Aluminij se je zahvalil Hrvatu in dobil novega navijača

Kidričani, ki še čakajo na odločitev disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) zaradi neudeležbe na prvenstveni tekmi v Mariboru, so ostali brez pomembnega člena v zadnji vrsti. Odšel je branilec, ki je pri Aluminiju nosil dres s številko 4 in v prejšnji sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije, kjer so se Kidričani borili za Evropo skoraj do zadnjega kroga, zbral 28 nastopov.

"Po dveh lepih letih v Aluminiju bi se želel zahvaliti vsem soigralcem, strokovnemu štabu, predsedniku in direktorju kluba, pa tudi vsem v ljubem klubu, da so mi dali priložnost. V Kidričevem sem preživel dve lepi leti, v katerih sem stkal številna nova prijateljstva, prav tako pa sem v prvi ligi igral proti številnim dobrim igralcem. Bilo je kar nekaj vzponov, pa tudi padcev, ampak Aluminij mi bo za vedno ostal v lepem spominu. Od danes imajo rdeče-beli novega navijača, ki se bo vedno rad vrnil v šumo,'' se je 23-letni Ivan Kontek zahvalil Aluminiju za priložnost in vse lepe trenutke, ki jih je preživel na Štajerskem. Aluminij je okrepil v začetku sezone 2018/19 in za Kidričane zbral 67 nastopov.

Nogometni klub Aluminij se mu zahvaljuje za vse predstave, ki jih je pokazal v rdeče-belem dresu, in mu v nadaljnji karieri želi vse najboljše.