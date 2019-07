Kronaveter tako navdušil, da je Milaniču še bolj žal za nedeljo #video

Dvoboj, ki je med poletnimi počitnicami na tribune privabil veliko število gledalcev, med njimi tudi nekdanjega napadalca Aika Mirana Burgića, je prinašal velik vložek. V Ljudskem vrtu je sramežljivo dišalo po ligi prvakov, tako slovenski kot švedski prvak pa nista skoparila v želji, da si pred povratnim srečanjem v Skandinaviji zagotovita udobno izhodišče.

Gostje iz Stockholma so računali na bučno podporo, saj je v mesto ob Dravi pripotovalo okrog 650 navijačev. Bili so glasni in v začetnih minutah zavladali stadionu, nato pa so se prebudili tudi domači privrženci, tako da se je razvnel pravcati boj za prevlado tudi na tribunah. Mariborčanom je šel na roko tudi razplet na zelenici, saj je glasilke še dodatno povzdignil hitri zadetek.

Kronaveter dvignil na noge Ljudski vrt

Igrala se je komaj 6. minuta, ko je po igrivi akciji mariborskega napada, v kateri se je žoga po Andreju Kotniku, Dinu Hotiću in kapetanu Marcosu Tavaresu znašla pri Roku Kronavetru, ''prišlek'' iz ljubljanske Olimpije pa je mojstrsko s konico desnega nogometnega čevlja poskrbel, da se je mreža švedskega prvaka zatresla. Oscar Linner je bil premagan, Ljudski vrt je poskakoval od sreče. Trdna švedska obramba, v kateri je sodelovalo pet nogometašev, je hitro kapitulirala, slovenski prvaki pa so napravili pomemben korak k nadaljevanju zmagovitega niza na evropskih tekmah.

Čeprav so v dvoboj vstopili brez kopice igralcev, v napadu ponovno ni bilo poškodovanega najboljšega strelca Luke Zahovića, manjkali pa so tudi Rajčević, Kolmanič in Uskoković (poškodovani) ter Dervišević, Bajde in Santos (izven kadra), so v uvodnih minutah nadigrali goste. Pri slednjih bi moral od prve minute zaigrati tudi Robert Lundstrom, a se je poškodoval na ogrevanju, tako da je vskočil Heradi Rashidi.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Kapetan švedskih prvakov izenačil na 1:1

AIK, pri katerem je bil v zvezni vrsti najbolj prodoren Norvežan Tarik Elyounossi, so stežka prihajali do priložnosti. Na smolo gostiteljev so v polno izkoristili že prvo resnejšo. V 28. minuti je na sredini igrišča izgubil žogo Kotnik, nato pa je Sebastian Larsson z dolgo globinsko podajo zaposlil Henoka Goitoma. Kapetan Aika ni okleval, ampak mojstrsko z diagonalnim strelom premagal Kenana Pirića. Izkušeni napadalec, ki šteje 34 let in je nosil tudi dres izbrane vrste Eritreje, zadetke pa dosegal tudi v španskem prvenstvu, je poskrbel za izenačenje, severna tribuna, ki je bila oddana v rumeno-črne barve, pa je norela od navdušenja.

Izenačenje je dvignilo ritem dvoboja. Le nekaj minut pozneje je moral Pirić posredovati po strelu Elyounoussija, že v nasprotnem napadu pa je Dino Hotić z desne strani, skoraj z mrtvega kota, namučil Linnerja. Ostalo je pri 1:1, sodnik Sascha Stegemann pa je igralcem zaradi soparnega vremena omogočil prekinitev, v kateri so se lahko osvežili s pijačo in se na kratko posvetovali s trenerjem.

Fotogalerija iz Ljudskega vrta (foto: Miloš Vujinović/Sportida):

Nebeški skok Ivkovića za novo vodstvo

Premor je bolje del domačinom. Kronaveter, ki je bil junak že uvodne evropske tekme v Reykjaviku, je skušal zatresti mrežo gostov po strelu z roba kazenskega prostora, a so mu namero preprečili branilci. Žoga se je odbila v kot, nato pa je donedavni adut Olimpije poslal imeniten predložek v kazenski strel, kjer je bil najvišji Saša Ivković in poskrbel za novo vodstvo vijolic. S

rb je v prejšnji sezoni imenitno sodeloval z naj asistentom Amirjem Derviševićem, v tej pa je že usklajen s Kronavetrom. Maribor, ki si je pred tekmo želel zmage brez prejetega zadetka, se je znašel v novi prednosti, rezultat pa se do konca prvega dela ni več spreminjal. Gledalci so bili zadovoljni s predstavo in nogometaše pospremili na počitek z aplavzom.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Pritisk Maribora ni obrodil sadov

V nadaljevanje srečanja sta trenerja vstopila z enakimi postavami, na igrišču pa se je potek igre iz minute v minuto bolj selil pred vrata švedskih prvakov. Maribor je pritiskal, kombiniral pred kazenskim prostorom, iskal možnosti za prodore prek bokov ali pa se odločal za strele z razdalje.

Gledalci so začutili, da je nastopilo obdobje prevlade vijoličastih, navijači so dvignili glas, AIK pa se je znašel v težavah. Najprej je nevaren strel Kronavetra blokirala obramba gostov, nato je vratarja Linnerja v 61. minuti z drznim strelom namučil Hotić, tri minute pozneje pa je Kotnik po dolgem napadu iz dokaj ugodnega položaja meril mimo vratnice in se prijel za glavo.

Švedski vratar jo je zagodel Kronavetru

AIK se je otresel pritiska slovenskih prvakov šele ob prehodu v drugo polovico drugega polčasa, ko je gostujoči trener Rikard Norling kot prvi posegel po menjavi in osvežil ekipo. V kazenskem prostoru Maribora je bilo za trenutek nevarno, nato pa so vijolice ponovno krenile v napad. Kotnikov projektil, pred tem ga je domiselno zaposlil Hotić, je v 70. minuti švignil nad prečko.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Trofejni trener Maribora Milanič je prvič menjal šele v 80. minuti. Namesto Kotnika, ki je za prikazano s strani domačega občinstva prejel velik aplavz, je na igrišče stopil Rudi Požeg Vancaš, v prejšnji sezoni najbolje ocenjeni nogometaš Prve lige Telekom Slovenije.

Gostje se niso predali in skušali še drugič izenačiti rezultat, a je ostala mariborska obrambna vrsta zbrana do zadnje sekunde. Zadržala je vodstvo, vmes je kapetan Marcos Tavares prejel ogromen aplavz, ko je tri minute pred koncem zapustil igrišče in omogočil vstop Jasminu Mešanoviću, v 93. minuti pa se lahko gostje zahvalijo vratarju Linnerju, da je ubranil nevaren strel Kronavetru in preprečil Mariboru še večje slavje.

Ostalo je pri dragoceni zmagi Maribora z 2:1, s katero so vijolice nadaljevale evropski zmagoviti niz. Po dveh zmagah nad prvakom Islandije so vzele mero še prvaku Švedske in si priigrale tesno, a pomembno prednost. Zadovoljni so bili tudi Skandinavci, ki so z 1:2 izgubili na gostovanju že v 1. krogu kvalifikacij v Armeniji in se tolažili z mislijo, da so nato doma zmagali s 3:1 …

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Milaniču je lahko še bolj žal

Trenerju Milaniču je bilo lahko po novi odmevni in učinkoviti predstavi Kronavetra še bolj žal, da v nedeljo, ko bo v Ljudskem vrtu v večnem derbiju Prve lige Telekom Slovenije gostovala Olimpija, zaradi kazni ne bo mogel računati na igralca s številko 7, o tem, da se bliža spopad z Ljubljančani, pa so po koncu dvoboja dale vedeti tudi Viole.

Povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov bo prihodnji torek v Stockholmu, zmagovalec švedsko-slovenskega obračuna se bo v 3. krogu kvalifikacij udaril z boljšim iz obračuna med norveškim in beloruskim prvakom. V prvi tekmi je BATE v Borisovu ugnal Rosenborg z 2:1.