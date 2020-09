Gorica ima novega Nigerijca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nkama, ki se je nogometno izobrazil v lagoški akademiji Flying Sports, se najbolje znajde na položaju zadnjega veznega igralca. Pri devetnajstih letih ga je pot prvič popeljala v Evropo, ko je postal član švicarskega Lugana.

Ta ga je v sezoni 2017/18 posodil takratnemu prvoligašu Ankaranu, za katerega je zbral 24 nastopov in zbral dve asistenci. Pozneje se je vrnil na jug Švice, kjer je igral za Lugano do 21 let, zdaj pa bo 188 centimetrov visoki robustni nogometaš zaostril konkurenco v zvezni vrsti ekipe Borivoja Lučića.