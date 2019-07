Olimpijo opozarja na turškega Prosinečkega, "gorilo" in se klanja Zahoviću

Nogometaše Olimpije danes čaka zahtevno gostovanje v Turčiji. Pomerili se bodo z Malatyasporjem, ki velja za svojevrstno neznanko. Podrobneje nam ga je predstavil nekdanji up zeleno-belih Nejc Skubic, odličen poznavalec nogometnih razmer v Turčiji, in razkril filozofijo trenerja Sergena Yalcina.

Yani Malatyaspor je sveže ime na seznamu udeležencev evropskih tekmovanj. Kdo je sploh današnji tekmec Olimpije? Za lažjo predstavo smo povprašali Nejca Skubica, nekdanjega zmaja, ki si že dalj časa služi kruh v Turčiji.

Zmotili smo ga na Nizozemskem, kamor se je odpravil v začetku tedna. Njegov klub Konyaspor, ki bo v prvenstveno sezono vstopil čez slab mesec, se je v pomanjkanju kakovostnih tekmecev za pripravljalne tekme odpravil v domovino tulipanov, s tem pa je dokončno spodletela ideja, da bi si lahko evropski dvoboj med Malatyasporjem in Olimpijo ogledal v živo.

Izgubili Srba, najboljšega igralca

"Težko je kaj povedati o aktualnem Malatyasporju," je na začetku pogovora poudaril dolgoletni slovenski legionar v Turčiji ter ponovil razmišljanja trenerja Olimpije Safeta Hadžića, da je Malatyaspor zato, ker je v poletnem prestopnem roku prevetril strokovno vodstvo in igralski kader, velika neznanka.

Olimpija že v Turčiji, prispevek Damjana Medice/Planet TV:

"To je klub, ki je še pred dvema letoma igral v drugi ligi, v zadnji sezoni pa osvojil peto mesto in presenetil javnost. Poleti je prišlo veliko novih igralcev, izgubili pa so morda najboljšega igralca, Srba Danijela Aleksića, ki je prejšnji teden odšel v Savdsko Arabijo. Ima odlično levo nogo in je bil kralj prekinitev. Brez njega je Malatyaspor občutno slabši," je za začetek postregel s podatkom, ki bi lahko razveselil privržence ljubljanskega kluba.

Ima karizmo, je pravi flegmatik

Sergen Yalcin je eden redkih Turkov, ki so nosili dres največje klubske četverice. Foto: Reuters Skubic je prepričan, da bo Malatyaspor v novi sezoni, v katero vstopa pod vodstvom novega trenerja, spremenil sistem igre. Na vroči stolček se je podal 45-letni Sergen Yalcin in ubral povsem drugačno pot od tiste, ki je krasila klub iz Malatye v zadnji sezoni. Legendarni turški nogometaš, eden redkih, ki je v karieri oblekel dres vseh štirih največjih klubov (Fenerbahče, Galatasaray, Bešiktaš in Trabzonspor), v Turčiji uživa veliko priljubljenost. Nikakor po naključju, o čemer nas je podučil sogovornik, ki je z njim že sodeloval in je nad njim preprosto navdušen.

"Lani nas je vodil od marca do maja in nam pomagal do obstanka. Je zelo dober trener. Takoj se mi je priljubil. Ima karizmo, je pa tudi pravi flegmatik. Njegov slog igre je napadalen, branilci na bokih pod njegovim vodstvom napadajo zelo visoko. To lahko povem vsaj zase. Veliko je igre ena na ena. V igri ni veliko taktične discipline, ampak je v ospredju preigravanje, kar je v Turčiji že navada. Pred njegovim prihodom so bili igralci bolj disciplinirani v igri, nevarni zlasti v protinapadih, zdaj pa je drugače," je prepričan, da bo Olimpija danes naletela na napadalno usmerjenega tekmeca.

Opozarja na "gorilo" iz Ekvadorja

Arturo Mina je letos branil barve Ekvadorja na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji. Foto: Reuters Yalcin je poleti v klub pripeljal tudi dva igralca iz Konyasporja, s katerima je tesno sodeloval Skubic. To sta nekdanji makedonski reprezentant Adis Jahović, ki se je pred leti dokazoval tudi pri Matjažu Keku na Reki, ter zvezni igralec iz Slonokoščene obale Moryke Fofana. "Sploh drugi, Fofana, je zelo nevaren. Če mu pustiš preveč prostora, lahko padeš v težave. Nevaren bi lahko bil tudi Jahović. Pri nas se resda ni najbolje znašel, pred tem pa je bil v drugem klubu (Göztepe, op. a.) pol leta najboljši strelec lige. Zna dobro zadržati žogo," je pohvalil 32-letnega napadalca, rojenega v Skopju.

Od igralcev, ki so po največjem uspehu v klubski zgodovini, petem mestu v turškem prvenstvu, ostali v klubu, je po mnenju Skubica treba izpostaviti zlasti dva. Brazilca Guilhermeja, ki je njihov najboljši igralec, vreden tri milijone evrov, in ga je klub odkupil od Beneventa, v obrambi pa branilca iz Ekvadorja Arturo Mina. "Je kot 'gorila'. Prava 'gorila'. Nisem še videl bolj nevarnega igralca v prekinitvah. Je močan, masiven. Nanj morajo nogometaši Olimpije še posebej paziti," je opozoril na južnoameriškega branilca. To je omenil tudi soimenjaku Nejcu Vidmarju, kapetanu Olimpije, s katerim ga veže prijateljstvo še od igralskih dni v Domžalah. Z njim se je pogovarjal pred dnevi in mu povedal, kar je tudi nam.

Kako pa je igrati dvoboje na stadionu v Matalyi? "Nič posebnega. Matalyaspor ne spada med večje, ampak bolj podpovprečne turške klube. Bo pa veliko ljudi, saj bo to zgodovinski prvi evropski dvoboj v Matalyi. Drugače je stadion v tem mestu poln le takrat, ko gostuje kateri izmed treh največjih klubov iz Istanbula. Ko na primer gostujemo pri njih s Konyasporjem, je poln nekje do polovice. Je pa to lep stadion, zgrajen šele predlani. Nasploh imajo turški prvoligaši vsi nove stadione. Zgradili so jih s pomočjo subvencij," je pohvalil infrastrukturo v prvenstvu, ki spada med močnejša pod okriljem Evropske nogometne zveze.

Spominja ga na Roberta Prosinečkega

Sergen Yalcin Nejca Skubica po marsičem spominja na nekdanjega nogometnega asa, zdajšnjega selektorja BiH Roberta Prosinečkega. Foto: Planet TV Zeleno-beli bodo Yalcina podrobneje spoznali šele zvečer, Skubic pa se je že prepričal o njegovih sposobnostih. "Kolikor ga poznam, vem, da od Turkov ne gre pričakovati podcenjevanja. V tekmo bodo šli resno in na vso moč. Yalcin je zelo dober analitik. Ko smo se predlani borili za obstanek, smo bili v res slabem položaju. Nato je prišel v klub in nas psihično dvignil. Ima dobre treninge, odlično predvideva stvari. Naključje ali ne, ko je prišel, nas je čakalo še deset tekem. Od teh je vsaj na osmih zadel rezultat. Napisal je, kako si bodo sledili rezultati. Da bomo zmagali, pa remizirali, pa zmagali, remizirali … In res! Tako je tudi bilo, tako je veljalo na prvih šestih tekmah, na katerih nismo prejeli niti enega zadetka," je postregel s podatkom, ki spada v rubriko nemogoče je mogoče.

Kako se bo Olimpija danes razšla z Malatyasporjem? Presenetila bo Turke v gosteh in zmagala. 47,17% +

Dvoboj se bo končal brez zmagovalca. 22,64% +

Turki se bodo izkazali za previsoko oviro, Olimpija bo izgubila. 30,19% +

Yalcin spada med najbolj priljubljene turške trenerje. "Je prava turška legenda. Lahko bi ga primerjal z Robertom Prosinečkim. Ne poznam ga osebno, a glede na komentarje, sploh bosanskih soigralcev, ki jih tu ne manjka, me spominja na turškega Prosinečkega. Je miren, flegmatičen, vseeno mu je, ali govori s Skubicem, Janezom ali Jankom. Zanj so vsi enaki. Vsakemu pove v obraz tisto, kar si misli o njem. Je neposreden, odkrit, a tudi korekten in pošten. Zelo. Ni hinavec, nikakor. Ko je bil moj trener, sem užival v njegovem delu," je natresel kopico pohval na račun dela, pa tudi osebnosti trenerja današnjega tekmeca Olimpije.

Prihod nogometašev Olimpije v Malatyo:

Za koga bo stiskal pesti zvečer? Za slovenskega podprvaka, kjer se je dokazoval pred davnimi leti, ali za turški klub, v katerem ne manjka njegovih znancev in prijateljev? "Do nobenega kluba ne gojim posebnih čustev, bi pa seveda bolj privoščil Olimpiji, da napreduje. To bi bil lep uspeh za slovenski nogomet. Malatyaspor je dobra ekipa, individualno se je okrepil, a moramo vedeti, da je ekipa narejena na novo. Prišlo je veliko novih igralcev, nov je trener, za vsako stvar pa je potreben čas. Težko je karkoli predvideti, a Olimpija ima možnosti za napredovanje. Dobro je vstopila v sezono, zelo prav pa ji bo prišel tudi pozitiven psihološki impulz, to, da je za napredovanje zadela v zadnji minuti v Rigi. To v nogometu ogromno pomeni."

Nekateri mislijo, da so uspehi Maribora samoumevni

Maribor je v sredo v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov doma premagal švedskega prvaka AIK z 2:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Čeprav spada med boljše slovenske branilce zadnjega desetletja in je prejšnji mesec dopolnil okroglih 30 let, ni kot član še nikoli zaigral za Olimpijo ali Maribor, največja slovenska kluba.

"Kot otrok sem bil najprej na Iliriji, potem sem igral med starejšimi dečki v Olimpiji, pol leta pred razpadom Olimpije pa odšel na Ježico, k poznejšem Interblocku. Ni mi žal, da kot član nisem nikoli občutil večnega derbija. Iskreno povedano tudi nisem imel nikoli nobenega stika, ponudb omenjenih klubov. Konec koncev pa sem bil tako zadovoljen v Domžalah, da jih tudi ne bi želel zapustiti. Domžale živijo od prodaje igralcev, od tam greš lažje v tujino kot iz Olimpije ali Maribora. Poglejte samo Maribor. To, da lahko Zlatko Zahović finančno pet let zadrži isto ekipo in jo motivira, samo potrjuje, da je odličen menedžer. Nekateri Slovenci mislijo, da so uspehi Maribora v Evropi samoumevni, a je to, da so vijolice trikrat igralce v ligi prvakov, ogromen dosežek. Pravi podvig. Ogromno stvari se mora iziti, v prvi vrsti pa potrebuješ ogromno znanja in izkušenj, ki jih je Zahoviću uspelo prenesti na igralce. Kapo dol njemu in Mariboru za stvari, ki jih je dosegel in jih še dosega. To je velika promocija za slovenski nogomet."

Vsa čast Olimpiji

Olimpija je v nedeljo po velikem preobratu ugnala Domžale s 4:2 in se povzpela na vrh razpredelnice. Foto: Grega Valančič/Sportida Upa, da bo v tej sezoni v evropskem tekmovanju čim boljši dosežek uspel tudi Olimpiji in Domžalam, ki bodo danes gostile trenutno najboljše švedsko ekipo Malmö. Skubic je spremljal nedeljski derbi, ki ga je dobila Olimpija s 4:2, in se prepričal o moči zmajev.

"Olimpija je bila v drugem delu veliko boljša od Domžal, pa vemo, da v prejšnjih sezonah ni bilo veliko tekem, kjer bi bilo podobno. Vsa čast Olimpiji, s tako igro imajo možnosti proti Turkom. Za njih je sploh dobro, da igrajo prvo tekmo v gosteh. To je manjša prednost. Je pa Hadžić dejal, da Olimpija nima sreče z žrebom. Iskreno … Najprej igrati z Domžalami, nato s Turčijo, pa v Maribor, pa doma s Turki, res ni najbolj prijetno. Vseeno pa smo na začetku sezone, motivacija pa bo toliko dvignila igralce, da jim ne bi smelo manjkati fizične moči. Takšne tekme imajo dodaten naboj, sploh večni derbi, kjer ni utrujenost nikoli izgovor," se je za konec posvetil še nedeljskemu spektaklu v Ljudskem vrtu, ki ga bo Maribor dočakal z večjo svežino, saj je evropski nastop opravil že v sredo in doma premagal švedski AIK (2:1). Bo rezultatsko uspešna tudi Olimpija? Dvoboj se bo začel ob 19. uri.