Vrnitev na Obalo: nekateri bodo rekli, da je to korak nazaj, a …

Izkušeni vezist Dare Vršič je končal ugibanja o svoji klubski prihodnosti. Vrača se na Obalo, v dres drugoligaša Kopra, za katerega je pred leti že igral in mu v sezoni 2009/2010 pomagal do edinega naslova slovenskega prvaka. "Nekateri bodo rekli, da je to korak nazaj, a najpomembnejši izzivi so tisti, s katerimi premagujemo sami sebe," je 34-letni vezist dejal ob selitvi med kanarčke.

Dolgo se je ugibalo, kje bo kariero nadaljeval 34-letni Dare Vršič, ki je zadnja leta preživel v štajerski prestolnici. O teh je spregovoril tudi v pogovoru za Sportal, ko je izpostavil željo, da se pridruži klubu, v katerem bo lahko računal na podporo. Našel ga je na Obali, kamor se vrača po slabem desetletju. Spet bo oblekel dres Kopra, a tokrat bo zaigral v drugi ligi.

Leta 2010 Kopru pomagal do edine slovenske prvenstvene krone

Za Koprčane je igral že leta 2010 in jim takrat pomagal do edinega naslova slovenskega prvaka, zdaj mu bo pomagal na poti vrnitve med prvoligaše. Strani sta se dogovorili za dvoletno sodelovanje.

"Nekateri bodo rekli, da je to korak nazaj, vendar najpomembnejši izzivi so tisti, s katerimi premagujemo sami sebe, in včasih je potreben zalet, da skočiš še dlje, kot si nekoč že bil." Foto: Vid Ponikvar

Koper mu je že ponudil dom

"Po poletnih ugibanjih in individualnih treningih je čas za nov korak. Nekateri bodo rekli, da je to korak nazaj, vendar najpomembnejši izzivi so tisti, s katerimi premagujemo sami sebe, in včasih je potreben zalet, da skočiš še dlje, kot si nekoč že bil. Koper mi je enkrat že ponudil dom, to je bilo po tisti nesrečni poškodbi in kalvariji v Romuniji, takrat smo z ekipo in nekaterimi izkušenimi slovenskimi reprezentanti osvojili edini naslov državnega prvaka za FC Koper, bilo je leto 2010.

Tokrat so ambicije še večje, če jih ne bi bilo, se ne bi vključil v to zgodbo. Z vodstvom kluba, zaupanjem in izkušnjami želimo Koper vrniti in postaviti spet tja kamor sodi, v sam vrh slovenskega nogometa. Sam pa želim ponuditi tudi mladim, ki so prihodnost našega športa, vzgled trdega dela, športnega obnašanja in neomajno vero v to, da lahko nekega dne zaživijo svoje sanje. Če bom uspešen v tem, je del mojega poslanstva uresničenega. Gostovanja na Obali so bila vedno prijetna, prepričan sem, da bo sedaj prijeten naš vsak dan. ⚽️ Na Maribor nisem pozabil, vsak trenutek se bom rad vrnil domov, med prijatelje," je na družbenem omrežju zapisal Vršič, ki je pod vodstvom Mirana Srebrniča že opravil prvi trening, prva tekma 2. SNL pa Koprčane čaka prihodnjo soboto v Novem mestu.

Preberite še: