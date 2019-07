Hadžiću dvojno zaigralo srce, Olimpiji se kaj takega sploh še ni pripetilo #video

V taboru Olimpije po zmagi nad Domžalami ni manjkalo dobre volje. Zmaji so jo na krilih pozitivne energije iz Latvije po redko videnem preobratu zagodli Domžalam, zavzeli vrh razpredelnice in prednost pred prvakom Mariborom povečali na pet točk. Srce trenerja Safeta Hadžića pa je poleg nepopustljivega karakterja varovancev ogrela vrnitev gledalcev na ljubljanski stadion.

Če se je sezona zeleno-belih začela travmatično, z bolečo domačo zaušnico proti latvijskemu Rigasu (2:3), so zadnji dnevi navdušili navijače Olimpije. Neprestane poglede na častno tribuno, saj se vedno glasneje omenja možnost prevzema kluba s strani italijanskega snubca, so združili z aplavzom, namenjenem izvedbi v nedeljskem sosedskem derbiju, v katerem zmajem po 20 minutah ni kazalo najbolje (0:2). Klub temu, da jim na roko niso šle tudi nekatere sodniške odločitve, so se rešili iz neugodnega položaja in se na koncu veselili prepričljive zmage nad enim najtežjih slovenskih tekmecev (4:2).

Samardžić: Zmaga še toliko slajša

Statistični guru OptaŽabar, ki skrbno beleži igre številk na predstavah NK Olimpija, je po nedeljskem spektaklu postregel s podatkom, da so zmaji sploh prvič, odkar se potegujejo za prvoligaške točke v Sloveniji, zmagali po zaostanku z 0:2. Šele na 831. srečanju! Zmaji so torej navijačem sploh prvič privoščili zadovoljstvo. ''Zadovoljen sem s tekmo. Gostje so povedli z 2:0, a je zmaga s 4:2 zaradi tega še toliko slajša,'' je izpostavil Miral Samardžić.

Izkušeni branilec je pri dobrih 32 letih debitiral za Olimpijo. Pred leti je branil barve Maribora, predstavljal enega izmed obrambnih stebrov članske izbrane vrste, še v prejšnji sezoni si je služil kruh v Rusiji, zdaj pa je branilec Olimpije. ''Lepo mi je. Po dolgem času sem v Sloveniji, v svojem naravnem okolju. Presrečen sem, da sem tukaj,'' je bil Jeseničan zadovoljen s prvim nastopom, s katerim je pomagal Olimpiji do skoka na vrh lestvice.

Hadžić ve, kaj to pomeni

Druga tekma, druga zmaga. Olimpija je poleg Aluminija edini slovenski prvoligaš, ki na lestvici še vztraja s stoodstotnim točkovnim izkupičkom. Tega se je najbolj razveselil Safet Hadžić, ki se še kako dobro zaveda, kako pomembna zna biti prednost, priigrana na samem začetku sezone. ''Bili smo motivirani. Vemo, kaj pomeni, da pobegneš Mariboru na pet točk. To je velika zmaga. Želeli smo jo in jo tudi zasluženo dobili. Je pa sezona dolga. Veste, Maribor je velik klub, prvenstvo bo še težko,'' je po eni najslajših zmag, odkar je trener Olimpije, dejal Hadžić.

Kako resno je v igri in kako si je želel povišanja točkovne prednosti pred Mariborom pred nedeljskim večnim derbijem (28. julija, ko vijolice za nameček ne bodo mogel računati na kaznovanega Roka Kronavetra), pričajo tudi njegove besede, ko je bil povsem prepričan o tem, koliko ima Olimpija prednosti pred Mariborom. Pri Domžalah (tudi one so podobno kot prvaki iz Maribora v novi sezoni zbrale le točko) pa ni najbolj vedel, koliko zaostajajo za Olimpijo.

Srečen, ko vidi, kako se Stožice polnijo

Veselje zmajev na nedeljskem derbiju, kjer je Samardžić nastopil prvič v 1. SNL za Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Strateg zeleno-belih, zaljubljen v ljubljanski klub, je zelo vesel, da so se njegovi fantje še enkrat več vrnili iz izgubljenega položaja. Niso se predali, ampak so verjeli v zgodbo s srečnim koncem tudi po zaostanku z 0:2.

''To, da obrneš izid 0:2 v 4:2, je velika stvar. Ponosen sem na svoje fante, da so proti dobri ekipi Domžal obrnili rezultat v svojo korist,'' je poudaril Hadžić in opozoril na dokaj veliko število navijačev (zbralo se je 2.800 gledalcev), ki so ob kakovostni predstavi Domžal pomagali gostiteljem do nove zmage. ''Meni je bistveno, da je danes zmagal nogomet. Bila je aktivna tekma, polna tempa in ljudje so bili zadovoljni. Srečen sem, ko vidim, da se Stožice počasi polnijo in da ljudje navijajo.''

Domžale so po vodstvu z 2:0 naletele na oster in zelo konkreten odgovor Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvega zadetka v dresu Olimpije sta se veselila Vitja Valenčič in Ante Vukušić. Mladi zvezni igralec zmajev ga je pričakal v 13. nastopu, izkušenejši hrvaški napadalec, ki je začetek sezone kronal z uspešnimi asistencami, pa se je prvič v dresu Olimpije veselil že v drugem nastopu. To ni bil njegov prvi gol v Sloveniji, saj je štiri zadetke dosegel v dresu Krškega. Pri Posavcih, s katerimi je izpadel v drugo ligo, je za en gol potreboval skoraj sedem tekem, pri zmajih pa je bil bolj učinkovit. Prvi zadetek je dočakal že po dobrih stotih minutah. Izkoristil je natančno podajo Asmirja Suljića, ki je zaznamoval dvoboj tako z zadetkom kot tudi s podajo.

Vrhunci dvoboja v Stožicah: