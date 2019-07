Maribor v Ljudskem vrtu do minimalne prednosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Maribor je na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Ljudskem vrtu z 2:1 premagal švedski AIK in si pred povratnim dvobojem v Stockholmu priigral zadetek prednosti.

Navijači Maribora nestrpno odštevajo ure do novega spektakla v Ljudskem vrtu. V sredo bo v mestu ob Dravi gostoval 12-kratni švedski prvak AIK Solna. V prvem krogu je izločil armenskega prvaka, sredi aktualne sezone švedskega prvenstva pa gleda v hrbet le Malmöju, tekmecu Domžal v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Slovenski prvaki so tekmo odlično odprli in povedli že v šesti minuti. Andrej Kotnik je z direktno podajo lepo prerezal formacijo gostov, našel Dina Hotića, ta pa je lepo v prostor podal do Roka Kronavetra, ki mu ni bilo težko zadeti za 1:0.

Veselje v Ljudskem vrtu:

Švedi niso bili, kdo ve kako nevarni, a so dočakali napako domačih. Žogo je na sredini izgubil Kotnik, izkušeni Sebastian Larsson je lepo podal do napadalca Henoka Goitoma, ta pa je mimo stoječega Saše Ivkovića mojstrsko matiral vratarja Kenana Pirića in poskrbel za izenačenje na 1:1.

Ni trajalo dolgo, ko je spet završalo v Ljudskem vrtu. Po podaji s kota Kronavetra je bil v kazenskem prostoru Švedov najvišji Ivković, ki je z glavo zadel za novo vodstvo Mariborčanov.

V drugem polčasu so domači odšli še po tretji zadetek, a se rezultat do konca ni več spremenil. Maribor bo na povratni tekmi branil zadetek prednosti, skoraj zagotovo pa bo moral za napredovanje tudi na Švedskem vsaj enkrat zadeti.

Fotogalerija s tekme med Mariborom in Aikom (foto: Miloš Vujinović/Sportida):

Stojanović, Belec, Bezjak in Blažič so lahko zadovoljni

Vid Belec je v Črni gori ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Foto: Getty Images Branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović (rdeč karton) je že v torek stiskal pesti za soigralce na gostovanju v Gruziji, kjer je Dinamo tudi brez njegove pomoči z 2:0 premagal Saburtalo.

Sutjeska, ki je v uvodnem krogu zavila v črno Šporarjev in Bajrićev Slovan iz Bratislave, je na prvi tekmi v vročem Nikšiču z 0:1 izgubila proti Apoelu. Barve kluba iz Nikozije branita slovenska reprezentanta Vid Belec in Roman Bezjak, ki sta poskrbela za polovično udeležbo. Belec je branil celo tekmo, Bezjak pa je obsedel na klopi.

Brez nastopov slovenskih legionarjev ne minila niti sreda. Madžarski prvak Ferencvaroš, ki je v prvem krogu izločil bolgarski Ludogorec, je z veliko pomočjo obrambnega stebra Mihe Blažiča upravičil vlogo favorita na domačem igrišču proti Valletti in slavil s 3:1. Slovenski branilec je igral celotno srečanje.

Če padejo Švedi ...

Povratne tekme 2. kroga kvalifikacij bodo 30. in 31. julija. Če bo Maribor izločil Aik, povratna tekma bo odigrana prihodnji torek v Stockholmu na stadionu Friends Arena, ki sprejme 50 tisoč gledalcev, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz obračuna med prvakoma Norveške (Rosenborg) in Belorusije (BATE Borisov).

Če pa bo Maribor švedskemu prvaku priznal premoč, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa, takšna bi bila tolažilna nagrada Uefe, udaril s slabšim iz obračuna med prvakoma Albanije (Partizani) in Moldavije (Šerif Tiraspol).

