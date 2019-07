Nasmejani Rok Kronaveter takoj dvignil mariborske apetite #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že po uri in pol je jasno, da bo velika okrepitev za prvake

Medtem ko smo ga pri Olimpiji ob vsem dobrem in slabem, kar je tam doživel, nasmejanega videli redko, je, odkar je prestopil v Maribor, nasmešek reden spremljevalec Roka Kronavetera. Po sijajnem evropskem debiju še toliko bolj.

Po dveh asistencah in golu, ki ga je zabil z enajstmetrovke, je za njim sijajen debi v majici Maribora, ki ga je v kontroverznem prestopu iz Olimpije okrepil letos poleti in takoj dokazal, da bo zanj velika pridobitev. Čez prvo evropsko oviro je vijoličaste praktično že poslal, čeprav v Mariboru opozarjajo, da Valur še ni končana zgodba in bo treba z islandskim prvakom odigrati še eno tekmo. Jasno, obvezen nogometni besednjak v tako dobro organiziranem nogometnem kolektivu, kot je mariborski, ne more manjkati. Prav tako kot po njegovem debiju v vijoličastem dresu ni manjkalo pohval na njegov račun.

"Moj debi je bil res sanjski. Gol in še dve asistenci. Toda še bolj pomembno je, da smo na težkem gostovanju izpolnili cilj. Bili smo dosti boljši nasprotnik. Naša zmaga je zaslužena," je bil ob prihodu na mariborsko letališče, kjer ga je pričakala tudi ekipa Planet TV, nasmejan Rok Kronaveter.

"Na začetku nam je bilo nekoliko težko. Morali smo se navaditi na umetno travo, na nasprotnika. Mogoče prvih 15 minut ni bilo najboljših, potem pa smo stopili na žogo in pokazali, da smo kakovostnejša ekipa, kar smo s tremi zadetki tudi potrdili, z malo več zbranosti pa bi lahko dosegli še kak gol," je še povedal Mariborčan, ki je v zadnjih štirih letih navduševal v vrstah največjega tekmeca mariborskega nogometnega ponosa, Olimpije.

KR7 svari: Ni še konec, pred nami je še 90 minut

"Islandci niso slaba ekipa. Imeli so tudi dve situaciji, ko bi lahko dosegli zadetka. Smo pa mi boljši. Kakovost je na naši strani. To smo tudi dokazali," je še povedal KR7, kot ga je ob prihodu v Ljudski vrt po vzoru Cristiana Ronalda in njegove tržne znamke CR7, ob dejstvu, da bo nosil vijoličasti dres s številko sedem, posrečeno poimenoval športni direktor Zlatko Zahović.

Ob debiju v dresu Maribora je poskrbel tudi za asistenco za gol novopečenemu očku Dinu Hotiću. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne bi še govoril o morebitnih nasprotnikih. Najprej moramo preskočiti Islandce, potem pa bomo razmišljali o naslednjem tekmecu," Kronaveter pričakovano ni želel govoriti o morebitnem nasprotniku v naslednjem kvalifikacijskem krogu na poti do lige prvakov. Maribor bo igral z zmagovalcem para, v katerem se za preboj naprej potegujeta AIK Stockholm in armenski Ararat. Po prvi tekmi nekoliko presenetljivo z 2:1 vodijo Armenci.

Kaj pričakujete od Maribora v evropski sezoni 2019/20? skupinski del lige prvakov 33,33% +

skupinski del lige Europa 46,67% +

blizu bo, a evropske jeseni ne bo dočakal 13,33% +

karkoli bo, bo dobro 6,67% +

S trenerjem sta hitro ugotovila, kje lahko da največ

Še preden bo Maribor odigral povratno tekmo proti Valurju in prvič v sezoni 2019/20 v Evropi nastopil pred domačimi navijači, bo v soboto odprl še novo prvenstveno sezono, v kateri brani naslov. Pomeril se bo s kranjskim Triglavom.

"Na tej tekmi moramo iti na polno. Normalno je, da je prvenstvo osnova za tekme v Evropi, zato hočemo na prvi tekmi zmagati. Rezultat 3:0 s prve tekme v novi sezoni nam pred njenim nadaljevanjem pomeni veliko in je spodbuda za naprej. Vemo, da se je ekipa formirala na novo. Prišli so novi igralci, zato bomo potrebovali še nekaj časa. Po tem, kar smo pokazali na zadnjih dveh tekmah, pa gremo lahko samozavestno naprej," se je razgovoril nasmejani Kronaveter, ki mu je trener Darko Milanič v moštvu našel mesto v vlogi nekoliko nazaj povlečenega napadalca, in – če gre soditi po prvi tekmi – zadel v polno.

Za Olimpijo je v 109 nastopih zabil kar 50 golov in prispeval še deset asistenc. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"S trenerjem sva se, takoj ko sem prišel, pogovorila o tej vlogi. Ve se, kje lahko dam največ, in tja me je trener tudi postavil. Rezultat je viden hitro," je povedal eden izmed štirih nogometašev, ki bodo po novem igrali za Maribor, in zdi se, da bi vsi utegnili predstavljati veliko moč slovenskega prvaka. Branilec Špiro Peričić je že takoj na prvi tekmi zadel, odlično je igral tudi vezist Andrej Kotnik, o Rudiju Požegu Vancašu, najboljšem posamezniku Prve lige Telekom Slovenije 2018/19, pa tako ali tako ne gre izgubljati besed.

Ni kaj, navijači Maribora si lahko obetajo res razburljivo sezono, že po prvi tekmi pa so njihovi apetiti narasli. Nekateri bi bili verjetno zadovoljni samo z uvrstitvijo v ligo prvakov, skupinski del lige Europa pa se zdi v očeh mnogih minimalen cilj. Toda počasi, sezona je še dolga, za Mariborčani pa je šele dobra ura in pol igre. Toda, če se po jutru dan pozna …