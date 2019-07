Hadžić pričakoval "mrtvo tekmo" in verjel v kakovost Olimpije

Nogometaši Olimpije so v Latviji nadoknadili zaostanek s prve tekme in napredovali v drugi krog kvalifikacij za ligo Europa.

Nogometaši Olimpije so v Latviji nadoknadili zaostanek s prve tekme in napredovali v drugi krog kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vedeli smo, da bo težka tekma, da bo šlo zaradi vremena in stanja igrišča za mrtvo tekmo, ampak verjeli smo v svojo kakovost, vedeli smo, da smo boljši, in na koncu tudi zasluženo zmagali," je po zmagi Olimpije z 2:0 nad Rigasom in napredovanju v 2. krog kvalifikacij za ligo Europa dejal trener zmajev Safet Hadžić.

Nogometaši Olimpije so si pretekli teden na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo Europa po dramatičnem koncu tekme, v katerem so z Rigasom izgubili z 2:3, močno otežili delo. Na četrtkovem gostovanju v Latviji je dolgo kazalo, da jim povratne naloge ne bo uspelo uspešno opraviti, a so se v izdihljajih srečanja rešili pred hitrim evropskim koncem.

Safet Hadžić je vknjižil prvo evropsko zmago z Olimpijo in po njej povedal, da je verjel v kakovost svojih varovancev in napredovanje. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav so varovanci Safeta Hadžića pred poletom v latvijsko prestolnico napovedovali napadalno igro od samega začetka, si resnejših priložnosti v prvem polčasu niso priigrali. V sodniškem podaljšku prvega polčasa so prvič nevarneje zapretili, napad je obrodil sadove. Tomislav Tomić je s podajo našel Endrija Cekicija, ki je s strelom po tleh v kazenskem prostoru ugnal domačega čuvaja mreže in Olimpijo tik pred odmorom vrnil v igro.

Vse do 92. minute je kazalo, da si bodo napredovanje zagotovili Latvijci, ki so igrali šele drugo evropsko tekmo v zgodovini kluba, a se je Ljubljančanom v novem sodnikovem podaljšku spet nasmehnila sreča. Po strelu Anteja Vukušića je vratar Rigasa žogo odbil v vratnico, od nje pa se je odbila do osamelega novinca v zelenem dresu Luke Menala, ki je zabil za 2:0 in Olimpiji zagotovil napredovanje v drugi krog. Njena naslednja evropska ovira bo tako turški Malatyaspor.

"Pomembno je bilo to, da smo do konca verjeli v uspeh, danes smo igrali kot ekipa in dosegli cilj," je dejal strelec Olimpijinega prvega zadetka Endri Cekici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaslužena zmaga

"Vedeli smo, da bo težka tekma, da bo šlo zaradi vremena in stanja igrišča za mrtvo tekmo, ampak verjeli smo v svojo kakovost, vedeli smo, da smo boljši, in na koncu tudi zasluženo zmagali," je v klubski diktafon dejal Hadžić, ki se veseli svoje prve evropske zmage.

Trud je bil poplačan Menalo je Olimpiji v 92. minuti priigral napredovanje v drugi krog kvalifikacij, v katerem jo čaka turški Malatyaspor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na prvi medsebojni tekmi preprosto nismo imeli sreče. A pomembno je bilo to, da smo do konca verjeli v uspeh, danes smo igrali kot ekipa in dosegli cilj," veselja ni skrival Cekici, Menalo pa je po izjemno pomembnem zadetku dodal: "Danes se nam je povrnil ves trud, ki smo ga vložili v tekmi. Vsak igralec je dal od sebe maksimum in za to jim čestitam."

Olimpija bo drugi krog kvalifikacij začela prihodnji četrtek v Turčiji, a še pred tem srečanjem ji bodo v domačem prvenstvu nasproti stali Domžalčani, ki so si prav tako zagotovili napredovanje v 2. krog kvalifikacij za ligo Europa.

