Milanič se je pošalil s Hotićem in se dotaknil dosežka na Islandiji in Kronavetra #video

Z visoko zmago s 3:0 proti islandskemu Valurju so nogometaši Maribora z eno nogo že v drugem krogu kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov. "Res smo lahko zadovoljni, kako so fantje odigrali in tudi odgarali," je bil zadovoljen glavni trener vijoličastih Darko Milanič.

Nogometaši Maribora so na najlepši možni način odprli sezono. Vanjo so vstopili na evropskih tleh. Uvodno dejanje prvega kroga kvalifikacij proti Valurju iz Reykjavika so opravili z odliko, potem ko so s 3:0 premagali islandskega nasprotnika. Strelci za zmago so bili Špiro Peričić, Dino Hotić in Rok Kronaveter.

"Res smo lahko zadovoljni, kako so fantje odigrali in tudi odgarali. To je treba poudariti, saj je šlo za specifično, zahtevno tekmo zaradi podlage in razmer, a je bila njihova mentalna priprava odlična. Zato tudi tako visoka zmaga. Vesel sem, da smo dali tri gole. Lahko bi še kakšnega, v nekaterih situacijah bi se morali boljše odzvati, toda z načinom, za katerega smo se odločili, smo kar precej utrudili tekmece. Velike čestitke moštvu za prikazano," je izpostavil Darko Milanič.

Težave le v uvodnih minutah, nato vzpostavili nadzor

Na začetku tekme so se morali Mariborčani še nekoliko privaditi na igralno površino, ki je bila umetna, nato pa je igra stekla, kot so si želeli: "Če pogledamo nasprotnike, kako so vsi poviti, to vse pove, kakšne posledice pušča umetna trava. Fantje je ne marajo, vendar pri njihovi predstavi ni nobenih pripomb. Imeli smo nekaj težav v uvodnih minutah, a smo dovolj hitro vzpostavili nadzor. Zavedali smo se, da bomo prišli do priložnosti in vse skupaj super izpeljali. Prvič smo zadeli ob odličnem trenutku, z drugim golom pa tekmece umirili in jim odvzeli energijo."

Dino Hotić je imel razlog za dvojno zadovoljstvo. Pred tekmo je izvedel, da je dobil sina, nato pa ob zmagi Maribora še dosegel gol. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dvojni razlog za zadovoljstvo je imel Hotić, ki je prav na dan tekme postal očka, nato pa še dal gol. "Fantje so mu ob popoldanski malici zaploskali, mu čestitali. Večje spodbude, motivacije človek ne more imeti. Pošalil sem se z njim, da mu ne bo treba delati salte, ko zabije gol, ampak ga bo podaril novorojenčku. Super, zelo sem vesel zanj, zaradi obeh dogodkov," je povedal Milanič.

"Ne vidim pa razloga za preračunljivost"

Nato je besedo namenil tudi Kronavetru, ki je na tekmi dosegel gol in dve asistenci: "Je igralec, ki ekipo dela boljšo. S svojo predanostjo, skromnostjo, delavnostjo in seveda kvaliteto. Rok je z nami malo časa, vendar je vsak od nas zelo zadovoljen, da je tukaj."

Rok Kronaveter se je izkazal za dobro okrepitev. Foto: NK Maribor

Povratno tekmo bodo vijoličasti odigrali prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu, prednost 3:0 pa je dovolj velika za miren spanec: "Imamo odličen rezultat, na katerem lahko gradimo. Ne vidim pa razloga za preračunljivost. Znova se bo treba dobro pripraviti, delovati kot moštvo in storiti vse, da še enkrat zmagamo. Nasprotnik je pokazal, da je s tem svojim slogom igre lahko nevaren. Ne želimo jim dovoliti, da to izrazijo. Zelo pomembno pa bo dobiti naslednjih 90 tekmovalnih minut, da pridemo do tistega želenega ritma, saj nas hitro čakajo naslednje preizkušnje."