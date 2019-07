Lahek mariborski sprehod do Stockholma

Marcos Tavares in soigralci so se brez težav uvrstili v naslednji krog.

Nogometaši slovenskega prvaka Maribora so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Ljudskem vrtu z goloma Roka Kronavetra in Marcosa Tavaresa premagali Valur z 2:0. Islandskega prvaka so odpihnili s skupnim izidom 5:0 in se uvrstili v naslednji krog. Tam jih čaka nekoliko težja naloga, švedski prvak AIK Stockholm.

Brez senzacije v Ljudskem vrtu. Pričakovano so se nogometaši Maribora, ki so na igrišče pritekli v povsem enaki postavi kot pred tednom dni v Reykjaviku, brez težav sprehodili v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Marsikoga je bolj kot dogajanje v Ljudskem vrtu zanimalo tisto v Stockholmu, malce pred koncem prvega polčasa smo dobili odgovor na vprašanje, kam bodo Mariborčani potovali v naslednjem kvalifikacijskem krogu na poti do tako želene sanjske evropske nogometne lige. Odgovor je: na Švedsko. Tamkajšnji prvak AIK je po presenečenju na prvi tekmi v Armeniji pred domačimi navijači pripravil preobrat, Ararat premagal s 3:1 in napredoval s skupnim izidom 4:3.

Rok Kronaveter še drugič oziroma tretjič v tretjem nastopu

Rok Kronaveter se je v vijoličastem dresu znašel odlično. Foto: Facebook Kaj se je dogajalo na igrišču v štajerski metropoli? Gledalci so videli Maribor, poln zanosa, po razočaranju na prvenstvenem uvodu na istem prizorišču je grizel še nekoliko bolj, kot bi verjetno sicer, in bil boljši nasprotnik od prve do zadnje minute. Z nekaj vmesnimi prebliski Islandcev, seveda.

Navdušil je predvsem v napadu, kjer so novinci v vijoličastem dresu (pa najboljšega igralca prejšnje sezone Prve lige Telekom Slovenije Rudija Požega Vancaša večji del tekme sploh ni bilo na igrišču!) lepo kombinirali, izigravali tekmeca in tako poskrbeli za "lep nogomet", kot so si ga želeli gledalci. AK47, KR7, MT9 in DH10 so bili tisti, ki so poskrbeli zanj. Andrej Kotnik (številka 47), Rok Kronaveter (7), Marcos Tavares (9) in Dino Hotić (10), da se ne boste zmedli.

Zagrmelo je že po treh minutah igre, ko je Hotić udaril po žogi in skoraj zadel. Novopečenega očka je ustavil okvir vrat. Prav on je bil tisti, ki je v 11. minuti serviral žogo Kronavetru, ta pa je zadel za skupno vodstvo s 4:0 in zabil še drugi gol v tretjem nastopu v vijoličasti majici. No, pravzaprav že tretjega, če upoštevamo še tistega ob sobotni prvenstveni premieri, ki pa so ga najbolj zveneči poletni okrepitvi neupravičeno razveljavili in poskrbeli za novo bitko v zdaj že kar nekaj časa trajajoči vojni med Mariborom in Nogometno zvezo Slovenije.

Kapetan Maribora je zabil že 198. gol v vijoličastem dresu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Lionelu Messiju ni uspelo, Marcosu Tavaresu je zlahka

Šest minut pozneje akcija, ki se je ne bi sramovali niti Firmino, Philippe Coutinho in Gabi Jesus, junaki Brazilije ob njenem nedavnem pohodu do naslova južnoameriškega prvaka, končal pa jo je prav njihov rojak v vrstah Maribora Tavares. Njegov strel po dveh hitrih podajah s Kotnikom in Kronavetrom je zletel čez gol.

Neuničljivi kapetan Maribora je bil natančnejši v 32. minuti, ko ga je Kotnik zaposlil s podajo na levi strani, Tavares je osmešil nasprotnikovega branilca, ga preigral, stekel proti golu in s strelom v daljši, desni kot premagal Hannesa Halldorssona v vratih gostov. Kar na lanskem svetovnem prvenstvu z enajstmetrovke ni uspelo Lionelu Messiju, se je za najboljšega strelca v zgodovini Maribora zdela precej lahka naloga. Zabil je že 198. gol v vijoličastem dresu.

Mariborčani so že v prvem polčasu razblinili še zadnje dvome o končnem zmagovalcu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Nase so v zadnjih minutah prvega polčasa opozorili tudi Islandci

Islandci so na to, da so na štadionu tudi oni, opozorili v zadnjih minutah prvega polčasa. Najprej v 39. minuti, ko je po strelu Einarja Ingvarssona Blaž Vrhovec žogo blokiral na golovi črti, v nadaljevanju akcije pa je do strela prišel še Ivar Öm Jonsson, a žogo spravil prek gola.



Simpatični gostje severa so bili nevarni še v 40. minuti, ko je glavni sodnik po domnevnem prekršku Mitje Vilerja nad Andrijem Adolphssonom v svojem kazenskem prostoru najprej pokazal na enajstmetrovko, potem pa po posredovanju stranskega sodnika gol razveljavil. Potem so Islandci zapretili še v 43. minuti, ko je po predložku z leve strani v slogu nekdanjega slovenskega plavalnega šampiona Petra Mankoča zaplaval Kenan Pirić. Na žalost ne v bazen, ampak v prazno. K sreči brez posledic. Maribor je na odmor odšel z dvema oziroma kar petimi goli prednosti, če upoštevamo seštevek obeh tekem.

Ljudski vrt je glasno zaploskal svojemu novemu asu

Ljudski vrt je dočakal evropsko premiero v sezoni 2019/20. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V drugem polčasu je Maribor nekoliko manj silovito pritiskal plin. Še vedno je bil boljši nasprotnik, a je malce popustil. Da dvomov o napredovanju ni, je bilo jasno tudi trenerju Maribora Darku Milaniču. Že v 56. minuti je na igrišče poslal Požega Vancaša in Jasmina Mešanovića, na klop pa posadil Kotnika in Kronavetra. Nekdanji as Olimpije se je ob Zlatka Zahovića usedel ob glasnem aplavzu mariborskega občinstva. Ljudski vrt ga je očitno že takoj vzljubil in hitro pozabil, da je njegovemu velikemu tekmecu iz Ljubljane v zadnjih treh letih prinesel dva prvenstvena naslova.

Še preden je odšel z igrišča, je Kronaveter v 48. minuti v ogenj poslal Vrhovca, ta je z leve strani stekel sam proti islandskemu vratarju, a ni zadel. Eden od Ljubljančanov v mariborskih vrstah je bil v akciji tudi v 55. minuti, a z roba kazenskega prostora streljal preslabo.

Blizu prvenca je bil še en novinec, ki je v Maribor prišel poleti

Po Kronavetrovem odhodu z igrišča je vajeti igre slovenskega prvaka v roke vzel Hotić, ki vse bolj opravičuje v nogometu tako posebno številko 10, ki jo nosi na hrbtu. Nevaren je bil po strelih v 64., 65. in tudi 69. minuti, a žoga nikoli ni končala tam, kjer si je želel. Če bi se to zgodilo v zadnji od omenjenih akcij, bi okoli sedem tisoč gledalcev, ki so prišli na domačo evropsko premiero v Ljudskem vrtu, zaploskalo evrogolu.

Mariborčane v naslednjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov čaka pot na Švedsko in tekmi z AIK Stockholmom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V 71. minuti je prav Hotić začel tudi akcijo na desni strani, podal na levo, tam pa je s strelom z glavo poskusil Požeg Vancaš, a za las zgrešil in ostal brez prvenca v majici Maribora.

Najprej tekmec, ki ga redno premagujejo, potem pa Švedi

Do konca tekme so Mariborčani še nekajkrat prišli pred vrata nedoraslega islandskega prvaka, a jim še tretjič ni uspelo zadeti. Tekmo so mirno pripeljali h koncu in se zlahka, po lažjem sprehodu, prebili v naslednji krog. Ta jih čaka že naslednji teden, še pred tem pa se bodo morali pozabavati z drugim prvenstvenim krogom.

Po porazu v prvem se zdi zmaga nuja. Sploh zaradi tega, ker odhajajo v goste k velenjskemu Rudarju. Klubu, proti kateremu v zadnjem času kot po pravilu zmagujejo. Na zadnjih desetih medsebojnih tekmah so osemkrat zmagali in dvakrat remizirali. Nazadnje so proti Rudarju izgubili maja 2016.