Milaniču žal le za eno stvar

Darko Milanič, Saša Gajser in Zlatko Zahović so Maribor popeljali do nove evropske zmage.

Darko Milanič, Saša Gajser in Zlatko Zahović so Maribor popeljali do nove evropske zmage. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Trener Maribora Darko Milanič je po zmagi nad švedskim prvakom Aikom z 2:1 v kvalifikacijah za ligo prvakov sijal od sreče. Zadovoljen je bil skoraj z vsem, kar je videl v Ljudskem vrtu. Pozitivno voljo po všečni predstavi bo skušal ohraniti vsaj do nedeljskega derbija z Olimpijo in povratne tekme v Stockholmu.

Tretja tekma, tretja zmaga. Maribor v tej sezoni niza evropske zmage, po Valurju (dve zmagi) je premagal še Aik in se še za korak približal evropskim sanjam.

Trenerja vijolic Darka Milaniča je predstava v Ljudskem vrtu, kjer so gostitelji kronali premoč z zmago z 2:1, spravila v dobro voljo. ''Zadovoljen sem s predstavo. Danes je bila večina stvari odličnih. Škoda je le, da smo se v trenutku prvega vodstva malce spozabili in pustili, da izenačijo na 1:1. Vse drugo pa je bilo odlično. Naša igra je bila potrpežljiva, ustvarili smo si veliko priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili, nekajkrat je bilo zelo vroče pred vrati tekmeca,'' je poudaril trofejni strateg Maribora. Slovenski prvak je zapravil priložnost, da bi boljšo igro kronal še s kakšnim zadetkom. Bil je boljši in nevarnejši tekmec, večino srečanja je vodil ritem, premoč dokazuje tudi končno razmerje strelov na gol, ki je v prid Mariboru s kar 21:3.

Švedi so umirjali stvari

Maribor je oba zadetka dosegel v prvem polčasu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida ''Igrali smo zelo dobro tekmo proti tekmecu, ki je zelo kvaliteten. Tako je kakovosten, da imamo občutek, kako je za ta krog tekmovanja celo premočen in bi bolj spadal v katerega izmed naslednjih krogov kvalifikacij. Aik je tako taktično kot drugače zelo dober, a imamo zmago v žepu. Pokazali smo dobro predstavo, ki nam bo pomagala na povratni tekmi. Na Švedskem bo še zelo zahtevno,'' je nekdanji kapetan slovenske reprezentance prepričan, da bo njegove izbrance na povratni tekmi v Stockholmu, kjer bo na tribunah mrgolelo švedskih navijačev, čakala še težja naloga kot v Ljudskem vrtu.

Na povratni tekmi pričakuje bolj odločno igro Aika. ''V Mariboru je umirjal stvari in nam hotel uničiti ritem igre. Kdor je spremljal, kako so igrali v prejšnjem krogu kvalifikacij doma, je videl, kako so potem hiteli. Hitro so izvajali kote, avte, pritiskali. Na to moramo biti pripravljeni. Danes so prišli v Maribor z namenom, da umirjajo ritem igre, v nekem trenutku so tudi malce zavlačevali, na povratni tekmi pa pričakujem višjo raven igre Aika,'' je previden Milanič, saj meni, da bo švedski prvak na domačem igrišču pokazal drugačen obraz kot ga je v Ljudskem vrtu.

Trener Aika: Imamo aktiven rezultat

Rikard Norling je čestital Darku Milaniču za zmago. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Gostje so lahko srečni, da so mesto ob Dravi zapuštili le z dvema prejetima zadetkoma. V izdihljajih tekme je vratar Oscar Linner mojstrsko ubranil strel Roku Kronavetru, ponovno prvemu mariborskemu junaku na evropski tekmi. Z zadetkom in podajo je prispeval pomemben delež k zmagi, ki dviga možnosti mariborskega kluba v boju za napredovanje v 3. krog.

Izolanu je žal le za neprevidnost v 28. minuti, ko se je gostom po izgubljeni žogi Andreja Kotnika nenadejano ponudila priložnost. Izkoristili so jo in izenačili. Dosegli so zadetek, ki jim pomeni ogromno, kar je po dvoboju izpostavljal tudi njihov trener Rikard Norling. Večkrat je ponovil, kako ima Aik v žepu aktiven rezultat in velike možnosti za napredovanje.

Mariborčani bodo v Stockholm odpotovali z zadetkom prednosti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Kaj pa je o akciji, iz katere so gostje dosegli zadetek, povedal Milanič? ''Kar se tiče Kotnika, ne smemo razmišljati, da naš napadalec ne bo izgubil žoge. Izgubil jo bo, a imamo nato vedno nekoga zadaj, da to reši ''ena na ena'','' je poudaril trener Maribora in se dotaknil tudi reakcije Saše Ivkovića pri strelu Henoka Goitoma. ''Verjetno je bil nesiguren zaradi tega, kako je reagiral pri golu proti Triglavu. To moramo rešiti. Je pa z zadetkom, ki ga je dal, veliko popravil,'' je pohvalil Srba za zadetek, s katerim je Maribor prišel do končne zmage z 2:1.

Najprej Olimpija, nato Stockholm

Veselje po zmagotitem zadetku Saše Ivkovića. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Dobro voljo zaradi všečne predstave nad Aikom želi ohraniti do nedelje in s pomočjo nje naskakovati prvo zmago v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije. Na drugi strani bo stala ljubljanska Olimpija, ki bi z vnovično zmago v Ljudskem vrtu pobegnila vijolicam na kar osem točk naskoka.

Po nedeljski tekmi, na kateri bo moral Milanič zaradi kazni pogrešati tako Roka Kronavetra na igrišču kot tudi Zlatka Zahovića na klopi, sledijo priprave za veliki evropski izziv, gostovanje v Stockholmu. Če bodo Mariborčani nadaljevali s tako dobrimi predstavami, bi to lahko zadoščalo za napredovanje.