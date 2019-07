Redek pojav v nogometu, Maribor zaspal z nasmeškom #video

Ni veliko nogometnih tekem, ki bi zadovoljile oba tekmeca. Evropski dvoboj med Mariborom in Aikom spada v omenjeno kategorijo. Vijolice so nadigrale Švede, bile zadovoljne s predstavo in si priigrale prednost pred povratno tekmo v Stockholmu, Aik pa ni skrival zadovoljstva, da je dosegel zadetek (1:2), ki mu bo prihodnji teden omogočil lažjo pot do napredovanja.