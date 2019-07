Prvi polčas obračuna za milijone, pred katerim ima trener Maribora veliko željo

Mariborčani, ki so ob obilo nesreče in tudi nekaj spornih sodniških odločitvah slabo začeli novo prvenstveno sezono in so s točko trenutno pri dnu lestvice, na kateri kraljuje Olimpija, spet začenjajo v Evropi. Medtem ko jim na domačih tleh vsaj za zdaj ne gre, so tam suvereni.

V prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ki bi jim lahko nanesla več kot 15 milijonov evrov, prav vsaka preskočena ovira v njej pa prinese za slovenske razmere precej veliko evrske valute, so brez težav odpihnili islandskega prvaka. Valur so v Reykjaviku premagali s skupnim izidom 5:0.

Zdaj je pred njimi nova, precej višja ovira. Švedski prvak AIK Stockholm, za njimi pa razočaranje, ki so ga v soboto doživeli v Velenju, kjer so brez zmage proti Rudarju (remi z 1:1) ostali globoko v sodnikovem dodatku.

Lahko govorimo o slabših rezultatih, a igra je dobra

"Lahko govorimo o slabših rezultatih, a če pogledamo svojo igro, vidimo moštvo, ki nastopa zelo zrelo in suvereno. Dobro. Zaradi tega ne razmišljamo o tem, da bi morali kaj spremeniti. Treba bo poskrbeti samo za to, da bomo tudi tokrat izjemno dobri in učinkoviti. Nasprotniku bomo morali zapreti vse možnosti. V Evropi nam je to do zdaj dobro uspevalo. Zadevali smo v pravih trenutkih, na prvenstvenih tekmah pa ne, a je prvenstvo še dolgo. Prepričan sem, da bomo tudi tam pokazali precej," je dan pred tekmo govoril Darko Milanič, ki sanja o tem, da bi ponovil uspeh iz sezone 2017/18, ko je Mariborčane popeljal do lige prvakov.

Pot do tja je še dolga, vijoličasti bodo morali preskočiti še tri nasprotnike, a se s tem tako ali tako ne obremenjujejo. "Pred nami je res strnjen urnik. Že v nedeljo nas čaka derbi proti Olimpiji, potem že nova evropska tekma, časa za počitek ne bo, toda razmišljamo le o naslednji tekmi. To je za nas prvi obračun z AIK, na katerem se moramo držati načrta. Pred nami je prva, domača tekma. Ne smemo bezljati in biti brezglavi. Vemo, da je to šele prvi polčas tekme. Čaka nas še povratna tekma, ki bo zagotovo drugačna. Prepričan sem, da bosta to dve različni tekmi. AIK je že proti prejšnjemu nasprotniku igral drugače doma, kot je igral v gosteh. Pričakujem, da bo tako tudi tokrat," je povedal najuspešnejši slovenski trener, ki se lahko pohvali s kar šestimi prvenstvenimi naslovi na klopi Maribora.

Trener pojasnil, zakaj Maribor ni ugodil Olimpiji

Olimpija bo imela samo dva dni oziroma še manj časa za pripravo na nedeljski derbi v Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida



Pri Olimpiji, ki jo v noči s četrtka na petek čaka več kot dva tisoč kilometrov dolga pot iz Turčije, kjer se bodo Ljubljančani v kvalifikacijah za ligo Europa udarili s tamkajšnjim Malatyasporom, so na Maribor naslovili podobno željo, a naleteli na zid. To je razjezilo marsikaterega navijača Olimpije in tudi ljubitelja slovenskega nogometa, saj bo imel Maribor dan več za pripravo na nedeljski derbi, prav tako pa bo obe tekmi igral doma, a pri Mariboru pravijo, da s tem niso želeli škoditi Ljubljančanom.



"Ko se je o tem odločalo, smo tvegali, da bi igrali proti moštvu, ki ne bo več igralo v Evropi. O tem se ni odločalo včeraj, ampak takrat, ko Olimpija sploh še ni vedela, ali bo napredovala, na prvi tekmi pred domačimi navijači pa je proti latvijskemu Rigasu izgubila, tako da ni govora o tem, da smo hoteli ponagajati Ljubljančanom," je na vprašanje, zakaj pri Mariboru niso ugodili prošnji Ljubljančanov in s tem koristili slovenskemu nogometu, odgovoril Milanič.

Saša Gajser je potrdil to, kar so videli na posnetkih

AIK Stockholm je v precej boljši tekmovalni formi, saj je v domačem prvenstvu, v katerem je trenutno na drugem mestu in ima dve točki zaostanka za naslednjim evropskim nasprotnikom Domžal, Malmöjem, odigral že 17 tekem. V Evropi je v prejšnjem krogu izločil armenskega prvaka Ararat, potem ko je na prvi tekmi izgubil z 1:2, a potem pred domačimi navijači zmagal s 3:1 in pričakovano napredoval.

"Tekmo v Stockholmu si je v živo ogledal Saša Gajser in dobil potrditev tega, kar smo videli že na posnetkih. AIK je zelo fizična, odlično pripravljena ekipa. Ima zelo enostaven slog igre in ne popušča 90 minut. Švedom bo treba vsiliti svoj način igre in najti pomanjkljivosti v njihovi igri. Treba bo biti osredotočen od prve do zadnje minute. To smo ponavljali, ponavljamo zdaj in bomo ponavljali tudi med tekmo. Imamo kakovost, da Švede izločimo. Verjamem, da bomo našli pot do uspeha. Vse z željo, da gremo na povratno tekmo s pozitivnim rezultatom," je še povedal 51-letni Primorec na klopi najbolj trofejnega slovenskega nogometnega kluba.

Dva se vračata, eden se je priključil Luki Zahoviću

Kakšen pa je njegov izraz na obrazu, ko pogleda na zdravstveni karton ekipe? Lahko je vesel, ker je vratar Kenan Pirić premagal virozo in bo nared, prav tako ga zagotovo veseli dejstvo, da se je na treninge vrnil Martin Milec, medtem ko ga je zagotovo razžalostilo to, da ne bo mogel računati na izkušenega branilca Aleksandra Rajčevića, ki se je lažje poškodoval na nedeljskem treningu. Prav tako je še vedno odstoten poškodovani najboljši strelec zadnjih dveh sezon Prve lige Telekom Slovenije Luka Zahović.

Policija opozarja: Tekmo bomo spremljali na poseben način

Policija v Ljudskem vrtu napoveduje strog nadzor. Foto: Marjan Kelner/Sportida



"Tehnična sredstva za videosnemanje bodo uporabljena na krajih v Mariboru, kjer se ponavadi zbirajo navijači, in sicer v okolici stadiona in na stadionu, tako na tleh kot v zraku. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v 114. členu policiji nalaga, da morajo policisti pred začetkom uporabe tehničnih sredstev za fotografiranje in videosnemanje seznaniti navzoče osebe, da se policijske postopke oziroma javno zbiranje snema," so še zapisali pri policiji v sporočilu, S policijske uprave Maribor so dan pred tekmo med Mariborom in AIK Stockholmom, na kateri lahko pričakujemo tudi veliko število švedskih navijačev, sporočili, da bo pred tekmo, med tekmo in po njej v Ljudskem vrtu vladal poseben režim. Obiskovalce so obvestili, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje."Tehnična sredstva za videosnemanje bodo uporabljena na krajih v Mariboru, kjer se ponavadi zbirajo navijači, in sicer v okolici stadiona in na stadionu, tako na tleh kot v zraku. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v 114. členu policiji nalaga, da morajo policisti pred začetkom uporabe tehničnih sredstev za fotografiranje in videosnemanje seznaniti navzoče osebe, da se policijske postopke oziroma javno zbiranje snema," so še zapisali pri policiji v sporočilu, objavljenem na spletni strani www.policija.si

