Telekom Slovenije zbral le točko, v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil AIK, nato pa se v nadaljevanju evropske sezone udaril z boljšim iz obračuna med Rosenborgom in BATE Borisovom. S tem bi si v najslabšem primeru (če bi izpadel v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, nato pa še v play-offu lige Europa) zagotovil še dodatnih 780 tisoč evrov nagrade iz solidarnostnega sklada, skupno pa poldrugi milijon evrov.