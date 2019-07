Maribor po šovu Roka Kronavetra do ogromne prednosti

Nogometaši Maribora so novo evropsko sezono odprli z odliko. Na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov so v Reykjaviku s 3:0 premagali domači Valur in si pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu priigrali praktično neulovljivo prednost.

Mariborčani so vedeli, da Islandci pred domačimi gledalci ne bodo lahek nasprotnik in to se je izkazalo tudi v praksi. Mariborčani so imeli več od igre in poskušali, a Valur se je večji del uspešno branil. Ko smo že mislili, da se bo prvi polčas končal z 0:0, sta udarila novinca v vrstah slovenskih prvakov.

Prosti strel je izvajal Rok Kronaveter in lepo našel Špira Peričića. Čeprav hrvaški branilec žoge z glavo ni najbolje zadel, je bilo to dovolj za vodstvo vijoličnih in malce bolj miren odhod v slačilnico.

Štajerci so odločno krenili tudi v drugi del in se po 15 minutah veselili vodstva z 2:0. V polno je meril novopečeni očka Dino Hotić, z drugo podajo na tekmi pa se je izkazal Kronaveter.

Hotićeva partnerica je tik pred tekmo rodila sina Lamina:

Najlepša spodbuda pred tekmo: Dino Hotić dočakal rojstvo sina.



Lamin in mamica sta super, ata pride z Islandije jutri.#LaminViola #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/NQTMnbUS0x — NK Maribor (@nkmaribor) July 10, 2019

Čeprav je bilo že vodstvo z dvema zadetkoma razlike odlična popotnica pred povratnim srečanjem, se Mariborčani niso ustavili in do konca srečanja zadeli še enkrat. Po prekršku nad rezervistom Martinom Kramarićem v kazenskem prostoru Valurja, je bil z bele točke natančen junak srečanja Kronavater. Nekdanji član Olimpije je dvema podajama dodal še zadetek.

Povratna tekma bo prihodnjo sredo (17. julij) v Ljudskem vrtu. Zmagovalca obračuna v drugem krogu kvalifikacij čaka obračun s švedskim AIK ali armenskim Araratom.

Šporar zadel, a ne bo zadovoljen

Zadetek Andraža Šporarja ni bil dovolj za zmago. Foto: Twitter V sredo so bili na delu še štirje slovenski legionarji. Prav vsi so odigrali celotno srečanje. Barve slovenskega nogometa v dresu slovaškega prvaka iz Bratislave sta branila nekdanja nogometaša Olimpije Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slovan je pred domačimi gledalci sicer le remiziral (1:1) s črnogorskim prvakom Sutjesko iz Nikšića. Domače je vodstvo v 82. minuti popeljal ravno slovenski napadalec, a so Črnogorci izenačili globoko v sodniškem dodatku.

Bolj vesel remija je lahko poljski prvak Piast Gliwice in slovenski nogometaš Uroš Korun, saj mu je do tega uspelo priti na gostovanju pri Bateju iz Borisova.

Ferencvaroš iz Budimpešte, pri katerem je odlično igral branilec Miha Blažič, pa je doma z 2:1 premagal Ludogorec iz Razgrada.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):