Aluminij presenečen in razočaran: Vsi klubi nismo enakopravno obravnavani

V taboru NK Aluminij ne morejo biti niti najmanj zadovoljni z dogajanjem v uvodnem delu sezone. Najprej je za nemir poskrbel pozitiven primer okužbe z novim koronavirusom, ki je igralce za določen čas oddaljil od igrišč. Ko se je začelo prvenstvo, so Kidričani po treh krogih pristali na dnu razpredelnice. Po dodatni kazni disciplinskega sodnika NZS imajo celo negativno število točk (-1). Takšne kazni niso pričakovali, zato so svoj pogled na ''afero Ljudski vrt'' predstavili v pismu za javnost.

Kidričani so v pismu za javnost strnili svoj pogled na dogajanje, ki je zaradi neodigrane tekme v Ljudskem vrtu dvignilo veliko prahu. Maribor je za zeleno mizo dvoboj uvodnega kroga Prve lige Telekom Slovenije dobil s 3:0, nato pa je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije odvzel Aluminiju še dve točki, kidriški klub pa je moral seči še v denarnico in plačati 1.500 evrov.

Pri Aluminiju vztrajajo pri tem, da je šlo za izredno situacijo, v kateri želje po prestavitvi dvoboja nista uslišala ne NK Maribor ne krovna zveza, ki vodi prvoligaško tekmovanje. ''Posebej pa pri vsej tej zmedi okrog korone bode v oči dejstvo, da za vse klube prve lige, ki so se znašli v podobni situaciji z evidentiranimi pozitivnimi primeri, niso veljala enaka pravila in protokoli. To daje občutek, da vsi klubi nismo enakopravno obravnavani,'' je Aluminij v izjavi za javnost izrazil nezadovoljstvo, ko se je primerjal z nekaterimi drugimi klubi, ki so imeli v svojih vrstah težave z igralci, okuženimi s covid-19.

V klubu so presenečeni, da so poleg poraza za zeleno mizo ostali še brez dveh dodatnih točk, po katerih je pogled na lestvico zelo nenavaden, saj ima Aluminij -1 točko (v tej sezoni je izgubil z Mariborom 0:3, Taborom 1:3, doma pa s prvakom Celjem remiziral z 0:0) in gleda v hrbet vsem prvoligaškim tekmecem.