Olimpija napredovala po pravi drami, Domžale mirno, slovo Mure

Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa v sodnikovem podaljšku zadeli za zmago z 2:0 nad latvijskim Rigasom in si zagotovili napredovanje v drugi krog. Tam jih čaka turški Malatyaspor. Mura se je po porazu z 2:3 proti favoriziranemu Maccabiju iz Hajfe poslovila od Evrope, Domžalčani pa so pred domačimi gledalci rutinirano, z 1:0 odpravili Balzan, ki so ga na prvi tekmi premagali s 4:3.

Kot edini slovenski predstavnik na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij so se zmage veselili nogometaši Domžal. Na Malti so s 4:3 premagali Balzan in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost, ki so jo pred domačimi gledalci v četrtek tudi ubranili. Zmagali so z minimalnih 1:0, zmagoviti gol je že v 21. minuti po strelu z glavo dosegel Slobodan Vuk. Domžalčani se bodo v naslednjem krogu spopadli s švedskim Malmöjem, ki se je znesel nad severnoirsko Ballymeno.

Domžalčani so rutinirano opravili z Balzanom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpija do napredovanja v izdihljajih

Olimpija je pred tednom dni v domačih Stožicah po dramatičnih zadnjih minutah z 2:3 izgubila z latvijskim Rigasom in se spravila v zahteven položaj. Na povratni tekmi v tej baltski državi so gledalci videli novo razburljivo končnico, ki je tokrat razveselila Ljubljančane.

Ti v prvem polčasu niso navdušili, pravih priložnosti si niso priigrali, Latvijci so bili bolj podjetni, a jim ni uspelo premagati Nejca Vidmarja. V podaljšku prvega polčasa pa je Olimpija zadela. Po podaji Tomislava Tomića, ki je žogo rešil, tik preden bi ušla zunaj igrišča, se je v gneči pred golom najbolje znašel Endri Cekici in Olimpijo na odmor popeljal s tesnim vodstvom.

Drugi polčas so zmaji začeli bolje kot prvega, do priložnosti, stresli so okvir vrat, so prihajali tudi gostitelji, ki so bili vse do 92. minute tisti, ki bi napredovali v drugi krog. Nato pa je Ante Vukušić streljal, vratar Rigasa je žogo odbil v vratnico, od tam se je odbila do osamelega Luke Menala, ki mu ni bilo težko zadeti za končnih 2:0 in napredovanje v drugi krog.

Tam na zeleno-beli tabor že čaka turški Malatyaspor. Prva tekma je predvidena za prihodnji četrtek v Turčiji.

Povratne tekme, 1. krog kvalifikacij za ligo Europa NK Domžale* : Balzan 2:0 (1:0) /4:3/

Vuk 21. Rigas : NK Olimpija Ljubljana 0:2* (0:0) /3:2/

Cekici 45.. Menalo 92. NŠ Mura : Maccabi Haifa* 2:3 (1:2) /0:2/

Bobičanec 6., Šturm 81.; Awad 32., Ashkenazi 35., 76.



//rezultat prve tekme

*Ekipa je napredovala v drugi krog.

Dostojno slovo Mure

Nogometaši Mure so na prvem obračunu z 0:2 izgubili na gostovanju pri favoriziranem Maccabiju iz Hajfe, na povratnem srečanju pa so se Izraelcem dobro upirali, a bili na koncu prekratki, da bi se poslovili z remijem.

Muraši so se od Evrope poslovili s tesnim porazom proti Maccabiju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prekmurci so srečanje sicer odlično odprli. Že v 6. minuti je Luka Bobičanec presenetil gostujočega vratarja Guya Haimova, ki mu je žoga ušla med rokama in nogama v gol. V 21. minuti se je zatresla tudi mreža Mure, a sodnik zadetka zaradi prepovedanega položaja ni priznal. So pa kaj hitro spet zapretili Slovenci, a se rezultat ni spremenil. Se je pa na žalost domačih gledalcev v 32. minuti, ko je za izenačenje poskrbel Muhamad Awad. Dve minuti pozneje so gostje z zadetkom Yuvala Ashkenazija priredili hiter preobrat in povedli z 2:1, kar je bil tudi rezultat prvega polčasa.

V 76. minuti je Ashkenazi lepo vtekel v kazenski prostor, izkoristil podajo Yardena Shue in zvišal na 3:1. Pet minut zatem je po podaji strelca prvega zadetka Bobičanca s svojim prvim zadetkom za Muro na 2:3 znižal Klemen Šturm. Muraši so si v nadaljevanju priigrali še nekaj priložnosti, a je ostalo pri tesnem porazu.

Konec za Valenčiča in Bolho

Na delu sta bili tudi moštvi dveh slovenskih legionarjev, za kateri je bila povratna naloga pretežka. Inter Turku, za katerega igra slovenski legionar Filip Valenčič, je po visokem gostujočem porazu (1:4) pred domačimi gledalci z 2:0 premagal danski Brondby, kar je bilo premalo za napredovanje. Valenčič je ob zmagi zadel za končni rezultat.

Klemen Bolha je z litovskim Žalgirisom iz Kaunasa doma poskušal izničiti visok zaostanek s prve tekme proti madžarskemu Honvedu (3:1), a mu s soigralci to ni uspelo. Moštvi sta remizirali, napredovali pa so Madžari.

Liga Europa, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme):

