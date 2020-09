Plaz sprememb pri Gorici. Odstopil tudi Mavrič!

Skromni rezultati, s katerimi so nogometaši Gorice vstopili v prvoligaško sezono, so v torek s trenerskega položaja spodnesli Borivoja Lučića, le dan pozneje pa je z mesta tehničnega direktorja odstopil Matej Mavrič Rožič. To je že tretja odmevna sprememba v novogoriškem klubu, ki je v ponedeljek ostal že brez športnega direktorja Mirana Burgića.

Vodstvo Gorice se je po dveh zaporednih porazih v Prvi ligi Telekom Slovenije – najprej so na gostovanju v Ljubljani pri Bravu izgubili z 1:4, nato pa še v Športnem parku Nova Gorica v primorskem derbiju (čeprav so imeli od 29. minute igralca več in vodili z 1:0) s Koprom z 2:4 – odločilo za menjavo. 59-letni Borivoje Lučić je zapustil vroči stolček, v taboru štirikratnih državnih prvakov pa pospešeno iščejo njegovo zamenjavo.

"Lučić je ekipo prevzel na najnižji točki v zgodovini kluba in jo v lanski sezoni preko dodatnih kvalifikacij pomagal vrniti tja, kamor tudi spada. V luči nedavnih rezultatov je skozi konstruktivne pogovore med Lučićem in vodstvom kluba prišlo do zaključka, da je ekipa prišla do točke, ko potrebuje nove ideje. Za opravljeno delo in odigrano vlogo pri vrnitvi kluba v PLTS se klub Borivoju Lučiću iskreno zahvaljuje in mu želi vse najboljše v njegovi nadaljnji trenerski in športni poti," so zapisali Novogoričani v izjavi za javnost.

Pred Gorico je zelo zahteven izziv, saj bo v nedeljo gostovala pri v tej sezoni izjemni Muri. Vrtnice ostajajo brez točk, na lestvici pa vseeno ne zasedajo zadnjega mesta, saj so po odločitvi disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije, ki je Aluminiju odvzel še dve kazenski točki, nižje še Kidričani (–1).

Matej Mavrič Rožič ni več tehnični direktor Gorice. Foto: Vid Ponikvar

Gorica se je znašla še v težjem položaju, ko je vodstvo štirikratnih državnih prvakov sporočilo, kako je s položaja tehničnega direktorja kluba odstopil Matej Rožič Mavrič. Nekdanji reprezentant in nogometaš Gorice je vlogo tehničnega direktorja opravljal od leta 2015, funkcijo pa zapušča po tem, ko je klubu v navezi z nekdanjim soigralcem Miranom Burgićem pomagal pri vrnitvi v prvoligaško konkurenco.

"Mateju, ki se bo v prihodnje posvetil trenerski vlogi v mladinski šoli ND Gorica, se zahvaljujemo za vso opravljeno delo in trud skozi celotno obdobje njegovega delovanja v vodstvu kluba," je v sredo sporočil novogoriški klub.

Gorico po petardi v Kranju vrnil med najboljše

Gorica je konec julija v dodatnih kvalifikacijah zasenčila Triglav. Foto: Grega Valančič/Sportida Lučić je v prejšnji sezoni uresničil klubski načrt, da se Gorica po prvem izpadu v drugo ligo ekspresno vrne med najboljše. Do sezone 2019/20 je spadala v izbrano družbo klubov, ki so bili prisotni v prvi ligi neprekinjeno od začetka državne samostojnosti (še Maribor in Celje), nato pa je neslavno, ko je v dodatnih kvalifikacijah ostala praznih rok proti Taboru, izpadla iz 1. SNL.

V drugi ligi, ki zaradi širitve izbruha novega koronavirusa ni bila odigrana v celoti, je osvojila drugo mesto, nato pa v dodatnih kvalifikacijah zadala boleč udarec kranjskemu Triglavu in se po navdušujoči zmagi s 5:0 na Gorenjskem vrnila med elito. Prvoligaške sezone ni začela najbolje. Nanizala je dva prepričljiva poraza, na dveh tekmah prejela kar osem zadetkov, po novem razočaranju, bolečem porazu proti Koprčanom in ponedeljkovem odhodu športnega direktorja Mirana Burgića, pa je prišlo do spremembe.

Borivoje Lučić spada med klubske legende ajdovskega Primorja. Foto: SPS/Sportida

Lučić, nekdanji nogometaš mostarskega Veleža, ki so ga vojne vihre leta 1992 iz Hercegovine pregnale v Slovenijo, pred tem pa je igral nogomet tudi v ZDA, je zelo priljubljen v primorskih nogometnih krogih. Spada med klubske legende ajdovskega Primorja.

Po porazu s Koprom je verjel, da bi bil čas najboljši zaveznik pomlajene goriške zasedbe, ki bi lahko iz kroga v krog pokazala več, a se je vodstvo kluba odločilo, da bo skušalo popraviti rezultate z drugim strategom. Izbralo naj bi ga v bližnji prihodnosti, najverjetneje še pred nedeljskim gostovanjem, ko se bodo odpravili na dolgo pot v Mursko Soboto.

Gorica je postala tretji prvoligaški klub v tej sezoni, ki se je odločil za menjavo trenerja. Prvi je Maribor, ki je namesto Sergeja Jakirovića pripeljal Maura Camoranesija in s tem prisilil Tabor, da je namesto Argentinca z italijanskim potnim listom pripeljal Gorana Stankovića, v kratkem pa bo novega trenerja dobila še Gorica.