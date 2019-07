Zanimivo bo, kot še nikoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dare Vršič se je odločil, da bo nadaljeval kariero na Primorskem, kjer je Kopru leta 2010 pomagal do državnega naslova.

Dare Vršič se je odločil, da bo nadaljeval kariero na Primorskem, kjer je Kopru leta 2010 pomagal do državnega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Danes se začenja nova sezona drugoligaškega tekmovanja, ki morda v svoji zgodovini ni bil še nikoli močnejši. Za napredovanje med elito se bo potegovalo kar 11 nekdanjih prvoligašev, največja favorita pa sta primorska predstavnika Gorica in Koper. V drugi ligi ne bo manjkalo znanih nogometnih imen.

Prvič, odkar je Slovenija samostojna, bo v drugi ligi igrala Gorica. Vrtnice, štirikratni državni prvaki, so se do zdaj dokazovali le med najboljšimi, po nepričakovanem izpadu pa se bodo skušali ekspresno vrniti med elito. Konkurenca bo huda. Koper namerava po tretji ligi prehiteti vse tekmece tudi med drugoligaši. Ekipa iz Bonifike se je temu primerno okrepila, tako da bi se lahko razvnel krčevit spopad za prvo mesto z Gorico, kateremu bo dodatno zanimivost dajal še podatek, da Koprčane vodi legendarni branilec vrtnic in dolgoletni strateg Miran Srebrnič.

Številne spremembe na trenerskih položajih

Nastja Čeh je zadnjo tekmo v 2. SNL odigral 6. oktobra 2018. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Gorici, ki jo vodi Borivoje Lučić, je ostal Etien Velikonja, Koper je odprl vrata Daretu Vršiču. Tako se bosta na drugoligaških zelenicah spopadla tudi nekdanja najboljša strelca 1. SNL.

Med znanimi imeni velja izpostaviti tudi Nejca Pečnika, ki brani barve Dravograda, ptujska Drava pa na igrišču ne bo več računala na Nastjo Čeha. Podpredsednik Drave, ki skrbi za kadrovsko politiko in vodi ekipo do 15 let, bo tekmovalni nogomet igral le še v najnižjem rangu, pri NK Markovci. Ptujčane vodi njegov nekdanji reprezentančni soigralec Muamer Vugdalić.

Krško, ki je po prejšnji sezoni poleg Gorice zapustilo prvo ligo, je povsem prevetrilo zasedbo. Vodil jo bo Iztok Kapušin. Lendavska Nafta, podprta z madžarskim kapitalom, je prejela igralsko pomoč iz sosednje države, Radomljani so pomladili zasedbo, njen trener je Oskar Drobne, ambicije je povečal Fužinar, kjer se kalita tudi upa ljubljanske Olimpije, koroški klub pa je okrepil tudi Tadej Trdina.

Iztok Kapušin je novi trener Krškega, ki je zamenjalo skoraj vso igralno postavo iz časov iz 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

Krko odslej vodi Zoran Zeljković, Beltinci so okrepili sodelovanje z Muro, Dob je največ okrepitev sprejel iz Ilirije, v Brežicah ne manjka mladih hrvaških novincev, pri Dekanih vihti trenersko paličico Erik Kržišnik, pri Rogaški Damjan Romih, Brda pa je prevzel David Peršič. Sandi Valentinčič ostaja trener Bilj.

Obeta se tako ena najbolj razburljivih sezon, kar si jih je moč zamisliti v drugi ligi. Med najboljše bo neposredno napredoval prvak, podprvaka pa čakajo dodatne kvalifikacije.