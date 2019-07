Ena zlata krogla in tri roke, ki se stegujejo po njej

Še nekaj dni in začela se bo nova sezona nogometne Prve lige Telekom Slovenije, ki utegne biti še kako zanimiva. Pet dni pred njenim začetkom so na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju pred javnost stopili trenerji, ki bodo ta konec tedna v novo sezono popeljali deset prvoligašev.

Ni ravno zlata žoga – ta bo iz rok Luke Modrića konec leta romala v roke koga drugega – je pa zlata, okrogle oblike in pomeni največ v slovenskem klubskem nogometu. Lovorika, ki jo ob koncu sezone dobi najboljši.



V soboto, ko se začne sezona 2019/20 najboljšega, kar ponuja slovenski nogomet, bo v lov na njo podalo deset slovenskih nogometnih prvoligašev. Trenerji vseh so se ob današnjem druženju v idiličnem gorenjskem okolju za potrebe fotografiranja stegovali po njej, a je jasno, da imajo realne možnosti za to, da jo ob koncu 29. sezone prve slovenske nogometne lige v roke visoko dvignejo v zrak, samo trije. Maribor, Olimpija in Domžale.

Pari prvega kroga Prve lige Telekom Slovenije:

Sobota:

18.00 CherryBox24 Tabor Sežana – Aluminij (Planet 2)

20.15 Maribor – Triglav (Planet TV)



Nedelja:

16.00 Domžale – Rudar (Planet 2)

17.45 Bravo – Olimpija

20.00 Celje – Mura (Planet 2)

Prvi favoriti so seveda Mariborčani, ki branijo naslov in v novo sezono vstopajo še močnejši, kot so bili. Nenazadnje so v svoje vrste pripeljali dva uradno najboljša nogometaša slovenske lige zadnjih let. Rudija Požega Vancaša iz Celja in Roka Kronavetra iz Olimpije.

Po lovoriki za zmagovalca Prve lige Telekom Slovenije je roke stegovalo vseh deset prvoligaških trenerjev, a realne možnosti zanjo imajo samo trije. Foto: Sportal Prav Ljubljančanom na lestvici tistih, ki imajo največ možnosti, da kot prvi pridejo v cilj prvenstvenega maratona, kot dvakratnim prvakom zadnjih treh sezon pripada drugo štartno mesto. Tudi zaradi tega, ker je Olimpija ohranila precejšen del igralskega kadra, ki je v prejšnji sezoni osvojil pokalno lovoriko in se precej dobro postavljal po robu velikemu tekmecu iz Maribora. Morda pa še bolj zato, ker, začuda, v novo sezono vstopajo s trenerjem, ki je končal prejšnjo.

Na tretjega lahko postavimo Domžale, ki tega, da si želijo pomešati štrene največjima slovenskima kluboma, ne skrivajo že nekaj časa, a jim v zadnjih letih ne uspeva. Letos poleti so Domžalčani, vsaj za zdaj, ohranili dobršen del vse prej kot slabega igralskega kadra, s katerim so končali prejšnjo sezono, in pripeljali še nekaj novih, velikih okrepitev. Vratar Gregor Sorčan, dolgoletni slovenski reprezentant Branko Ilić in francoski mojster prekinitev Marco da Silva, ki je prišel iz Krškega, to zagotovo so.

Zanimivo bo videti, kako se bo z dvojnim koledarjem spopadla Mura, ki je še pred letom in pol nastopala v drugi ligi, zdaj pa jo čaka tudi Evropa. Celjani bodo skušali nadgraditi narejeno iz prejšnje sezone, medtem ko bi bili pri Aluminiju po odhodu trenerja Oliverja Bogatinova zagotovo zadovoljni, če bi se dosežkom iz sezone 2018/19 vsaj približali. S sredino lestvice se prav gotovo spogledujejo tudi pri velenjskem Rudarju.

Boj za obstanek gre napovedati kranjskemu Triglavu, ki je tam v zadnjih letih vseskozi in tudi vedno uspešen, seveda pa podobno lahko pričakujemo tudi povratniku med prvoligaše Taboru iz Sežane in prav tako novincu med prvoligaši Bravu. Kaj nas čaka, v kakšnem stanju in s kakšnimi cilji v novo sezono vstopa deset slovenskih prvoligašev?

Kdo bo prvak sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije? NK Maribor 50,45% +

NK Olimpija 34,23% +

NK Domžale 5,41% +

nihče od naštetih 9,91% +

NK Maribor

Foto: Grega Valančič/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 1. mesto

Število sezon v prvi ligi: 28

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 15x prvak

Trener Darko Milanič pred začetkom sezone:

Darko Milanič Foto: Vid Ponikvar "Zadovoljen sem s kadrom, ki ga imam na voljo. Jasno je, da je kakovosten in kot tak bo lahko tudi odgovoril na izzive, ki so pred nami. Priprave na novo sezono so bile nenavadno kratke, a mislim, da smo, tudi s prihodi in odhodi, naredili precej, da bomo do začetka sezone pripravljeni. Okrepitve smo dobili predvsem v napadu, kar je tisto, kar smo potrebovali. Glede na to, kakšna je slovenska liga, ki je vse boljša. Dobili smo igralce, ki bodo znali v določenih trenutkih tekme odločati sami.

Potrebovali bomo še nekaj časa, da se privadimo eden na drugega. Na zadnji pripravljalni tekmi smo bili videti že precej dobro. Naša podoba je bila spodbudna. Upam, da bo v bodoče še bolje in jasno, da bodo dobri tudi rezultati, kar sodi zraven. Kar se tiče tega razmerja, bo kmalu vidno, kaj in kako. Naši cilji v prvenstvu so jasni, želimo ponoviti prejšnjo sezono. Tudi letos nas čaka tekmovanje v Evropi, ki bo malce otežilo našo pot do naslova, a tako je vedno. Če bi bilo drugače, bi bilo narobe."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Rudi Požeg Vancaš (Celje), Rok Kronaveter (Olimpija), Špiro Peričić (Mura), Andrej Kotnik (Gorica). : Rudi Požeg Vancaš (Celje), Rok Kronaveter (Olimpija), Špiro Peričić (Mura), Andrej Kotnik (Gorica). Odhodi: Denis Šme (Olimpija), Dare Vršič (?), Jan Mlakar (Brighton, Anglija), Sunny Omoregie (?), Marko Šuler (konec kariere).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 15. junij Mozirje (Slo/4) : Maribor 0:8 Kotnik 2, Kronaveter, Ivković, Vrhovec, Tavares, Žugelj, Rajčević 19. junij Maribor : Akhmat Grozni (Rus/1) 2:3 Tavares, avtogol 24. junij Maribor : Cracovia Krakov (Pol/1) 1:2 Kotnik 26. junij Dravinja (Slo/3) : Maribor 0:10 Kramarič 3, Mulahusejnović in Žugelj 2, Bajde, Tavares, Mešanović 29. junij Maribor : Slovačko (Češ/1) 0:1 3. julij Maribor : HNK Gorica (Hrv/1) 4:1 Kronaveter, Kotnik, Milec, Žugelj

NK Olimpija

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 2. mesto

Število sezon v prvi ligi: 24

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 6x prvak

Trener Safet Hadžić pred začetkom sezone:

Safet Hadžić Foto: Grega Valančič/Sportida "S pripravami na novo sezono sem zelo zadovoljen. Pohvaliti moram igralce, ki so maksimalno dobro delali. Mogoče pričakujem še kakšno okrepitev na določenih mestih, a mislim, da je ekipa, ki jo imam na voljo, dobra. Če ne boš stoodstoten na vsaki tekmi, se bodo pojavile težave. Res je, da smo izgubili Roka Kronavetra, ampak o njem ne bi govoril preveč. Dejstvo je, da je odličen nogometaš, ampak jaz si v ekipi ne želim zvezdnikov, ampak 30 igralcev, ki so skupaj eno. Ne glede na to, kako je komu ime.

Pripravljeni smo na začetek nove prvenstvene sezone in Evropo. Jasno je, kakšni so naši cilji. Smo klub, ki se mora vedno boriti za prvo mesto. Skušali bomo osvojiti vse, kar se bo dalo. Seveda ne smemo podcenjevati drugih klubov, ob Mariboru so tukaj še Domžale in še kdo. Naša liga ni naivna. Že v prvem krogu nas čaka nasprotnik, ki si ga nisem želel. Vsi vemo, kako je z mestnimi derbiji. Potem sledijo Domžale in Maribor, vmes še Evropa. Ne bo nam lahko."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Luka Menalo (Dinamo Zagreb, Hrvaška), Ante Vukušić (Krško), Denis Šme (Maribor). : Luka Menalo (Dinamo Zagreb, Hrvaška), Ante Vukušić (Krško), Denis Šme (Maribor). Odhodi: Rok Kronaveter (Maribor), Dino Štiglec (Slask Vroclav, Poljska), Antonio Lukanović (?), Leo Ejup (?), Mirza Mujčić (?).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekmec Strelci 19. junij Olimpija : Škendija (SMk/1) 0:1 / 22. junij Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Olimpija 2:1 Kadrić 26. junij Olimpija – Radnički Niš (Srb/1) - odpovedana 29. junij Olimpija : Soči (Rus/1) 4:3 Menalo 2, Kidrič, Jurčevič 4. julij Olimpija : Tuzla City (BiH/1) 2:2 Menalo, Cekici 6. julij Olimpija : Partizan Beograd (Srb/1) 1:0 Cekici

NK Domžale:

Foto: Grega Valančič/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 3. mesto

Število sezon v prvi ligi: 21

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 2x prvak

Trener Simon Rožman pred začetkom sezone:

Simon Rožman Foto: Žiga Zupan/Sportida "Ostajamo zvesti modelu, h kateremu stremimo že tri leta. Za nas so se priprave dejansko začele že januarja, ko smo ekipo skušali pripraviti za prvi del poletnega obdobja in Evropo. Poskušamo delati majhne korake na poti do cilja. Osvežili smo ekipo, čeprav imamo precej majhen kader. Veseli me, da smo sistem dela spravili na višjo raven. Lahko smo zadovoljni. Kot sami veste, se pri nas težave začnejo po koncu evropske sezone, ko smo prisiljeni v prodaje. Želel bi si, da bi v jesenski del sezone vstopili v čim boljšem položaju. Želim si, da bi v spomladanski del sezone vstopili z maj kot desetimi točkami zaostanka za najboljšimi, potem bi glede na to, kako nam je šlo v zadnjih treh letih v tem obdobju, lahko računali tudi na kaj več.

Ne skrivam ambicij. Tudi vsem igralcem, ki so prišli, smo jasno povedali, kakšni so naši cilji. Veliko delamo in želimo največjima slovenskima kluboma priti čim bližje. Ni pa vse odvisno samo od mene. Sestavili smo luštno ekipo, prestopni rok pa bo podal odgovor na vprašanje, do kam lahko sežemo. Model našega kluba je jasen in transparenten. Veseli me, da vseskozi ostajamo pri istem modelu delovanja in se razvijamo v prvo smer."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Josip Ćorluka (Široki Brijeg, BiH), Sven Karić (Derby, Anglija), Branko Ilić (Vejle, Danska), Grega Sorčan (gorica), Mattias Käit (Fulham, Anglija), Marco da Silva (Krško).

Odhodi: Krševan Santini (Jagiellonia, Poljska), Blaž Urh (?), Darick Kobie Morris (Tuzla City, BiH), Miha Tetičković (?), Lovro Vrandečič (?), Nermin Haljeta (Drava Ptuj), Rubin Hebaj (?), Žan Žužek (Koper), Bruno Ibeh (?), Gregor Sikošek (Bröndby, Danska), Jure Obišivac (?), Dejan Milić (konec kariere), Marko Čubrilo (?).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 15. junij Domžale : Domžale U-19 3:1 Klemenčič, Pečnik, Musija 19. junij Domžale : Šampion Celje (Slo/3) 10:0 Kolobarić 2, Ibričić, Mujan, Repas, Musija, Žužek, Žinić, Pečnik, Gnezda Čerin 22. junij Domžale : Radnički Niš (Srb/1) 0:2 / 26. junij Domžale : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Gnezda Čerin 30. junij Domžale : Sarajevo (BiH/1) 3:2 Kolobarič, Ćorluka, Dobrovoljc 5. julij Domžale : Voždovac (Srb/1) 1:0 Kolobarič

NK Mura:

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 4. mesto

Število sezon v prvi ligi: 15

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 2x 2. mesto

Trener Ante Šimundža pred začetkom sezone:

Ante Šimundža Foto: Mario Horvat/Sportida "S pripravljalnim obdobjem smo zadovoljni in nezadovoljni. Z delom, ki so ga pokazali fantje, sem zelo zadovoljen. Opravili smo stvari, ki smo si jih zadali. Odigrali smo tekme proti zahtevnim nasprotnikom. Na žalost je tekma z Uralom odpadla, a smo kljub temu odigrali šest zahtevnih tekem. Nezadovoljen sem s tem, kar se nam je zgodilo v zadnjih tednih, ko sta se poškodovala Nik Lorbek in Nino Kouter, a to je davek iz prejšnje sezone. Fantje so bili pod obremenitvam, ki jih niso vajeni. Bodo pa zdaj priložnost dobili nekateri drugi fantje in imeli priložnost pokazati, zakaj so v našem klubu.

Po prejšnji sijajni sezoni, pred katero je bil cilj obstanek, potem pa smo prišli do Evrope, smo letvico malce dvignili. V novi sezoni si želimo pristati pri sredini lestvice. Poskušati stabilizirati klub in nadaljevati z delom, s katerim smo začeli pred dvema, tremi leti. Prioriteta bo prvenstvo, šele potem pa pokal in Evropa. V zadnjem času smo naredili nekaj velikih korakov, mogoče celo prevelikih in prišli v Evropo. Moramo se zavedati, kako smo prišli do tega. Stvari so postavljene tako, da se želimo razvijati. Izgubili smo prvega strelca ekipe Roka Sirka, ki ga bomo nekako morali nadomestiti. Želimo delati z mladimi. Imamo nekaj takšnih, v katere verjamemo, da lahko v doglednem času postanejo nosilci prve ekipe. Verjamem, da bodo to tudi potrdili."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Marko Brkić (Zvijezda 09, BiH), Marin Kramarko (GOŠK Gabela, BiH), Andrija Bubnjar (Istra, Hrvaška)

Odhodi: Špiro Peričić (NK Maribor), Rok Sirk (Zaglebie Lubin, Poljska), Mihael Rebernik (?)

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 15. junij Duplek (Slo/4) : Mura 0:12 Cipot, Kouter, Bubnjar in Bobičanec 2, Horvat, Bošković, Maruško, avtogol 19. junij Mura : Ferencvaroš (Mad/1) 1:4 Cipot 26. junij Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 2:1 Maroša, Maruško 29. junij Mura : Pjunik Erevan (Arm/1) 2:2 Kouter, Kozar 3. julij Mura : Zrinjski Mostar (BiH/2) 1:2 avtogol 6. julij Mura : Beltinci (Slo/2) 3:1 Bubnjar 2, Marič

NK Celje:

Foto: Vid Ponikvar

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 5. mesto

Število sezon v prvi ligi: 28

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 3x 3. mesto

Trener Dušan Kosić pred začetkom sezone:

Dušan Kosić Foto: Miloš Vujinović/Sportida "Priprave so potekale po planu. V Celju smo poskrbeli, da lahko nadaljujemo z zgodbo, ki smo jo začeli pisati pred dvema letoma. Podpisali smo dolgoročnejše pogodbe z nekaterimi igralci in gledamo v prihodnost. Morali smo zmanjšati proračun, saj se nismo uvrstili v Evropi, a si želim predvsem tega, da bi s fanti, ki so tukaj, nadaljevali s procesom. Eno leto dlje smo skupaj, rezultati se bodo morali poznati. Verjamem, da se bomo še bolj povezali in nadaljevali, kjer smo končali. Radi bi bili stabilni in s trdim delom razvijali fante, da bodo pripravljeni na višjo raven.

Pogrešali bomo Rudija Požega Vancaša, ki ga ne bomo mogli nadoknaditi, saj je prerastel Celje in je odšel v boljši klub. Ne trudimo se najti nekoga, ki bi ga nadomestil, ampak delamo na ekipi. Nekdo bo moral prevzeti breme, ki ga je v ekipi imel on. Ekipa je v zadnjem delu prejšnje sezone že igrala brez njega in ni bila videti slabo. Z igralci, ki prerastejo Celje, pa je pač tako, da je za vse skupaj bolje, če gredo drugam. Ob predpostavki

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Filip Lojen (Rogaška).

Odhodi: Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Lovro Cvek (FK Senica, Slovaška).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 15. junij Celje : Ferencvaroš Budimpešta (Mad/1) 0:2 / 29. junij Rijeka (Hrv/1) : Celje 2:1 Štraus 6. julij Celje : Krilja Sovjetov (Rus/1) 1:2 Vizinger 7. julij Celje : Varaždin (Hrv/1) 0:4

NK Aluminij:

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 6. mesto

Število sezon v prvi ligi: 4

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 6. mesto

Trener Slobodan Grubor pred začetkom sezone:

Slobodan Grubor Foto: Sportida "Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo naredili do zdaj. Vse je potekalo po načrtih, ni bilo večjih težav. Nekaj igralcev je odšlo, nekaj jih je prišlo. Je še nekaj prostora za prihode. Bomo videli, če se bomo še kaj krepili. Nisem novinec, v Kidričevo sem se vrnil in ugotovil, da je klub v tem času močno napredoval. Predvsem organizacijsko. Vemo, da je nogometna šola v Kidričevem zelo dobra. Imamo dober bazen mladih igralcev, kar je zame kot trenerja seveda veliko lažje.

Ekipo poznam, odigrali smo nekaj prijateljskih tekem, ki jih ni bilo veliko. Tako je bilo z namenom. Želeli smo namreč predvsem več delati. Naš cilj je jasen. Želimo obdržati prvoligaški status in se stabilizirati v najboljši slovenski nogometni ligi. Naša filozofija je takšna, da želimo črpati iz lastnega kadra in poskrbeti za vzgojo mladih igralcev."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Ante Živković (Dugopolje, Hrvaška).

Odhodi: Kruno Ivančić (?), Tadej Trdina (?), Elvir Maloku (Gimnastic, Španija), Luka Koblar (Maribor)

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 22. junij Inter Zaprešić (Hrv/1) : Aluminij 2:2 Leko, Horvat 26. junij Aluminij : Krasnodar U-19 (Rus) 5:0 Štor, Petek, Mesarič, Flakus Bosilj, Živković 30. junij Aluminij : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Štor 6. julij Rogaška (Slo/2) - Aluminij 1:3

NK Rudar Velenje:

Foto: Vid Ponikvar

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 7. mesto

Število sezon v prvi ligi: 24

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 4x 3. mesto

Trener Almir Sulejmanović pred začetkom sezone:

Almir Sulejmanović Foto: Vid Ponikvar "V času priprav smo opravili, kar smo načrtovali. Imamo dobre pogoje za delo, zato smo se pripravljali v domačem okolju. Nismo hodili drugam, saj za kaj takega ni bilo potrebe. Odigrali smo par prijateljskih tekem, od tega dve močnejši. Vse, kar smo si želeli, smo naredili, tako da smo pred začetkom nove sezone optimistični.

Kar se igralskega kadra tiče, je ekipa, ki jo imam na voljo, precej podobna tisti, s katero smo končali prejšnjo sezono. Zadovoljen sem s tem, kar imamo. Kaj se bo spremenilo v naslednjih tednih, bomo še videli. V času poletne nogometne tržnice se lahko še marsikaj spremeni, a za zdaj smo zadovoljni. Cilji kluba so realni. Ob tem bomo poskušali uveljaviti še kakšnega mladega igralca."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Luka Lovrenjak (Drava Ptuj), Elvedin Džinić (brez kluba). : Luka Lovrenjak (Drava Ptuj), Elvedin Džinić (brez kluba). Odhodi: Haoran Li (Antwerpen, Belgija), Klemen Bolha (Žalgiris, Litva), Anže Pišek (?), David Arap (?).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 21. junij Rudar : Dinamo Moskva (Rus/1) 0:3 / 30. junij Rudar : APOEL Nikozija (Cip/1) 2:0 Radić 2 3. julij Rudar : Drava Ptuj (Slo/2) 3:0 6. julij Rudar : Voždovac Beograd (Srb/1) 1:0 Pljava

NK Triglav Kranj:

Foto: Vid Ponikvar

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 8. mesto

Število sezon v prvi ligi: 8

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 7. mesto

Trener Dejan Dončić pred začetkom sezone:

Dejan Dončić Foto: Vid Ponikvar "S pripravami na novo sezono zadovoljen. Predvsem s tem, da smo na kupu ostali praktično vsi. Kaj se bo dogajalo do konca prestopnega, bomo še videli. Vemo, kaj je naš cilj. Obstanek. Želimo si, da bi bili stabilen prvoligaš in ob tem uveljavili čim več mladih igralcev. To je glavni cilj. Upam, da nam uspe. Vemo, da je iz sezone v sezono težje. V novi sezoni nas čaka zahtevno tekmovanje. Vse ekipe so dobre in dobro pripravljene. Vse so tudi organizacijsko sposobne. Prepričan sem, da bo liga boljša, kot je bila v prejšnji sezoni.

Začenjamo s tekmo proti Mariboru, ki je seveda najtežja, a se s tem niti najmanj ne obremenjujem. Z vsakim tekmecem se moraš pomeriti štirikrat. Ni pomembno, kdaj. Hočemo nadgraditi nekatere stvari in biti še boljši, kot smo bili. Ne bo nam lahko, a se bomo potrudili."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Victor Aliaga (Cerdanyola, Španija),

Odhodi: Muamer Svraka (Birkirkara Malta), Drilon Kryeziu (?), Darjan Curanović (OFK Petrovac, Črna gora), Ivan Crnov (Borac Banja Luka)

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 19. junij Triglav : Ludogorec Razgrad (Bol/1) 0:4 / 27. junij Triglav : Rotor Volgograd (Rus/2) 3:6 Hasanaj 2, Žurga 29. junij Triglav - APOEL Nikozija (Cip/1) tekma je bila odpovedana 30. junij Triglav : Voluntari (Rom/1) 2:1 Mlakar, Hasanaj 3. julij Triglav : Fužinar (Rus/1) 2:2 Jašaragič, Gajič 6. julij Triglav - Šahtar Doneck (Ukr/2)

NK Bravo Ljubljana:

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 1. mesto v drugi ligi

Število sezon v prvi ligi: /

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: /

Trener Dejan Grabić pred začetkom sezone:

Dejan Grabić Foto: Vid Ponikvar "S potekom priprav smo delno zadovoljni. Nismo namreč imeli optimalnih pogojev za delo. Iz tega tudi izhajajo manjše težave s poškodbami. Kar se tiče igralskega kadra, ki ga imamo na voljo, pa smo zelo zadovoljni. Uspelo nam je obdržati praktično 90 odstotkov nogometašev, ki smo si jih želeli.

Nadaljevati moramo s kontinuiteto in načinom dela. Naša prednost v primerjavi s preostalimi bo v tem, da bomo precej podobni, kot smo bili in bomo nadaljevali z istim načinom dela. Naš cilj je jasno obstanek. V dveh, treh letih želimo postati stabilen prvoligaš. Želimo tudi uveljaviti čim več mlajših nogometašev, ob tem pa biti trd oreh za najboljše nasprotnike. Ne želimo biti samo simpatični, ampak tudi uspešni.

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Aljoša Matko (Maribor), Mark Spanring (Krško), Ibrahim Mensah (brez kluba)

Odhodi: /

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone:

Datum Tekma Strelci 21. junij Rijeka (Hrv/1) : Bravo 3:1 Žagar-Knez 26. junij Bravo : Balzan (Mal/1) 1:1 Matko 1. julij Bravo : Radnički Niš (Srb/1) 0:0 7. julij Bravo - Tuzla City (BiH/1) tekma je bila odpovedana

NK Tabor Sežana:

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uvrstitev v prejšnji sezoni: 2. mesto v drugi ligi in zmaga v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo

Število sezon v prvi ligi: 1

Najvišja uvrstitev v prvi ligi: 12. mesto

Trener Andrej Razdrh pred začetkom sezone:

Andrej Razdrh Foto: Vid Ponikvar "Za nas so bile priprave zelo kratke. Glede na to, da se je ekipa sestavila povsem na novo, zagotovo prekratke, zato bomo potrebovali kar nekaj časa, da bomo pravi, a se bomo, kolikor se bo dalo dobro skušali pripraviti že na prvi krog. Naš srednjeročni cilj je, postati stabilen prvoligaš. Ne mislimo deliti usode nekaterih drugoligašev, ki so po uvrstitvi v prvo ligo tam plesali samo eno sezono. Lahko smo konkurenčni v prvi ligi. Okolje nas je dobro sprejelo in komaj čakamo, da se vse skupaj začne.

Glede na to, da nas je zapustil Papa Ibou Kebe, ki je bil prvi strelec in najboljši igralec ekipe, smo okrepitve iskali predvsem v napadu. Okrepili smo se tudi v zvezni vrsti in na bočnih položajih na sredini. Čakamo pa še okrepitve v obrambi, kjer smo trenutno najtanjši. Časa je še dovolj. Prestopni rok je dolg. Če se bo treba še krepiti, se bomo. Za zdaj smo zadovoljni. Imamo veliko novincev. Zdaj jih moramo čim prej vklopiti v ekipo. Mislim, da bo vse okej."

Kadrovanje v poletnem prestopnem roku:

Prihodi: Stjepan Babić (Varaždin, Hrvaška), Predrag Sikimić (Voždovac, Srbija), Rodrigue Bongongui (Slaven Belupo, Hrvaška), Lazar Milošev (Dobanovci, Srbija), Dominik Mihajlević (Ilirija), David Adam (Radomlje).

Odhodi: Papa Ibou Kebe (Hanoi FC, Vietnam), Jan Humar (?), Rok Duspara (?), Nick Bičič (Gorica), Matteo Scevola (Padova, Italija).

Pripravljalne tekme pred začetkom sezone: