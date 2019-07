V živo: Mariborčani zanesljivo prek Valurja, Šporarjevi igrajo podaljšek

Nogometaši Maribora so dobili tudi povratno tekmo (2:0) prvega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov in islandski Valur premagali s skupnim izidom 5:0. Slovenski prvaki so si zanesljivo zagotovili drugi krog kvalifikacij. Na delu so tudi štirje slovenski legionarji.

Mariborčani so že na Islandiji gladko slavili, tudi na drugi tekmi pa so hitro zapretili. Že v tretji minuti Dino Hotić silovito streljal z roba kazenskega prostora in stresel prečko. V enajsti minuti je pritisk domačih obrodil sadove. Spet je bil v akciji Hotić, pot do gola pa je našel Rok Kronaveter, ki je dosegel svoj prvenec v majici Maribora v Ljudskem vrtu. Navijači so v Ljudskem vrtu na nov zadetek čakali le kakšnih 20 minut, ko je mrežo Islandcev zatresel še vijolični kapetan Marcos Tavares. Pri izidu 2:0 je ostalo do konca.

Mariborčane v drugem krogu kvalifikacij čaka obračun s švedskim AIK, ki je s skupnim izidom 4:3 izločil armenski Ararat.

V lov za drugim krogom še štirje legionarji

Andraž Šporar se je med strelce vpisal tudi na drugi evropski tekmi v novi sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za napredovanje v drugi krog kvalifikacij se pravkar borijo tudi štirje slovenski legionarji. Andraž Šporar in Kenan Bajrić s slovaškim prvakom Slovanom ugoden rezultat lovita na gostovanju pri Sutjeski iz Nikšića. Prva tekma v Bratislavi se je končala z remijem 1:1, za slovaški klub pa je edini zadetek dosegel ravno Šporar. Tudi v Črni gori je zadel Šporar. V 49. minuti za vodstvo Slovana z 1:0.

Uroš Korun si napredovanje s poljskim prvakom Piast Gliwice skuša zagotoviti pred domačimi gledalci. Slovenec je na gostovanju pri Bateju iz Borisova igral vseh 90 minut in skupaj z ekipo iztržil remi (1:1). Tudi drugo tekmo je začel v prvi postavi. Ferencvaroš iz Budimpešte, pri katerem igra branilec Miha Blažič, pa na gostovanju pri Ludogorcu iz Razgrada brani prednost 2:1 iz prve tekme. Tudi Blažič je srečanje odprl v začetni enajsterici.

Napredovanje v naslednji krog so si v torek priigrali estonski Kalju, gruzijski Saburtalo Tbilisi, finski HJK, malteška Valetta, srbska Crvena zvezda in valižanski The New Saints.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme):

