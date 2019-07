Začetek vstajenja slovenskega velikana

Gorica, državni prvak iz let 1996, 2004, 2005 in 2006, velik klub ni samo zaradi pečata, ki ga je pustila v slovenskem nogometu. Tam se je trikrat, v letih 2001, 2002 in 2003, veselila tudi pokalnih lovorik. Odigrala je še številne evropske tekme in poskrbela, da so v Novi Gorici gostovali takrat eden najmočnejših italijanskih klubov Roma, takratni evropski podprvak Monaco, Panathinaikos in Atenski AEK, uprizorila pa je tudi eno najbolj odmevnih zmag slovenskih klubov v Evropi, ko je poleti leta 2004 šokirala prvaka Köbenhavn in z njim 15 tisoč domačih navijačev. Na njegovem štadionu je danskega prvaka v kvalifikacijah za ligo prvakov torpedirala s 5:0.

V Novi Gorici je z Romo leta 2000 gostoval tudi legendarni Cafu. Dvakratni svetovni prvak z Brazilijo. Foto: Reuters O veličini kluba, ki je vrsto let slovel po odlični nogometni šoli, govori tudi podatek, kakšni igralci so iz njega zakorakali v slovenski nogometni svet in v njem našli pomemben prostor. Ali so v Novi Gorici naredili prve ali pa najpomembnejše nogometne korake. Valter Birsa, Bojan Jokić, Tim Matavž, Marko Šuler in Bojan Jokić, hrbtenica južnoafriške zgodbice Matjaža Keka iz leta 2010. Pa potem Jasmin Kurtić, Miran Srebrnič, Borut Mavrič, Tonči Žlogar in še kdo. Zagotovo naš tokratni sogovornik, ki je v tri novogoriške naslove državnega prvaka pod vodstvom Pavla Pinnija med letoma 2004 in 2006 vgradil 30 zadetkov.

Po tem, ko se je pred tremi leti vrnil v svoj klub končat kariero, se je pred letom dni preselil sprva ob igrišče kot nekakšna vez med strokovnim vodstvom in igralci. V tej vlogi je doživel najhujše. Gorica se je po spodrsljaju v dodatnih kvalifikacijah proti Taboru iz Sežane prvič v 28 letih poslovila od prvoligaškega tekmovanja, s primorskim tekmecem zamenjala vlogi in se preselila med drugoligaše. Za vstop vanj, prvi korak bo naredila v soboto z domačo tekmo s še enim nekoč precej bolj uglednim klubom iz Beltincev, je pripravljena.

Miran Burgić: Pripravljeni smo

"Cilj je, da se čim prej vrnemo med prvoligaše. Mislim, da smo pripravljeni," sporoča Miran Burgić, ki je poleti z mesta ob igrišču stopil še korak višje in se preselil v pisarno športnega direktorja. "Stabilizirali smo ekipo in sestavili dobro moštvo. Tekme bodo pokazale, kako dobro, a mislim, da smo na dobri poti, da izpolnimo cilj. To je seveda takojšnja uvrstitev v prvo ligo," je prepričan o uspehu eden od tistih, ki so imeli pri snovanju nove zgodbe zelo pomembno vlogo. Kadrovanje ekipe, ki vsekakor ni bilo lahko.

Miran Burgić je mesto ob igrišču zamenjal za pisarno športnega direktorja. Foto: Vid Ponikvar

"Dobil sem odgovorno vlogo opravljanja funkcije, ki je pred tem v klubu ni bilo. Mislim, da sem jo sposoben opravljati kakovostno. Čas bo pokazal, ali imam prav ali ne. Vesel sem, da smo na kupu ohranili skoraj vse pomembne igralce. Od nosilcev igre so odšli samo Gregor Sorčan, Andrija Filipović in Uroš Celcer. Na njihovo mesto smo pripeljali igralce, ki bi jih morali ustrezno nadomestiti," pravi Burgić o poletnem kadrovanju. To je bilo pestro, a niti približno ne tako zelo, kot bi marsikdo pričakoval.

Prvi vratar Gregor Sorčan je odšel v Domžale, strelec osmih prvenstvenih golov Andrija Filipović na Nizozemsko. Novogoričani se bodo morali znajti še brez nekaterih. Alen Jogan, tretji igralec po številu nastopov v zgodovini Gorice, je končal nogometno pot. Uroš Celcer, eden od stebrov obrambe, je prav tako stopil čez izhodna vrata. Semir Smajlagić se je vrnil v Bosno in Hercegovino, pogodbe so pretrgali še v prejšnji sezoni ne preveč pomembni Jani Curk, Amed Džuzdanović, Vladimir Oršolić in Adel Halilović.

Pripravljalne tekme Gorice:

Gorica : Oman do 23 let 2:1 (1:1)

Strelca za Gorico: Velikonja, Kavčič.



Gorica : FK Select 10:1 (5:1)

Strelci za Gorico: Gulić 3, Jermol 2, Tomiček, Velikonja, Leban, Hodžić, Volarič.



Gorica : Vojdovina 1:2 (0:2)

Strelec za Gorico: Matič.



Spal : Gorica 3:1 (0:0)

Strelec za Gorico: Marinič.



Budafoki : Gorica 0:3 (0:2)

Strelci za Gorico: Velikonja, Marinič, avtogol.

Podoba ostaja precej nespremenjena, zraven tudi Etien Velikonja

Kdo je prišel? Med vratnicama bomo po novem spremljali Darka Marjanovića, ki je bil v prejšnji sezoni v majici novomeške Krke najboljši vratar druge lige. V klub se je vrnil tudi krilni napadalec Luka Volarič, a največja zmaga novogoriške uprave, ki ji bo še vedno predsedoval Hari Arčon, je ta, da se iz Nove Gorice ni preselil še en od nogometašev, ki ga lahko že danes uvrstimo med zgoraj naštete, ki so našli svoje mesto med nogometaši z močnim odtisom v klubski zgodovini. Izkušeni napadalec Etien Velikonja.

Etien Velikonja nekoliko presenetljivo ostaja v Gorici in bo igral tudi v drugi ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ostaja pri nas, čeprav je imel kar nekaj ponudb. Lahko se sicer še zgodi kaj nepredvidenega, a za zdaj kaže, da bo ostal, kar je glede na vse, kar je do zdaj dosegel, velika zmaga za nas in še en dokaz, koliko mu pomeni klub. Ne samo njemu, tudi vsem drugim, ki so dokazali pripadnost klubu in našemu projektu," je o strelcu 64 prvoligaških golov, nekdanjem reprezentantu z izkušnjami iz tujine, govoril Burgić in potrdil, da je klubski proračun ostal približno enak, kot je bil pred izpadom med drugoligaše. Tako kot ostaja isto tudi to, da ga ni lahko pokriti. "Še vedno moramo s prodajami ustvariti denar, da ga bomo lahko pokrili," je povedal.

Verjamejo, da jim bo uspela ekspresna vrnitev

Na trenerski stolček Gorice se je vrnil stari znanec Borivoje Lučić in se z ekipo pripravljal od 24. junija. S tem, kar je videl v dobrem mesecu dni, ko se je kratek čas pripravljal tudi v italijanskem Trbižu in odigral pet prijateljskih tekem (tri zmage in dva poraza), je zadovoljen. Tako kot je pred vstopom v drugoligaško sezono, ki bo ob vzpenjajočem se in visokoletečem Kopru, Krškem, ptujski Dravi, Radomljah, Nafti in še kom zanimiva, kot že dolgo ni bila, zadovoljen tudi njegov po novem nadrejeni..

Gorica pot nazaj v prvo ligo začenja v soboto s tekmo proti Beltincem. Bo imela podporo navijačev? Foto: Vid Ponikvar

"Ne bo lahko, tekmovanje je postalo res zanimivo, sem pa prepričan, da nam lahko uspe. Da bi se kar tako vrnili na položaj, ki smo ga ustvarjali včasih, ne bo lahko. Treba je biti iskren in povedati, da so bile razmere okoli kluba v časih, ko smo dosegali največje uspehe, precej drugačne. Takrat je bila Gorica med klubi z največ denarja v slovenskem prostoru, danes je zgodba veliko težja, a igranje med prvoligaši seveda ostaja in tudi mora ostati cilj. Mislim, da nam bo uspelo. Smo na pravi poti," je še povedal Burgić in za konec nekaj besed namenil še navijačem, s katerimi v klubu v zadnjem času nimajo več tako pristnih odnosov, kot so jih imeli nekoč.

"Na žalost se je zgodil manjši razhod. Z njimi v zadnjem času nismo bili v stikih, a bi se radi sestali in dali karte na mizo. Težko komentiram, kakšno je njihovo mnenje zdaj, saj nimam informacij iz prve roke, bi si pa želel, da stojijo klubu ob strani tudi v težkih trenutkih, saj je na koncu pomembna samo Gorica. Ne imena, ampak klub. Upam, da bodo navijali za nas. S podporo bo stvar veliko lažja. Vsi moramo biti na istem čolnu," je za konec sporočil Burgić, ki bo to, kar je ustvaril v zadnjih tednih, in tudi to, kakšna je navijaška podpora kluba, lahko preveril jutri, ko Novogoričane v prvem prvenstvenem krogu ob 17.30 čaka domača tekma z Beltinci.

Borivoje Lučić: Priprave so bile uspešne