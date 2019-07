Zadovoljni evropski Maribor za dolgo časa ostal brez Zahovića

Po spodrsljaju na prvenstveni uverturi proti Triglavu je bil Maribor v sredo spet evropski in tak, kot ga poznamo. Islandskega prvaka je odpihnil s skupnih 5:0 in ga zlahka vrgel s poti do lige prvakov, na kateri bo imel na naslednjem koraku opravka z AIK iz Stockholma. Po zmagi z 2:0 proti Valurju ob otvoritvi evropske sezone 2019/20 v Ljudskem vrtu sta ob trenerju Darku Milaniču, ki je razkril, da še dolgo ne bo mogel računati na Luko Zahovića, pred novinarje stopila še strelec Marcos Tavares in branilec Saša Ivković.

"Popolnoma zasluženo smo se uvrstili v naslednji krog. Na obeh tekmah smo bili boljši nasprotnik in tudi na drugi tekmi igrali podobno kot v Reykjaviku. Z zgodnjim prvim zadetkom, ki smo ga dosegli relativno hitro, smo lahko tekmo mirno pripeljali do konca, kar je bil naš glavni cilj," je po tekmi zadovoljno ugotavljal Darko Milanič, ki je po tekmi, morda pa celo med njo, zagotovo pogledal tudi na kakšno izmed aplikacij, ki javlja rezultate nogometnih tekem. Zanimalo ga je seveda, kaj se dogaja v Stockholmu, kjer je tamkajšnji AIK lovil zaostanek s prve tekme proti armenskemu Araratu (1:2) in bil uspešen. Zmagal je s 3:1, poskrbel za preobrat in najavil, da že prihodnji teden prihaja v Maribor.

"Oba tekmeca sta zelo kakovostna. Skandinavci so polni tempa, moči. Armenci so nekoliko bolj igrivi. Gre za različni, a dve močni ekipi. S tem, koga si bolj želim, se nisem obremenjeval. Osredotočal sem se le na to, da bi napredovali mi," je diplomatsko odgovoril trener Maribora, ki je razkril tudi to, da je bilo v ekipi po slabem začetku prvenstva čutiti nekaj živčnosti. "Na zadnjem treningu smo bili videti zelo slabo. To, kar se nam je zgodilo, nas je malce streslo, zato me toliko bolj veseli, da so fantje tokrat pokazali veliko želje in šli po zmago. Spodbujali smo se, se pogovarjali in očitno je pomagalo. Tekme smo se lotili zelo resno," je po tekmi nekaj skrivnosti iz tabora Maribora "razkril" njegov trener.

Kaj napovedujete Mariboru v tekmah z AIK Stockholmom? Gladko napredovanje 0,00% +

Napeto bo, a bo šlo 50,00% +

Po trdem boju bo izpadel 0,00% +

Maribor bo doživel polom 50,00% +

"Rok Kronaveter? Vi ne vidite tega, kar vidim jaz."

Govoril je tudi o Roku Kronavetru, ki se je tudi ob tretjem nastopu v vijoličastem dresu vpisal med strelce in zabil še drugi gol. No, pravzaprav tretjega, a so njegov prvenstveni prvenec v soboto sodniki neupravičeno razveljavili.

Nad Rokom Kronavetrom je trener Maribora navdušen, Luko Zahovića bo pogrešal še nekaj časa. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Z njim sem zelo zadovoljen. Vi morda vidite samo zadetke, a jaz pri njem vidim še marsikaj. Njegov odnos do soigralcev in obveznosti, ki jih ima, je zelo spoštljiv. Dobro se je vklopil v ekipo. Dobro se počuti v Mariboru," je nekdanjega asa Olimpije, ki po novem svoj bogat nogometni talent prodaja v Mariboru, pohvalil Milanič, ki je predvsem z igro v napadu lahko zelo zadovoljen.

Sprednja linija slovenskega prvaka, ki je prijetno osvežena, je že zdaj videti precej dobro, pa čeprav se Rudi Požeg Vancaš, najboljši igralec slovenskega prvenstva v prejšnji sezoni, vanjo šele počasi vklaplja, najboljši strelec zadnjih dveh sezon istega tekmovanja Luka Zahović pa je poškodovan. "Še dolgo ga ne bo zraven. Trenutno sploh ne trenira in je v fazi, ko se mora znebiti vnetja, ki ga tare. To pa lahko stori le s počitkom, tako da je vprašanje, kdaj bomo nanj spet lahko računali," je slabo novico o strelcu 38 mariborskih golov v zadnjih dveh sezonah razkril Milanič in razžalostil štajerske navijače.

Marcos Tavares se v osveženem napadu počuti kot riba v vodi

V odsotnosti mladega Zahovića bo več priložnosti zagotovo dobil Marcos Tavares, ki je od prve minute igral tudi tokrat in spet zadel, predvsem pa ob stiku z žogo večkrat pokazal, kakšen mojster je. Še bolj kot to pa mariborske navijače veseli, da se je z novincema v napadu Kronavetrom in Andrejem Kotnikom odlično ujel, kar je po tekmi povedal tudi sam. Zdi se, da se v novem, na trenutke spektakularnem mariborskem napadu počuti kot riba v vodi.

Marcos Tavares, najboljši strelec v zgodovini Maribora, je zabil 29. evropski gol, kar je prav tako rekord. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Super je. Več imamo žogo v svoji posesti, veliko kombiniramo. Mislim, da nam gre zelo dobro. Veseli me to, kako smo videti," je povedal neuničljivi kapetan Maribora, ki je s 198. golom v vijoličasti majici še bolj pobegnil zasledovalcem na lestvici najboljših strelcev v zgodovini Maribora.

"Vesel sem, da sem zabil nov gol. Vsakega zadetka sem vesel, ampak treba je povedati, da mi je tudi Kotnik lepo podal," je o akciji iz prvega polčasa, ko je najprej s preigravanjem osmešil nasprotnikovega branilca, potem pa neubranljivo zadel, v svojem slogu povedal vedno skromni Tavares. "Ja, v prvo mi ni uspelo. Prehitro sem streljal. Pri drugem strelu sem imel več časa in tudi mirnosti. Žogo sem si pripravil na desno nogo, ustrelil in zadel. Upam, da bom zadeval še naprej," je še dodal 35-letni napadalec, ob katerem človeka hitro prešine misel o tem, da leta neusmiljeno tečejo in se spreminjajo, mojstrstvo pa ostaja za vedno.

Kdo od mariborskih novincev vas je najbolj navdušil? Andrej Kotnik 100,00% +

Rok Kronaveter 0,00% +

Špiro Peričić 0,00% +

Rudi Požeg Vancaš 0,00% +

Saša Ivković verjame, da bodo iz tekme v tekmo boljši

Medtem ko Tavares spredaj skrbi za zadetke, se nekateri njegovi soigralci zadaj trudijo, da bi svoja vrata obranili. Tokrat jim je uspelo. Tudi po zaslugi Saše Ivkovića, ki je po odhodu Marka Šulerja v pokoj prevzel vlogo poveljnika mariborske obrambe.

Saša Ivković je spet dobro opravil svoje delo v obrambi Maribora. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Lahko smo zadovoljni. V tekmo smo vstopili zelo resno in prišli do nove zmage. Opravili smo svoje delo in nismo imeli težav. V pravih trenutkih smo zadevali in tekmo mirno pripeljali h koncu," je govoril 26-letni srbski branilec, ki po novem igra v paru z novincem Špirom Peričićem. "Dobro se razumeva. Vsi skupaj sicer potrebujemo še nekaj časa, da se prilagodimo eden na drugega, a mislim, da nam gre dobro. Bomo pa še boljši. Iz tekme v tekmo bomo, upam, napredovali," je povedal Ivković in nekaj besed namenil tudi naslednjemu evropskemu tekmecu.

"Pričakoval sem, da bo to AIK. Zdaj nas čaka prva tekma v Ljudskem vrtu. Imamo še nekaj časa, da se pripravimo na Švede, a še pred tem nas čaka nova prvenstvena tekma. Na poraz s Triglavom seveda še nismo pozabili. Imeli smo precej nesreče, zgodilo se je tudi nekaj sodniških napak in bilo je, kar je bilo. Zdaj bomo skušali zmagati v Velenju, kar ne bo lahko, in s tem pozabiti na poraz na uvodu nove prvenstvene sezone. Najprej moramo opraviti z naslednjo prvenstveno tekmo, potem bomo razmišljali naprej," je za konec dejal Ivković in najavil strnjen začetek nove sezone, v katerem se bodo pomembne preizkušnje pred mariborskemu občinstvu vrstile ena za drugo. Mariborčani seveda upajo, da čim dlje. Vsaj do jeseni zagotovo. Morda celo več? Počakajmo na resnejše preizkušnje. Gostovanje švedskega prvaka, ki bo Ljudski vrt obiskal naslednjo sredo, to zagotovo je.