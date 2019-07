V Domžalah brez potresa, ki je danes okoli 22. ure močno stresel Split

Domžalčani so malteški Balzan premagali še drugič in suvereno napredovali v naslednji krog.

Nogometaši Domžal so pred domačimi navijači zmagali tudi na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa, z 1:0 so odpravili malteški Balzan - strelec edinega gola je bil najboljši strelec v klubski zgodovini Slobodan Vuk -, in s skupnim izidom 5:3 pričakovano napredovali v naslednji krog. Tam jih čaka najbolj trofejen švedski klub Malmö. V Domžalah tako niso začutili potresa, ki je slabo uro pred tem močno stresel Split. Tam je Hajduk po gostujoči zmagi z 2:0 proti malteški Gziri z golom v 96. minuti izgubil z 1:3 in izpadel iz Evrope.

Domžalčani so pred domačimi gledalci na domžalskem Old Traffordu, ki seveda ni gledališče sanj, kot pravimo slovitemu štadionu Manchester Uniteda, zato pa na njem pogosto vlada gledališko vzdušje, suvereno opravili s svojo nalogo in postorili pričakovano. Zlahka so se uvrstili v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov in ohranili upanje na to, da bodo tudi letos poleti ponovili že večkrat storjeno. V Evropi pustili globok pečat.

Po nenavadni tekmi na Malti, kjer so kar trikrat zaostajali, na koncu pa zmagali s 4:3, in po ne najbolj zadovoljivem začetku domače prvenstvene sezone, na domačem štadionu so proti velenjskemu Rudarju remizirali z 2:2, je bilo tokrat precej manj razburljivo. Kdo bo tisti, ki bo v Evropi igral tudi naslednji teden, je bilo praktično znano že pred samim začetkom tokratne tekme. Morda si je v prvih minutah, ko so gostje z Malte nekajkrat prišli pred domači kazenski prostor, kdo še mislil, da lahko dočaka senzacijo, a je bilo kmalu jasno, da temu ne bo tako.

Šah-mat v treh potezah

V prvem delu prvega polčasa razburljivejših akcij ni bil, potem pa so v 21. minuti Adam Gnezda Čerin, Tonči Mujan in Slobodan Vuk poskrbeli za sijajno in na semaforju se je izpisal rezultat 1:0. Prvi je s sredine poslal dolgo žogo na levo stran, drugi jo je sprejel in hitro oddal v sredino, tretji pa je v padcu z glavo efektivno zadel in poskrbel za skupno vodstvo Domžalčanov s 5:3. Šah-mat v treh potezah. Kakšnih 1.500 gledalcev je lahko vstalo in zaploskalo golu, ki je padel po res lepi akciji. Vuk je zabil že 49. gol v rumenem dresu.

Tudi sicer so Domžalčani, ki imajo za slovenske razmere sijajno zasedbo in bi se morda lahko vmešali celo v boj za prvenstveni naslov, precej skušali kombinirati. Pogostokrat ni šlo, a ko bodo uigrani, utegnejo biti še kako nevarni. Tokrat so v primerjavi s prvo tekmo ostali brez vezista Amedeja Vetriha, ki se je preselil na Turčijo, zamenjal pa ga je mladi Estonec Mattias Kält in svoje delo opravil dobro.

V 24. minuti je Gnezda Čerin, naslednji domžalski mladenič, od katerega si ob Kamniški Bistrici obetajo dober zaslužek, ki ga bodo morda dočakali še to poletje, prodrl po desni strani in poslal predložek v sredino, kjer pa ni bilo nikogar. Izid se ni spremenil. V 30. minuti je s prostega strela z leve strani poizkusil še dirigent domžalske igre Senijad Ibričić, skorajda presenetil nasprotnikovega vratarja, a na koncu iztržil le kot. Domžalski kapetan je bil blizu res lepega zadetka.

Grobi gostje nekajkrat razjezili domžalsko klop

To je bilo v prvem delu igre več ali manj tudi vse. Bolj kot z akcijami so gostje nase opozarjali predvsem z grobostjo in nekajkrat poskrbeli, da je domača klop skočila v zrak. Pred zelo zahtevnim nadaljevanjem sezone bi bile poškodbe hud udarec. K sreči jih ni bilo, je pa sodnik grobe goste nagradil z dvema rumenima kartonoma.

Zanimivo, ob polčasu je Simon Rožman z domače klopi poslal ukaz za prvo menjavo. V garderobi je ostal Kält, na igrišče pa pritekel mladi Žiga Repas. Komaj 18-letni vezist, sicer mlajši brat nekdanjega člana Domžal Jana Repasa, je že takoj, ko je dobil žogo, pokazal, da utegnemo o njem še slišati. Razigrani mladenič je na sredini poskrbel za podajo, s katerimi je včasih navduševal Ronaldinho. Pogledal je v eno stran in podal drugam, v osrčje nasprotnikovega kazenskega prostora. Sloviti Brazilec je tam nekoč našel Samuela Eto'oja, Lionela Messija ali koga od preostalih katalonskih nogometnih zvezdnikov, razigrani slovenski mladenič ni nikogar.

Domžalski najstnik je bil blizu prvenca

V 51. minuti je imel stoodstotno priložnost Matej Podlogar, prišel do strela v kazenskem prostoru osamljen, a iztržil samo kot. Potem smo spet videli daljše obdobje igre med obema kazenskima prostoroma in še nekaj grobih posredovanj borbenih gostov,. K sreči spet brez poškodb.

Še najbolj so se v domačem taboru zbali, da jo je po grobem prekršku skupil mladi Repas, a je ni. Nasprotno, že nekaj minut pozneje, v 76. minuti, je bil po lepi samostojni akciji blizu prvenca v rumenem dresu, a se je z izjemno obrambo izkazal gostujoči vratar, "Maltežan", ki sliši na ime Kristijan Naumovski.

V 82. minuti si je nekaj nasprotnikovih branilcev s preigravanjem privoščil Mujan, a zadnjega med njimi ni pretental, tako da je iztržil samo kot. To je bila tudi zadnja razburljivejša akcija, ki smo jo videli, in domžalski nogometaši so tekmo mirno pripeljali h koncu.

Najprej derbi v Stožicah, potem pa najuspešnejši švedski klub

Tako, Domžalčani niso dopustili presenečenje in se zlahka, podobno kot dan pred tem v kvalifikacijah za ligo prvakov Mariborčani, prebili do naslednjega kroga, v katerih jih, tako kot slovenskega prvaka, čaka švedski predstavnik. Ne bodo potovali v Stockholm, kar čaka fante Darka Milaniča, pač pa v Malmö, k tamkajšnjemu istoimenskemu klubu, ki je z 23 naslovi državnega prvaka najuspešnejši na Švedskem.

Tja bodo odšli šele čez dva tedna, še prej bodo Švede gostili doma. Vmes pa v nedeljo odigrali evropski derbi v domačem prvenstvu. V Stožicah se bodo udarili z Olimpijo, ki bo tja prišla po spretni in srečni zmagi, do katere je dve uri pred Domžalčani prišla v Rigi. Ni kaj, pokalo bo.