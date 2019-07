Če bi Olimpija presenetila Turke, bi verjetno naletela na srbskega velikana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bosta Olimpija in Domžale preskočila oviro v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa, se bosta v nadaljevanju evropske poti udarili s tekmecem iz Walesa, Srbije, Nizozemske oziroma BiH. Morda se jima v kvalifikacijah evropske lige pridruži tudi Maribor, edini slovenski klub, ki lahko z gotovostjo trdi, da bo v tej sezoni odigral še najmanj štiri evropske tekme. V primeru neuspeha proti Aiku v kvalifikacijah za ligo prvakov bi se namreč pomeril proti poražencu belorusko-norveškega obračuna.

3. krog kvalifikacij za ligo Europa: Connah's Quay Nomads (Wal)/Partizan (Srb) - Malatyaspor (Tur)/Olimpija Ljubljana (Slo)

Domžale (Slo)/Malmö (Šve) - Utrecht (Niz)/Zrinjski Mostar (BiH)

Norrköping (Šve)/Liepaja (Lat) - Hapoel Beer-Sheva (Izr)/Kairat Almaty (Kaz)

Torino (Ita)/Debrecen (Mad) - Shakhtyor Soligorsk (Blr)/Esbjerg (Dan)

Royal Antwerp (Bel) - Viktoria Plzeň (Češ)/Olympiacos (Grč)

Austria Dunaj (Avt) - Shamrock Rovers (Irs)/Apollon Limassol (Cip)

Feyenoord (Niz) - Gabala (Aze)/Dinamo Tbilisi (Gru)

Lechia Gdańsk (Pol)/Brøndby (Dan) - Braga (Por)

Molde (Nor)/Čukarički (Srb) - Aris Solun (Grč)/AEL Limassol (Cip)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (Bol)/Spartak Trnava (Slk) - Strasbourg (Fra)/Maccabi Haifa (Izr)

Thun (Švi) - Spartak Moskva (Rus)

Alaškert (Arm)/FCSB (Rom) - Mladá Boleslav (Češ)/Ordabasy Shymkent (Kaz)

Pjunik (Arm)/Jablonec (Češ) - Wolverhampton Wanderers (Ang)/Crusaders (SIr)

Midtjylland (Dan) - Rangers (Ško)/Progrès Niederkorn (Luk)

Mariupol (Ukr) - AZ Alkmaar (Niz)/Häcken (Šve)

AEK Larnaka (Cip)/Levski Sofija (Bol) - Gent (Bel)/Viitorul (Rom)

Legia Varšava (Pol)/KuPS (Fin) - Dunajská Streda (Slk)/Atromitos (Grč)

Haugesund (Nor)/Sturm Gradec (Avt) - PSV (Niz)/Basel (Švi)

Rijeka (Hrv) - Chikhura Sachkhere (Gru)/Aberdeen (Ško)

Ventspils (Lat)/Gzira United (Mal) - Jeunesse Esch (Luk)/Vitória SC (Por)

Fehérvár (Mad)/Vaduz (Lie) - Flora Tallinn (Est)/Eintracht Frankfurt (Nem)

CSKA Sofija (Bol)/Osijek (Hrv) - Budućnost Podgorica (ČG)/Zorya Luhansk (Ukr)

Arsenal Tula (Rus)/Neftçi (Aze) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Izr)

Luzern (Švi)/KÍ (Fer) - Espanyol (Špa)/Stjarnan (Isl)

Sparta Praga (Češ) - Trabzonspor (Tur)

Budapest Honvéd (Mad)/Universitatea Craiova (Rom) - AEK Atene (Grč) Skupina prvakov (upoštevajo se poraženci v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov): Partizani (Alb)/Šerif Tiraspol (Mol) - Maribor (Slo)/AIK Solna (Šve)

Sarajevo (BiH) - BATE Borisov (Blr)/Rosenborg (Nor)

Shkendija (SMk)/Dudelange (Luk) - Celtic (Ško)/Nomme Kalju (Est)

Santa Coloma (And)/Astana (Kaz) - Ferencvaroš (Mad)/Valletta (Mal)

Slovan Bratislava (Slk)/Feronikeli (Kos) - Dundalk (Irs)/Qarabag (Aze)

Sutjeska (ČG)/APOEL Nikozija (Cip) – HB Torshavn (Fer)/Linfield (SIr)

CFR Cluj (Rom)/Maccabi Tel Aviv (Izr) – Tre Penne (SMa)/Suduva (Lit)

Ararat-Armenia (Arm)/Lincoln Red Imps (Gib) - Saburtalo (Gru)/Dinamo Zagreb (Hrv)

Piast Gliwice (Pol)/Riga (Lat) – Crvena zvezda (Srb)/HJK Helsinki (Fin)

Valur (Isl)/Ludogorec Razgrad (Bol) – The New Saints (Wal)/Köbenhavn (Dan)



Prvi dvoboji bodo odigrani 8., povratni pa 15. avgusta.

V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo bi lahko zaigral tudi Maribor. Če bi slovenski prvak izpadel v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer bi priznal premoč Aiku iz Solne, bi prejel tolažilno nagrado Uefe in se preselil v drugo tekmovanje.

Evropsko sezono bi nadaljeval v kvalifikacijah za ligo Europa, kjer bi se nameril na enega izmed poražencev 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) je določil, da bi se pomeril s slabšim iz obračuna 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo med albanskim (Partizani) in moldavskim (Šerif Tiraspol) prvakom. Prvega je v evropskem tekmovanju že enkrat izločil (lani z 2:0 in 1:0), z drugim pa se še ni pomeril. Dres Šerifa nosi tudi nekdanji branilec Maribora Matej Palčič, ki je na zadnji evropski tekmi prejel rdeči karton, tako da ga čaka prisilni počitek.

Misli pri Turkih in Švedih

V kvalifikacijah za evropsko ligo so sprva tekmovali trije slovenski klubi. Olimpija je v 1. krogu ''pet minut pred dvanajsto'' izločila latvijskega predstavnika iz Rige, Domžale so dvakrat tesno ugnale malteškega Balzana, Mura pa je namučila tekmeca, a nazadnje le pokleknila proti favoriziranemu Maccabiju iz Haife, tako da barve Slovenije v 2. krogu kvalifikacij drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja branita le še kluba Olimpija in Domžale.

V nedeljo sta poskrbela za atraktiven sosedski derbi, ki je navdušil navijače zeleno-belih (4:2), v četrtek pa bosta imela opravka z novimi evropskimi izzivi. Zmaji bodo gostovali na turških tleh pri Malatyasporju, ki je na papirju bistveno težji tekmec od Rigasa, Domžalčane pa čaka spopad z neugodnim Malmöjem, v tem trenutku najmočnejšim švedskim klubom, kar dokazuje tudi z vodilnim položajem na polovici prvenstvenega maratona.

Domžale so v tej evropski sezoni nanizale dve zmagi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi izbranci Safeta Hadžića in Simona Rožmana nadaljevali uspešno evropsko sezono in v 2. krogu kvalifikacij prekrižali načrte turškemu oziroma švedskemu tekmecu, bi pot do sanjskega preboja v skupinski del lige Europa nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij.

Partizan znova v Stožicah?

Beograjski Partizan je nedavno izgubil prijateljski dvoboj v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpijo bi čakalo težje delo, saj bi se morala v primeru napredovanja v 3. krog zadovoljiti s statusom nenosilca. Med mogočimi tekmeci je bil tudi aktualni polfinalist evropske lige Eintracht Frankfurt, ki je v prejšnjem stoletju že gostoval v Ljubljani, kandidata sta bila tudi nizozemski in švicarski podprvak, PSV Eindhoven in Basel (poraženec v njunem medsebojnem obračunu v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov), zelo čustveno pa bi bilo v primeru, če bi ples kroglic združil ljubljanski klub s hrvaškim podprvakom Rijeko. Vodi ga namreč Igor Bišćan, nekdanji strateg Olimpije, ki je zeleno-bele v sezoni 2017/18 popeljal do zgodovinske dvojne krone, zdaj pa se ponuja možnost, da bi gostoval v Stožicah in poskušal izločiti nekdanje varovance.

Bišćan vendarle ne bo gostoval v slovenski prestolnici. Se bi pa lahko v Ljubljano vrnil srbski velikan Partizan Beograd, ki je pred tedni že gostoval v Stožicah in v prijateljskem srečanju izgubil proti Olimpiji (0:1). Če bodo zmaji izločili Turke, Beograjčani pa Valižane, bo nogometna Evropa v 3. krogu kvalifikacij priča spopadu večkratnih slovenskih in srbskih prvakov, črno-beli pa imajo bogato klubsko zgodovino, v kateri velja izpostaviti podatek, da so pred davnimi leti igrali celo v velikem evropskem finalu.

Navijači Zrinjskega bi lahko ponovno gostovali v Sloveniji. Tako so v velikem številu podpirali svoje ljubljence pred leti v kvalifikacijah za ligo prvakov v Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida

V primerjavi z Olimpijo bi bili Domžalčani v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo deležni statusa nosilcev. To bi jim omogočil visok koeficient uspešnosti Malmöja, švedskega kluba, s katerim se bodo prvič pomerili v četrtek v Športnem parku, teden dni pozneje pa še na severu Evrope. Domžale bi prevzele njegovo vlogo, med možnimi tekmeci pa je bilo tudi nekaj klubov, ki bi omogočali rumeni družini nekoliko manj naporno pot do zadnjega kroga kvalifikacij od tiste, s katero bi lahko imela opravka Olimpija. Ples kroglic je odločil, da bi Domžale v primeru švedske rapsodije doletel obračun z boljšim iz dvoboja 2. kroga evropske lige med nizozemskim Utrechtom in predstavnikom BiH Zrinjskim iz Mostarja. Utrecht je v zadnji sezoni osvojil šesto mesto v tekmovanju eredivisie, Zrinjski pa je v BiH zaostal le za Sarajevom.