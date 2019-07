Še en večni derbi, po katerem se bo govorilo tudi o sodniku Jugu

V nedeljo je deževalo kot iz škafa, kar je od obiska večnega derbija v Ljudskem vrtu zvabilo kar nekaj ljubiteljev nogometa, tako da je bilo število gledalcev nekoliko manjše, kot smo ga sicer vajeni ob gostovanju Olimpije v mestu ob Dravi. Gostitelji so si reševali kožo po skromnem rezultatskem izplenu v prvenstvu, kjer so za zmaji po dveh krogih zaostajali kar pet točk. Ob zavedanju, da jih v sredo čaka naporno gostovanje v Stockholmu, Darko Milanič v dvoboj vseeno ni vstopil z najmočnejšo zasedbo.

Na Roka Kronavetra, ki bi večnemu derbiju povzdignil čustveno in dramatično plat, je moral pozabiti zaradi kazni, Špiru Peričiću je odmeril premor, kapetan Marcos Tavares in Alexandru Cretu pa sta se za razliko od zadnjega dvoboja proti Aiku (2:1) preselila na klop. Zaradi poškodbe ni bilo Luke Zahovića, Amir Dervišević je znova ostal na stranskem tiru, tako da je Maribor proti Olimpiji ponudil nekoliko drugačno enajsterico kot na zadnjih obračunih meseca maja, ko se je zmag veselila Olimpija.

Luka Menalo je obrambi Maribora povzročal veliko težav. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Pri Ljubljančanih je nekoliko presenetljivo zaradi kvote tujcev izpadel Endre Cekici. Albanec je v začetku sezone zelo razigran in bo očitno velik adut zeleno-belih v četrtek, ko bodo gostili Malatyaspor. V taboru Olimpije upajo, da bo takrat v Stožicah lepše vreme, kot je bilo na dan večnega derbija na Štajerskem.

Iz obeh taborov so pred dvobojev deževale napovedi o zmagi. Čeprav se je pričakoval napadalnejši Maribor, pa so po uvodnih polpriložnostih, proti vratom sta ustrelila Rudi Požeg Vancaš in Jasmin Mešanović, pa je hitro vajeti igre prevzela Olimpija. Da misli še kako resno, je nakazal Luka Menalo z bliskovito akcijo po desni strani, ko si je izmenjal žogo z Ericom Boakyejem, nato pa nevarno streljal, a je diagonalni strel romal mimo vrat. Sposojeni krilni napadalec zagrebškega Dinama si je kmalu privoščil še en atraktiven slalom po desni strani, mariborska obramba pa ni našla načina, kako ustaviti razigrane goste. Olimpija je v skladu z napovedjo trenerja Safeta Hadžića vodila ritem, bila podjetnejša in hitrejša, nato pa je sledil prelomni trenutek srečanja.

Navijači Olimpije so težko preboleli izključitev Maksimenka. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Maribor, ki se je preusmeril v iskanje priložnosti prek protinapadov, je v 15. minuti prek Jasmina Mešanovića krenil proti vratom zmajem. Protinapad je ustavil Vitalijs Maksimenko. Nevarno, s podplatom je krenil v nogo napadalca iz BiH. Navijači Maribora so bili jezni, zahtevali rdeči karton. Tudi nogometaši Maribora so obkrožili Mateja Juga, s katerim sojenjem niso bili zadovoljni lani v večnem derbiju v Ljudskem vrtu. Le nekaj sekund pozneje, ko je delivec pravice segel po žepu in pokazal Latvijcu rdeči karton, je sledil glasen vzklik radosti.

Zdaj so bili nezadovoljni Ljubljančani. Protestirali so pri sodniku, a ni pomagalo. Menalo si je zaradi ostrega jezika prislužil še rumeni karton. Olimpija je po sporni izključitvi, v njenem taboru so bili prepričani, da je bila dosojena prestrogo, (pre)hitro ostala brez igralca. Ritem igre se je spremenil, navijači Olimpije so bili jezni na sodnika Juga, trener Hadžić je moral poseči po novem načrtu.

Maribor je po prednosti igralca več pričakovano povzdignil ritem. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Čeprav se je pričakoval pritisk Maribora, si je prvo večjo priložnost najprej ustvarila Olimpija. Marko Putinčanin je z glavo streljal nad prečko. Nepričakovano se je znašel sam pred vrati in se upravičeno prijel za glavo. Na drugi strani Dina Hotića po drznem strelu, ko je žoga v loku z razdalje le za malo zgrešila cilj, ni ločilo veliko od zadetka. To je bila napoved dinamičnih minut, v katerih so se vrstile priložnosti v zgoščenem ritmu. Kmalu pa je ritem usahnil, Olimpiji je z igralcem manj zmanjkovalo kisika v pljučih. Hadžić je pred tem ukrepal in v 27. minuti v igro poslal Maria Jurčevića. Podal se je na izpraznjeni levi bok, z igrišča pa je moral Stefan Savić. Maribor je bil iz minute v minuto večji gospodar na igrišču, a si vseeno ni priigral večje priložnosti.

Navijači Olimpije so še vedno skandirali ''Hočemo zmago'', podobno je odmevalo tudi z juga, kjer so bile glasne Viole. Maribor je v izdihljajih prvega dela zapretil še s projektilom Andreja Kotnika, nato pa so igralci odšli na počitek. Ljubljančani so se ga razveselili, saj so igrali večji del prvega dela z igralcem manj, a zadržali Vidmarjevo mrežo nedotaknjeno.

Navijači Maribora vendarle niso dočakali tako želenega zadetka. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Trenerja ob polčasu nista menjala postav, Maribor pa je še naprej napadal, a preveč jalovo, da bi resneje ogrozil vrata Nejca Vidmarja. Kot da bi oba kluba že razmišljala tudi o evropskih obveznostih med tednom in želela večni derbi pripeljati do konca brez poraza. Maribor je skušal osvežiti napad, povečati moč in dodatno prebuditi občinstvo z vstopom kapetana Tavaresa v 61. minuti, a so pokalni zmagovalci še naprej z igralcem manj ohranjali neodločeni rezultat (0:0), ki ga je strateg Hadžić pred odhodom v Maribor označil za zadovoljiv scenarij.

Viole so v 70. minuti poskrbele za krajšo prekinitev, saj so dobršen del pirotehnike odvrgli pred vrata Olimpije. Na drugi strani so bili razjarjeni gostujoči navijači, ko sta v njihov sektor prileteli vijolični dimni bombi. Nastala je dimna zavesa, nato pa se je dvoboj z velikim vložkom le hitro nadaljeval.

V 74. minuti je mariborsko občinstvo stopilo na noge in se čudilo, zakaj ni sodnik Jug pokazal na belo točko. Macky Bagnack je na robu kazenskega prostora igral z roko. Šlo je za nenevaren strel, a je sodniška piščalka ostala nema.

Ostalo je pri 0:0, Maribor še naprej zaostaja za vodilno Olimpijo za pet točk. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Čeprav so Mariborčani pritiskali, so nekajkrat zapretili tudi Ljubljančani. Kenan Pirić je ubranil strel Anteju Vukušiću, v 80. minuti pa je imel nemalo težav s prostim strelom Jurčevića, a le izbil žogo v polje. Ostalo je 0:0, Maribor pa je s pomočjo gledalcev krenil še odločneje po tri točke. Zvrstilo se je še nekaj priložnost, najlepšo si je le minuto po vstopu v igro na svojem prvem večnem derbiju priigral mladi napadalec iz BiH Nardin Mulahusejnović, a je pregorel v preveliki želji in zgrešil skoraj prazna vrata.

Ob koncu rednega dela so za prekinitev zaradi odvrženih bakl na igrišče, tokrat je bil tarča vratar Maribora, poskrbeli še navijači Olimpije. Branilec Maribora Blaž Vrhovec si je prislužil ogromen aplavz, ko je v želji, da čimprej z igrišča odstrani pirotehniko, prijel baklo in jo v slogu zdajšnjega selektorja Slovenije Matjaža Keka, odvrgel proti severni tribuni.

V sodnikovem podaljšku se ni več spreminjal rezultat, Olimpija je z deseterico zdržala do konca in izpolnila cilj. Ostala je neporažena, s tem pa tudi zadržala visoko prednost pred vijolicami (+5). Končal se je derbi, ki resda ni postregel z zadetki, a se bo ponovno, tako kot že tolikokrat pred tem, ogromno govorilo predvsem o sodniških odločitvah.

KONEC TEKME! Na derbiju nismo videli zadetkov, Olimpija pa iz Maribora še petič v nizu odhaja neporažena. Tokrat je še toliko bolj zadovoljna, saj je skorajda vso tekmo igrala številčno oslabljena. Razlika med večnima tekmecema na prvenstveni lestvici ostaja pet točk.



VIDEO: priložnost Nardina Mulahusejnovića:





87. minuta: kakšna priložnost za Maribor. Rezervist Nardim Mulahusejnović je imel izjemno priložnost, da potrdi vlogo zlatega rezervista in vijoličastim prinese zmago, a ni uspel.



VIDEO: priložnost Maria Jurčevića:





80. minuta: še ena priložnost Olimpije! Po prostem strelu Maria Jurčevića je imel vratar Maribora Kenan Pirića precej dela, a ostaja pri 0:0.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





77. minuta: velika priložnost za Olimpijo! Po prostem strelu Maria Jurčevića je ta podal do Tomislava Tomića, ta je podaljšal žogo do Anteja Vukušića, ki se je znašel pred vrati Maribora, a ni uspel zadeti.



70. minuta: po prostem strelu z leve strani je bila zdaj nevarna Olimpija. Poizkusil je Luka Menalo, a ni bil dovolj iznajdljiv.



60. minuta: razen na začetku drugega polčasa za zdaj precej mirna igra v Ljudskem vrtu. Morda se to spremeni zdaj, ko je na igrišče s klopi prišel kralj derbijev, kapetan Maribora in najboljši strelec v zgodovini slovenske lige Marcos Tavares. Z igrišča je odšel Andrej Kotnik.



47. minuta: že takoj priložnost za Maribora. Do strela v kazenskem prostoru je prišel Rudi Požeg Vancaš, a je obramba Olimpije njegov strel v zadnjem hipu blokirala.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Brez sprememb v enajstericah obeh ekip. Kaj nas čaka v drugih 45 in še nekaj minutah v Ljudskem vrtu?



Kaj sta ob polčasu povedala Blaž Vrhovec in Miral Samardžić:



POLČAS! Brez zadetkov v prvem delu igre, pa čeprav je Maribor od 15. minute igral z igralcem več. Olimpija se je številčno oslabljena dobro upirala prvakom, ki pa so imeli nekaj več priložnosti. V drugem delu igre bo zagotovo zanimivo.



47. minuta: zdaj pa še strel Andreja Kotnika od daleč, ki pa je zletel malce mimo vrat Olimpije.



VIDEO: priložnost Martina Milca:





45. minuta: po prodoru Dina Hotića po desni strani je do strela v kazenskem prostoru prišel Martin Milec, a nastreljal obrambni blok Olimpije. To je bila zelo lepa priložnost za Maribor.



VIDEO: priložnost Aleksa Pihlerja:



30. minuta: priložnost za Maribor, do žoge je v kazenskem prostoru prišel Aleks Pihler, a se ni najbolj izkazal. Nejc Vidmar je žogo zlahka ukrotil.



27. minuta: pričakovana menjava Olimpije. Po rdečem kartonu je moral trener Safet Hadžić reagirati. "Žrtvoval" je Stefana Savića, ki ga je nadomestil Mario Jurčević.



25. minuta: zdaj je do strela od daleč prišla še Olimpija. Poizkusil je Luka Menalo, a ni zadel.



23. minuta: z desne strani je s strelom od daleč poizkusil Dino Hotić, a tokrat ni bil dovolj natančen.



Tribune Ljudskega vrta po izključitvi Vitalijsa Maksimenka:

Zadovoljstvo občinstva in navijačev @nknar po izključitvi Maksimenka in protesti nogometašev @nkolimpija, ki niso obrodili sadov. Vijolice od 15. minute z veliko prednostjo. Ostaja 0:0. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/iWFoWc1Jjx — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



VIDEO: priložnost Marka Putinčanina:





20. minuta: z igralcem manj je Olimpija prišla do priložnosti. Po kotu je z nekaj metrov z glavo meril Marko Putinčanin, a je žoga zletela malce čez gol.



VIDEO: rdeč karton za Vitalijsa Maksimenka:





15. minuta: rdeč karton za Vitalijsa Maksimenka po prekršku nad Jasminom Mešanovićem po vsega 15 minutah igre. Vsekakor malce sporna odločitev, ki je razburila Ljubljančane. Zaradi pritoževanja si je rumen karton prislužil Luka Menalo.



VIDEO: priložnost Luke Menala:





8. minuta: velika priložnost za Olimpijo. Po podaji Ericka Boakyeja je do strela prišel Luka Menalo. Žoga je zletela za las mimo vratnice Kenana Pirića v vratih Maribora.



6. minuta: še en strel Maribora, tokrat je do strela z roba kazenskega prostora prišel Jasmin Mešanović, a kapetan Olimpije Nejc Vidmar ni imel težav, da je ukrotil njegov strel.



3. minuta: prvi strel na tekmi je pripadel Mariboru. Od daleč je poizkusil Rudi Požeg Vancaš, a meril čez gol.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije.



Navijačev Olimpije še kar ni v Mariboru:

Prostor pred severno tribuno, kjer se ponavadi zbirajo gostujoči navijači, še kar sameva. Navijači @nkolimpija še niso prišli pred deževni Ljudski vrt. Do začetka derbija z @nkmaribor še 40 minut. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/ip2Sr36RkB — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



Tole pa je postava, s katero se bo Safet Hadžić lotil derbija v Mariboru:





Prvi gledalci so že začeli zapolnjevati sedeže štadiona v Mariboru:

Prvi gledalci so začeli kapljati na stadion Ljudski vrt. Žal kapljajo tudi dežne kaplje, kar bi lahko vplivalo na obisk večnega derbija med @nkmaribor in @nkolimpija. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/tyEX9LMOYx — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019

Takole je bila videti zelenica Ljudskega vrta uro in pol pred začetkom tekme:



Tako je v deževnem Ljudskem vrtu 90 minut pred začetkom velikega derbija med @nkmaribor in @nkolimpija. Lije kot iz škafa, danes spolzka žoga ne bo zaveznica vratarjev. @SiolSPORTAL @SportalGoool pic.twitter.com/v2axV5EUHq — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 28, 2019



Znana je začetna enajsterica Maribora, v kateri se je prvič v začetni postavi znašel najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije Rudi Požeg Vancaš. Tole je enajsterica, s katero se bo Darko Milanič lotil Olimpije:

, kjer nas čaka prvi vrhunec slovenske nogometne sezone 2019/20, veliki in edini zares pravi slovenski nogometni derbi, v katerem se bosta pomerila Maribor in Olimpija. Prvi, ki brani naslov, ima po dveh tekmah le točko in je pri dnu lestvice. Druga je s stoodstotnim izkupičkom vodilna, danes pa ima priložnost, da večnemu tekmecu uide že na osem točk razlike.