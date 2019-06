Vršiču zaradi članka na Sportalu skorajda pregorel telefon

Na Sportalu smo danes objavili pogovor z Daretom Vršičem, ki po izteku pogodbe zapušča NK Maribor. V njem je izkušeni 34-letni vezist, ki je bil pred leti najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije, nekaj besed namenil tudi Mariboru in namignil, da v Ljudskem vrtu ni bil deležen spoštovanja, kot bi si ga zaslužil.

Na igralčevo željo smo prvotni članek naknadno nekoliko spremenili, prvotne izjave pa so na svoji spletni strani povzeli tudi pri edinem slovenskem športnem časopisu Ekipa in jih v svojem slogu, brez podpisanega avtorja članka, v naslovu senzacionalistično napihnili, s tem pa nekdanjemu slovenskemu reprezentantu očitno nakopali nekaj težav, zaradi česar se je nekdanji nogometaš Mure, Celja, Kopra in Olimpije odločil, da stvar pojasni tudi z izjavo za javnost.

Dare Vršič: Nikakor nikoli nisem z nikomer obračunaval

V majici Maribora je odigral 193 tekem in dosegel 30 golov. Foto: Vid Ponikvar "Zaradi ŠOKANTNIH naslovov in NATOLCEVANJ mi bo pregorel telefon. Lepo je, da sem pri 34 letih še vedno tako zanimiv za medije in resnično verjamem, da sem lahko še bolj zanimiv in kreativen na zelenicah. Maribor imam rad, mesto, ljudi, prijatelje, atmosfero in občutek doma. Pa tudi spomine, ko se nam je doma, sredi noči, na ves glas vklopila himna lige prvakov in nas opomnila, da se sanje uresničujejo. Moj sin poje pesmi NK Maribor, če bo kdaj zapel kakšno drugo melodijo, mu ne zameriti, navijal bo za svojega atija. Mariboru sem hvaležen za vse in zasluži si mojo pozornost," je na svoji uradni strani na Facebooku zapisal Vršič.

"Lagal pa bi, če bi rekel, da so vsi trenutki bili lepi. Niso bili, zame neigranje ni privlačno in atraktivno, nasprotno, ubija me. Ampak življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev. Nogomet je moja strast in tudi moja služba, ki jo še vedno želim opravljati kakovostno in predano, kot vso svojo kariero doslej. Ne glede na klub, sem vedno imel korektne odnose z vodstvom, celo prijateljske in nikakor nikoli nisem z nikomer obračunaval. Tisti, ki me poznajo, poznajo moj karakter, in bi si včasih želeli, da s kom obračunam, toda sam nisem takšen. Sprejemam ljudi in situacije takšne, kot so, in si ne jemljem pravice kogarkoli spreminjati. Kje bom nadaljeval nogometno pot, ne vem, prepričan pa sem, da lahko s svojimi izkušnjami in odlično pripravljenostjo telesa ponudim še ogromno. Iskrena in srčna hvala vsem, ki ste me do sedaj podpirali na moji poti in verjeli vame," je končal nogometaš, ki je za Maribor odigral 193 tekem v vseh tekmovanjih in zabil 30 golov.

Liga prvakov, izločilni del lige Europa in pet lovorik

Z vijoličastimi je zaigral tudi v ligi prvakov, sodeloval v zgodovinski sezoni 2013/14, v kateri so se Mariborčani prebili v izločilne dele lige Europa, z njimi pa se veselil štirih prvenstvenih in ene pokalne lovorike.

Nogometne poti, ki ga je popeljala tudi v tujino, kjer je igral na Slovaškem (Žilina), v Romuniji (Politehnica Temišvar) in v Avstriji (Austria Dunaj), ne namerava končati. Obstajalo naj bi precej možnosti, da se vrne v ambicioznega drugoligaša v Koper, kjer je pred leti že igral in se z njim leta 2010 veselil edinega prvenstvenega naslova v zgodovini kluba z Bonifike.

Izjava za javnost, ki jo je Dare Vršič objavil na Facebook: