Mandarićev zadnji poskus, nov napad Domžal in huda ura Mure

Balzan (Malta) - Domžale

Prva tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa, četrtek ob 18.30. Centralni štadion v Ta'Quali (kapaciteta 16.038). Sodnik: Aleksej Matjunij (Rusija).

Domžalčani se ne bi pritoževali, če bi zmagali že na Malti. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani, ki so poleti z Brankom Ilićem, Marcom da Silvo in Gregorjem Sorčanom dodatno okrepili že tako zelo kakovostno zasedbo, so pred začetkom sezone izrazili željo po tem, da se vmešajo v boj za prvenstveno lovoriko, a še pred tem bodo imeli opravka s tem, kar bo precej začrtalo smernice za novo sezono. Z Evropo. V tej so v zadnjih letih vselej pustili dober vtis. Prejšnjo sezono so nesrečno izpadli proti ruski Ufi, sezono pred tem pa odigrali kar osem evropskih tekem in v kvalifikacijah za ligo Europa prišli vse do play-offa, v katerem so se zelo dobro upirali slovitemu Marseillu. V sezoni 2016/17 so prišli do 3. kroga in tam na prvi tekmi celo premagali londonski West Ham United.

Tokratni nasprotnik je precej lažji od naštetih, zato dvomov o tem, kdo bo napredoval v naslednji krog, ne bi smelo biti, a vseeno. Balzan, pred katerim je šele enajsta evropska tekma, jemljejo skrajno resno. Kako tudi ne bi. Maltežani, šestouvrščeno moštvo prejšnje sezone malteškega prvenstva, so pred enim letom v Evropi zlahka preskočili azerbajdžanski Kesla FK, potem pa dodobra namučili Andraža Šporarja in njegov Slovan Bratislavo, ki je napredoval skozi šivankino uho.

Kako daleč bo Domžale v Evropi Simon Rožman popeljal letos? Foto: Mario Horvat/Sportida

"Priprave na novo sezono so se začele že januarja. V preteklem štiritedenskem obdobju smo vse skupaj samo obnovili oziroma še dodatno dvignili kondicijsko raven. Treba je imeti izkušnje na eni, mladost in energijo pa na drugi strani. Zelo sem vesel in ponosen, da smo sestavili ekipo, ki kaže velik motiv in izjemno povezanost že na samem začetku sezone, za kar sicer potrebujemo kar nekaj časa. Gre za pravo kemijo in pravi timski duh," ekipo, ki jo ima na voljo, hvali njen trener Simon Rožman.

"Pred prihajajočo tekmo z Balzanom ne bežimo od vloge favorita. Kljub temu, da smo na papirju boljši nasprotnik, daleč od tega, da gre za lahko tekmo. Zgodovina gostovanj še boljših ekip od nas pri Balzanu je pokazala zelo dvorezen meč. Sami bomo na to poskušali biti pripravljeni, saj že vso pomlad govorim, da je pomembno, da v Evropi nimaš slabih 45 minut. To smo prestati, kajti nikoli ne preračunavamo, vselej se želimo dokazati, igrati za gol več, zato nas tudi v prvem krogu zanima zgolj in samo napredovanje," pred začetkom sezone 2019/20 ne ovinkari 36-letni trener, ki v vročem Ta'Qualiju, kjer lahko v času tekme pričakujemo temperature okoli 30 stopinj Celzija, ne bo mogel računati na še vedno poškodovanega Dejana Lazarevića kot tudi ne na Jamajčana Shamarja Nicholsona, ki je navduševal na zlatem pokalu in se je komaj priključil ekipi.

Kdo bo napredoval? Domžale 100,00% +

Balzan 0,00% +

Maccabi Hajfa (Izrael) – Mura

Prva tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa, četrtek ob 19.00. Štadion Sammyja Oferja v Hajfi (kapaciteta 30.780). Sodnik: Manfredas Lukjančukas (Litva).

Mura se je v Evropo vrnila po sedmih letih. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Za nogometaše Mure, ki so v prejšnji sezoni osrečili nogometne navdušence v Prekmurju in poskrbeli za velik podvig, uvrstitev v Evropo, je bil žreb prvih evropskih tekmecev najbolj neusmiljen. Namenil jim je najzahtevnejšega nasprotnika, do katerega za nameček vodi zelo zahtevna pot. Pa tudi vreme v Hajfi, kjer je ob začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 pred kratkim gostovala tudi slovenska reprezentanca pod vodstvom Matjaža Keka, ni najbolj prijazno za igranje nogometa. Približno 25 stopinj Celzija bo še mogoče preživeti, visoko vlažnost, ki je v zraku, malo manj.

Tamkajšnji Maccabi je izraelski podprvak, z 12 naslovi državnega prvaka pa tretji najuspešnejši izraelski klub. Tudi z igranjem v Evropi ima precej več izkušenj kot Prekmurci. Odigral je že 110 evropskih tekem in se dvakrat uvrstil v skupinski del lige prvakov, dvakrat pa mu je podobno uspelo v ligi prvakov.

Kot da vse to ni bilo dovolj, je Mura oslabljena tudi zaradi poletne nogometne tržnice. Zapustil jo je najboljši strelec Rok Sirk, ki se je preselil na Poljsko, in tudi steber obrambe Špiro Peričić, ki bo srečo poskušal najti pri Mariboru. Za nameček pa še udarec, ki je Muro doletel pred dnevi. Poškodovala sta se pomembna vezista Nino Kouter in Nik Lorbek. Težav več kot dovolj, ampak …

Ante Šimundža ima veliko evropskih izkušenj. Njegovi varovanci veliko manj oziroma nič. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Z nestrpnostjo pričakujemo četrtkovo tekmo v Hajfi. Imamo željo, da vidimo, kaj je Evropa, in da se dokažemo," je pred tekmo povedal Ante Šimundža.

"V Izrael nismo odšli z belo zastavo. Iskat gremo pozitiven rezultat. V Hajfi se ne bomo branili. Če bi bilo tako, bi se obsodili na smrt," je še povedal trener, ki ima z Evropo, za razliko od njegovih varovancev, veliko izkušenj. Nastopal je že v ligi prvakov tako kot igralec kot tudi trener, z Mariborom pa poskrbel tudi za zgodovinsko sezono 2013/14, v kateri se je Maribor kot prvi in do zdaj tudi edini slovenski klub prebil do izločilnih delov kakšnega evropskega pokala. Zgodilo se je v tekmovanju, v katerega se z Muro podaja danes.

"Moremo se zavedati, da je Maccabi velik klub in favorit v tem obračunu. Mi na drugi strani smo bili velikokrat že v deficitu, pa smo stvari obrnili na pozitivno stran," je sklenil 47-letni Mariborčan.

Mura je v Evropi nazadnje sicer igrala v sezoni 2012/13, ko je odigrala kar osem evropskih tekem in v kvalifikacijah za ligo Europa obstala šele v play-offu, v katerem je bil premočan rimski Lazio. Pred tem je Evropa Fazanerijo obiskala štirikrat, v tem

obdobju pa so črno-beli odigrali še 12 evropskih tekem.

Kdo bo napredoval? Mura 100,00% +

Maccabi Hajfa 0,00% +

Olimpija – RFS (Latvija)

Prva tekma 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa, četrtek ob 19.00. Štadion Sammyja Oferja v Hajfi (kapaciteta 30.780). Sodnik: Manfredas Lukjančukas (Litva).

Se bo Milanu Mandariću izpolnila velika želja? Foto: Grega Valančič/Sportida Že nekaj časa je jasno, da se Milan Mandarić letos skoraj zagotovo poslavlja od Olimpije. Z njo je v štirih letih dvakrat postal državni in dvakrat pokalni prvak, kar je zagotovo zadovoljilo njegove ambicije, a za to, da bo na čas, ki ga je prebil v Ljubljani, res ponosen, manjka še nekaj. Odmeven evropski rezultat. Do zdaj je njegova Olimpija poizkusila trikrat, a bila vsakič neuspešna. V sezoni 2016/17 se je spotaknila ob prvo oviro, slovaški Trenčin v kvalifikacijah za ligo Europa. Sezono za tem je za hladno prho v kvalifikacijah za ligo Europa poskrbel finski VPS. V prejšnji sezoni je Olimpija v Evropi odigrala kar osem tekem in po izpadu iz kvalifikacij za ligo prvakov proti azerbajdžanskemu Qarabagu v kvalifikacijah za ligo Europa brez težav odpihnila severnoirski Crusaders, potem še finski HJK, naposled pa v play-offu ostala prekratka proti še enemu slovaškemu predstavniku Spartaku iz Trnave. Kako bo tokrat?

Letos prva ovira prihaja iz Latvije, in sicer tamkajšnji Rigas, ki je tekmo z Olimpijo vzel skrajno resno in v Ljubljano pripotoval že v ponedeljek. Nič čudnega, saj gre za njegovo sploh prvo evropsko tekmo. Rigas je sicer trenutno drugouvrščena ekipa latvijske lige, ki je že v polnem pogonu, in ima možnost, da pride do sploh prve lovorike v zgodovini. Tamkajšnji prvoligaši so odigrali 19 tekem. V prejšnji sezoni je bil tretji. Ker je v tekmovalnem ritmu, je v manjši prednosti, dejstvo pa je, da je favorit Olimpija, kar priznava tudi njen trener, a vseeno opozarja.

Safeta Hadžića čaka nova sezona na klopi Olimpije. Začel jo bo v Evropi in v Stožicah. Foto: Matic Ritonja / Sportida

"Ogledali smo si nekaj njihovih tekem, v tem obdobju so pripeljali tudi nekaj okrepitev, kar pomeni, da imajo visoke cilje. Njihova filozofija igre je vidna. Zelo močni so predvsem pri prekinitvah in tako dosegajo veliko golov. Upam, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. To bi bila zmaga, seveda pa bi bilo dobro, da bi bila čim višja," pred tekmo pravi Safet Hadžić.

"Na to tekmo smo se pripravljali dolgo časa. Igramo proti kakovostni ekipi, ki je niti malo ne smemo podcenjevati. Gre za resno ekipo. Odigrati bomo morali dve sijajni tekmi, če želimo naprej. Rigas je stabilna, izkušena ekipa, ki je tudi nenavadno visoka. Ima igralce, ki nam lahko povzročajo težave," je še povedal trener Olimpije.

"Želim si predvsem, da bi igrali kot ekipa. Ne želim si zvezdnikov, ampak ekipe, ki bo garala od prvega do zadnjega. Verjamem v svoje igralce in v to, da bodo dali vse od sebe. Rigasa ne smemo podcenjevati, a je vsekakor premagljiv. Če bodo fantje pravi, bomo šli naprej," še sporoča Ljubljančan, ki še nekaj časa ne bo mogel računati na huje poškodovana Matica Črnica in Nika Kapuna, ki bosta odstotna še nekaj časa, težave s poškodbo pa ima tudi Vitalijs Maksimenko. Latvijski branilec še ni povsem nared, a bo moral ob težavah, ki jih imajo Ljubljančani v obrambi, v ogenj od prve minute.