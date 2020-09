NZS brez milosti, Aluminij po kazni padel na zadnje mesto

Kidričani bi morali v Ljudskem vrtu gostovali prejšnji mesec, ko se je s preloženim prvim krogom začela prvenstvena sezone Prve lige Telekom Slovenije 2020/2021. Vijolice so ob napovedanem terminu zaman čakale na tekmece iz štajerske soseščine. Aluminij se ni pojavil v Ljudskem vrtu.

Krovna zveza se je sprva odločila, da bo zmaga za zeleno mizo pripadla Mariboru (3:0), po dveh tednih pa so Kidričani izvedeli še za kazen disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjana Jegliča. Kaznovani so z odvzemom dveh točk, tako da imajo v tem trenutku, ker so v tej sezoni izgubili z Mariborom (0:3 za zeleno mizo) in remizirali s prvakom Celjem (0:0), negativno število točk (-1), s čimer zasedajo rep razpredelnice. Kidričani bodo morali tudi seči v žep in vodstvu tekmovanja plačati 1.500 evrov.

Aluminij bo pot do novih točk, s katerimi bi se znebil negativne številke, iskal v nedeljo, ko bo gostoval v Sežani pri Taboru. To bo prva tekma, na kateri se bo na stolčku trenerja češnjič predstavil novi trener Goran Stanković.