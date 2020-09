Miran Burgić ni več športni direktor Gorice

Novopečeni prvoligaš ND Gorica je sporočil, da Miran Burgić ni več športni direktor kluba. "Klub spoštuje njegovo odločitev in se mu zahvaljuje za pomembno vlogo, ki jo je v tem obdobju odigral v maloštevilčni ekipi vodstva kluba," so zapisali na uradni strani goriškega kolektiva.

"Miran Burgić je lani po izpadu iz 1. SNL v ND Gorica prevzel mesto športnega direktorja. Delo je prevzel v zahtevnem trenutku, ko je bilo treba ekipo na novo sestaviti in motivirati za ponovno uvrstitev v 1. SNL. Cilj je bil dosežen in s tem se je njegovo delo zaključilo. Glede na letošnje spremenjene pogoje zaradi epidemije in s tem povezanim hitrim začetkom nove sezone se je Miran strinjal in odločil, da pomaga še pri kadrovanju za novo ekipo, ki bo igrala v 1. SNL.

Klub spoštuje njegovo odločitev in se mu zahvaljuje za pomembno vlogo, ki jo je v tem obdobju odigral v maloštevilčni ekipi vodstva kluba.

Verjamemo in želimo si, da to ni slovo za vedno in da bomo z Miranom v prihodnosti še lahko sodelovali. Naša vrata zanj bodo vedno odprta," so zapisali v klubski izjavi za javnost.

Goričani so po dveh tekmah v PLTS še brez točke, proti Bravu so izgubili z 1.4, proti Kopru z 2:4.

