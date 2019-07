Ganec poskrbel za prve prvoligaške točke Brava

Bravo je po uvodnih porazih proti Olimpiji in Muri dosegel premierno zmago na prvoligaški sceni. Na stadionu v Spodnji Šiški je nogometno mero vzel še v minuli sezoni drugoligaškemu tekmecu iz Sežane, ki je na uvodnih dveh tekmah premagal Celje in izgubil proti Aluminiju.

Ljubljančani so bolje pričeli obračun na razmočenem igrišču. Od prve minute so imeli jalovo premoč, prvič pa so vrata Krašovcev resneje ogrozili v deseti minuti, ko je po predložku z desne strani Mitja Križan z glavo streljal čez gol.

Šest minut kasneje so domači igralci znova zapretili, po kotu z desne strani je bil najvišji David Brekalo, a je zadel enega obrambnega igralca, pa tudi gostujoči vratar Arian Rener je bil na pravem mestu.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Po dinamičnem uvodu se je igra precej umirila, v končnici prvega polčasa pa so na igrišču ponovno zagospodarili izbranci domačega trenerja Dejana Grabića, ki so si najlepši priložnosti priigrali v 35. in 44. minuti.

V prvi akciji je vse naredil Ibrahim Mensah, po njegovi samostojni akciji in strelu se je žoga od prečke odbila v vratnico, a ni končala v mreži Sežancev. Tik pred odhodom na veliki odmor je Ante Vrljičak sprožil pravi "projektil" z 20 metrov, z bravurozno obrambo pa se je izkazal Rener.

Ljubljančani so imeli v prvem polčasu absolutno premoč, izvedli so kar 13 kotov, gosti pa nobenega.

V prvi polovici tekme povsem podrejeni gosti so v začetku drugega polčasa ostali še brez stebra obrambe Klemena Nemanića, ki je prejel rdeči karton.

A to je goste še bolj "podžgalo", med 52. in 55. minuto so izpeljali dva obetavna napada. Predvsem nevaren je bil poskus Dominika Mihaljevića, njegov oster strel z roba kazenskega prostora je švignil mimo desne vratnice dokaj nezaposlenega vratarja Domna Grila.

Foto: Grega Valančič / Sportida

A gostitelji jim niso ostali dolžni. Po obetavni akciji Križana, ko je njegov strel v zadnjem trenutku zaustavil Mario Zebić, so se v 61. minuti vendarle veselili vodilnega zadetka, ki ga je po strelu z glavo dosegel Mensah po lepi podaji Jake Ihbeisheha z desne strani.

Po golu so ljubljanski igralci zaigrali nekoliko bolj previdno, številčno oslabljeni gosti pa so navkljub temu izpeljali dve obetavni akciji. V 78. minuti se je po strelu Stjepana Babića z leve strani izkazal Gril, v 88. minuti pa je bil strel Erika Sikilića z glavo le za las previsok in ostalo je pri zmagi domače ekipe.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu v petek, 2. avgusta, gostovala v Celju, sežanska pa bo v nedeljo, 4. avgusta, gostila Domžale.

Bravo : Tabor 1:0* (0:0)

81. minuta: nova priložnost za Bravo, spet je bil nevaren Ibrahim Mensah in spet se je izkazal gostujoči vratar, ki je žogo odbil še v 17. kot za domače na tekmi!



78. minuta: zdaj so bili nevarni gostje. Pri strelu je bil Stjepan Babić, a ni bil dovolj natančen.



66. minuta: z roba kazenskega prostora je imel na voljo prosti strel Andraž Kirm, a je meril čez gol.



VIDEO: gol Ibrahima Mensaha:





GOOOL! Končno smo dočakali tudi zadetek. Po podaji Jake Ihbeisheha se je pred golom izjemno znašel Ibrahim Mensah 61. in Bravo popeljal do zasluženega vodstva.



VIDEO: priložnosti Alena Krcića in Aljoša Matka:





54. minuta: Zdaj pa nova priložnost za Bravo. Najprej je streljal Alen Krcić, potem še Aljoša Matko, a je njegov poizkus v zadnjem hipu blokiral eden izmed branilcev gostov. V Ljubljani je zelo razburljivo, bomo dočakali prvi gol?



VIDEO: priložnosti Dominika Mihajlevića in Predraga Sikimića:





52. minuta: številčno oslabljen je malo po rdečem kartonu Tabor prišel do prve priložnosti. Najprej je streljal Hrvat Dominik Mihajlević, a je vratar Brava strel odbil. Do žoge je prišel Srb Predrag Sikimić, a ni zadel.



VIDEO: rdeč karton Klemna Nemaniča:





50. minuta: rdeč karton za Tabor. Po lepi podaji Andraža Kirma je sam pred gol Tabora prišel Aljoša Matko, zrušil ga je Klemen Nemanič in si prislužil rdeč karton. Po prostem strelu z roba kazenskega prostora ni bilo zadetka.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljubljani čaka v drugih 45 minutah? V prvih je bil Bravo precej boljši nasprotnik, kar dokazuje tudi kar neverjetnih 13 kotov, ki so jih imeli na voljo varovanci Dejana Grabića, a niso znali zadeti. Jim bo v nadaljevanju tekme to uspelo?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut na štadionu ZŠD v Ljubljani, v katerih so bili domači nogometaši precej boljši nasprotnik, a žoge za hrbet odličnega vratarja Tabora niso uspeli spraviti. Za zdaj zadetkov še nismo videli, a se verjetno obeta zanimiv drug polčas.



VIDEO: priložnost Anteja Vrčiljaka:





44. minuta: nova priložnost za Bravo. Od daleč je streljal Hrvat v vrstah Ljubljančanov Ante Vrčiljak, a se je z izjemno obrambo izkazal mladi vratar Tabora Arian Rener.



VIDEO: priložnost Ibrahima Mensaha:



35. minuta: kakšna priložnost za Bravo! Po izjemnem preigravanju Ibrahima Mensaha, ki je osmešil dva branilca Tabora, je napadalec Brava prišel pred gol gostov, ustrelil, a se je žoga odbila najprej od prečke in potem še od vratnice, tako da gola nismo dočakali.



VIDEO: priložnost Aljoše Matka:



32. minuta: zdaj pa spet priložnost za Bravo, v akciji je bil Aljoša Matko, a se ni najbolje znašel.



30. minuta: po uvodnem naletu Ljubljančanov se je razmerje sil v Spodnji Šiški nekoliko umirilo. V zadnjih minutah je bilo na igrišču bolj mirno.



16. minuta: spet je bil nevaren Bravo, do strela z glavo je z nekaj metrov prišel branilec David Brekalo, a je bil vratar Tabora spet na mestu.



VIDEO: priložnost Mitje Križana:





10. minuta: nova priložnost za Bravo. Po lepi podaji z leve strani je neoviran do strela z glavo prišel Mitja Križan, a meril čez gol.



2. minute: bolje so začeli nogometaši Brava, ki so v uvodu tekme močno pritisnili proti vratom Primorcev. Blizu zadetka je bil zdaj Aljoša Matko, ki je do zdaj zabil že dva prvenstvena gola, a se je z obrambo strela od blizu izkazal vratar Tabora Arian Rener.



ZAČETEK TEKME! S sredine zelo razmočenega igrišča v Ljubljani, ki bo zagotovo oteževalo igro, so začeli gostje, nogometaši Tabora.



Dober dan, javljamo se iz deževne Ljubljane, kjer je ura 17.00, čez pol ure pa nas čaka obračun novincev med prvoligaši. Bravo je absolutni novinec, čaka ga šele tretja prvoligaška tekma v klubski zgodovini. Prvi dve je izgubil, proti Olimpiji v prvem krogu z 0:2 in v zadnjem krogu še s 3:4 v gosteh pri Muri. Tabor, ki se je prvo ligo vrnil po 18 letih, ima po prvih dveh krogih tri točke. V prvem krogu je doma izgubil z 0:2 proti Aluminiju, v drugem pa pred domačimi navijači premagal Celje z 1:0. Zdaj ga čaka še prvo gostovanje sezone.

Bravo : Tabor Sežana 1:0 (0:0)



Športni park Šiška, sodniki: Kajtazović, Herženjak, Topolnik.



Strelec: 1:0 Mensah (61.).



Bravo: Gril, Ihbeisheh, Brekalo, Zec, Vrljičak, Agboyi, Žinko, A. Matko, Kirm, Križan (od 73. Nukić), Mensah (od 90. Kancilja).

Tabor Sežana: Rener, Salkić, Zebić, Nemanič, Ristić, Babić, Mihaljević (od 79. Vukelić), Sever, Stevanović (od 69. Bongongui), Sikimić, Milošev (od 57. Azinović).



Rumeni kartoni: A. Matko; Zebić, Babić, Ristić, Mihaljević, Stevanović.

Rdeči karton: Nemanić (50.).